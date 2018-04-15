Российский Минтранс приступил к разработке ответных мер на санкции, введенные США
Об этом сообщил глава ведомства Максим Соколов. О каких именно действиях может идти речь, он не уточнил.
В минувшую пятницу в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает варианты действий в ответ на американские санкции. В числе прочего документ предусматривает увеличение сборов с авиакомпаний за полеты над территорией России. Размеры этих сборов утверждает Минтранс.
Комментарии49
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ze_danil 15 апреля 2018 | 14:13
документ предусматривает увеличение сборов с авиакомпаний за полеты над территорией России
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собсно за полёты в крымнаш до сих пор не штрафуют как раз из-за боязни того, что Россия в ответ прикроет полёты над свой территорией или повысит плату
если Россия первой поднимет плату за роялти, то буржуи начнут активно гасить Ерафлот и всю шушеру поменьше
короче Воронежу приготовиться!
zztop1960 15 апреля 2018 | 14:18
В ответ США , Канада и Европа запретит российским авио компаниям полёты над их территориями , что тогда Россия будет делать ?
uhovostro 15 апреля 2018 | 14:22
zztop1960: Будут через Антарктиду летать...