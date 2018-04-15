Победительницей национального конкурса красоты «Мисс Россия-2018» стала Юлия Полячихина

18-летняя студентка из Чувашии получила корону, автомобиль и право представлять страну на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Финал конкурса состоялся накануне в Подмосковье. Выступая перед зрителями, Юлия Полячихина рассказала о том, что увлекается спортом и считает, что именно это во многом помогло ей добиться успеха.

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина из Белгорода, титул второй вице-мисс получила Наталья Строева из Якутии.