Российский Минтранс приступил к разработке ответных мер на санкции, введенные США

Об этом сообщил глава ведомства Максим Соколов. О каких именно действиях может идти речь, он не уточнил.

В минувшую пятницу в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает варианты действий в ответ на американские санкции. В числе прочего документ предусматривает увеличение сборов с авиакомпаний за полеты над территорией России. Размеры этих сборов утверждает Минтранс.