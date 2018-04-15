Неожиданной победой Даниэля Риккардо из «Ред Бул» завершился Гран-при Формулы-1 в Шанхае

Лидеры чемпионата – «Мерседес» и «Феррари» ничего не смогли противопоставить удачной стратегии австрийской команды. Россиянин Сергей Сироткин финишировал 15-м.

Китайский этап Формулы-1 стал одним из самых интересных за долгое время. Интригу привнесла австрийская команда «Ред Булл», пилоты которой в этом году пока не претендовали на первые места. Во второй части гонки, когда на трассу была выпущена машина безопасности из-за столкновения двух машин «Торо Россо», команда приняла рискованное, но стратегически верное решение. Оба болида «Ред Булл» были незамедлительно отправлены на дополнительный пит-стоп за новыми мягкими шинами. После этого лидеры гонки – Себастьян Феттель и Кими Райкконен из Феррари и Льюис Хэмилтон из Мерседеса старались отражать атаки наседавших Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо, впрочем, безуспешно. Удержать, если не лидирующую позицию, то второе место удалось лишь коллеге Хэмилтона по Серебряным стрелам Валттери Боттасу. Обойти его пытался и Кими Райкконен, но у него не получилось вырваться вперед, и остался третьим.

В итоге сенсационную победу одержал пилот, участие которого даже в квалификации было под вопросом из-за проблем с двигателем – Даниэль Риккардо, стартовавший на Гран-при шестым. Что же касается Ферстаппена, то у него прошло все не так гладко. Его прорыв закончился при первой же атаке, когда Льюис Хэмилтон не оставил ему места и голландец выехал за пределы трассы, затем он предпринял вторую попытку и все таки обошел британца. Его следующей целью был Феттель, однако, обходя его, голландец совершил ошибку, болиды столкнулись, и пилоты сразу же откатились на несколько мест назад. За это столкновение Ферстаппен получил штраф в 10 секунд. Финишную черту он пересек четвертым, однако откатился из-за штрафа на пятое место. Таким образом, четвертый результат показал Хэмилтон. Худшая ситуация, пожалуй, у Феттеля. Стартовав с поул-позиции, немец пересек финишную черту лишь 8-м.

Россиянин Сергей Сироткин завершил гонку 15-м, таким образом, он улучшил свое положение на одну позицию. Лучшего результата добился его напарник по команде «Уильямс» Лэнс Строл, который стартовал позади россиянина, а пришел к финишу 14-м.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 27-29 апреля в Азербайджане.