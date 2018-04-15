Победительницей национального конкурса красоты «Мисс Россия-2018» стала Юлия Полячихина
18-летняя студентка из Чувашии получила корону, автомобиль и право представлять страну на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Финал конкурса состоялся накануне в Подмосковье. Выступая перед зрителями, Юлия Полячихина рассказала о том, что увлекается спортом и считает, что именно это во многом помогло ей добиться успеха.
Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина из Белгорода, титул второй вице-мисс получила Наталья Строева из Якутии.
Комментарии1
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makasrevich 15 апреля 2018 | 14:02
А почему не писанные красавицы Юлия Латынина или Фельгенгауэр Татьяна? Мы так надеялись на них, но подлые гэбисты везде понатыкали своих в судейский состав!