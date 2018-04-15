Россия, по некоторым данным, готовит кибератаку на Великобританию

Ее итогом якобы должна стать публикация компромата на министров, депутатов и других высокопоставленных официальных лиц Соединенного Королевства. Лондон же вновь пригрозил Москве экономическими санкциями.

О том, что российские хакеры попытаются скомпрометировать высокопоставленных британских чиновников, премьеру страны Терезе Мэй доложили специалисты по кибербезопасности. Кибератака станет своеобразной «местью» Кремля за участие во вчерашней бомбардировке Сирии. Разведывательное агентство, Минобороны и Центр правительственной связи Великобритании находятся в режиме ожидания, и в случае необходимости, готовы дать пропорциональный ответ, — сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Ранее это же издание писало о том, что Лондон рассматривает возможность проведения кибератаки на российские правительственные сайты, «распространяющие фейковые новости». Кроме того, британское правительство готовит новые ограничительные меры против ближайшего окружения Владимира Путина. Газета писала, в частности, о чиновниках, имеющих тайные счета в Великобритании.

Отношения с Лондоном у Кремля обострились задолго до субботней бомбардировки Сирии — поводом для начала конфликта стало отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.