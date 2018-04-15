Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил свою обеспокоенность «растущим отчуждением» между Россией и Западом

Социал-демократический политик призвал германское правительство не прекращать диалог с Россией.

Президент ФРГ заявил в воскресном выпуске таблоида «Бильд», что отношения между Россией и западными странами достигли «самого дна». Причины этому Штайнмайер видит в украинском кризисе, деле Скрипаля и конфликте в Сирии. Социал-демократ, более семи лет занимавший пост министра иностранных дел ФРГ, подчеркнул: «Полностью независимо от Путина, нельзя объявлять всю страну и ее граждан врагами. Против этого свидетельствует вся наша история, и сейчас слишком много стоит на кону».

Франк-Вальтер Штайнмайер призвал правительство ФРГ не ослаблять дипломатические усилия. Ведь нападение на Сергея Скрипаля внушает не менее опасений, чем растущее отчуждение между Россией и Западом. Его последствия могут быть намного более серьезными. Хотя между двумя сторонами практически отсутствует доверительный базис, нельзя допускать, чтобы в отношении с Россией доминировал тон нового апокалипсиса, отметил опытный немецкий дипломат.

Президент ФРГ призвал страны Евросоюза координировать отношения с Российской Федерацией и «четко обозначать последствия ее действий для двусторонних отношений». Кроме того, Штайнмайер пожелал, чтобы Россия и США договорились о мирных инициативах в Сирии.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель одобрила ракетное нападение США, Великобритании и Франции на Дамаск. «Эта военная операция была необходима и соразмерна для предупреждения режима против дальнейшего применения химического оружия», — отметила Меркель в своем заявлении.