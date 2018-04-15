Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил свою обеспокоенность «растущим отчуждением» между Россией и Западом
Социал-демократический политик призвал германское правительство не прекращать диалог с Россией.
Президент ФРГ заявил в воскресном выпуске таблоида «Бильд», что отношения между Россией и западными странами достигли «самого дна». Причины этому Штайнмайер видит в украинском кризисе, деле Скрипаля и конфликте в Сирии. Социал-демократ, более семи лет занимавший пост министра иностранных дел ФРГ, подчеркнул: «Полностью независимо от Путина, нельзя объявлять всю страну и ее граждан врагами. Против этого свидетельствует вся наша история, и сейчас слишком много стоит на кону».
Франк-Вальтер Штайнмайер призвал правительство ФРГ не ослаблять дипломатические усилия. Ведь нападение на Сергея Скрипаля внушает не менее опасений, чем растущее отчуждение между Россией и Западом. Его последствия могут быть намного более серьезными. Хотя между двумя сторонами практически отсутствует доверительный базис, нельзя допускать, чтобы в отношении с Россией доминировал тон нового апокалипсиса, отметил опытный немецкий дипломат.
Президент ФРГ призвал страны Евросоюза координировать отношения с Российской Федерацией и «четко обозначать последствия ее действий для двусторонних отношений». Кроме того, Штайнмайер пожелал, чтобы Россия и США договорились о мирных инициативах в Сирии.
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель одобрила ракетное нападение США, Великобритании и Франции на Дамаск. «Эта военная операция была необходима и соразмерна для предупреждения режима против дальнейшего применения химического оружия», — отметила Меркель в своем заявлении.
Комментарии7
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vaka257 15 апреля 2018 | 13:14
Когда-то из-за таких вот социал-демократов в Германии к власти пришёл Гитлер...
domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 13:15
штемпмайер мог себя не утруждать, все и так в курсе, что он прокремлевская проститутка
olenenok_zed 15 апреля 2018 | 13:20
Россия позиционировала себя как страной мостиком между востоком и западом :))
но на деле до Востока ей как до Китая раком. а от Запада все дальше и дальше )
grischa 15 апреля 2018 | 13:20
Опытный дипломат просто имеет пример Шрёдера (и не только) и хочет сосать из бюджета РФ, как и его проституточные коллеги по партии.
uaslavaua 15 апреля 2018 | 13:26
Меня очень удивляют стереотипы, что типа Запад это прогресс и свобода, а остальные страны третий мир, может запад и был символом прогресса ещё в 80-е начале 90-х, но сейчас, когда в страны Европы напустили мигрантов, с их толерантностью, Европа превращается в помойку, при этом США очень поддерживают саудовскую аравию, где жуткие нарушения прав человека, при этом есть очень много стран, где уровень жизни на порядок лучше, чем в США и Европе вместе взятых, например в Японии
beobachter 15 апреля 2018 | 13:31
Г Штайнмайер не хочет упустить возможность пристроиться к российскому бюджету по примеру его бывшего шефа Шрёдера.
trans 15 апреля 2018 | 13:36
Штайнмайер давно уже прикормлен Путиным, также как и Шредер. Не забывают отрабатывать.