Россия, по некоторым данным, готовит кибератаку на Великобританию
Ее итогом якобы должна стать публикация компромата на министров, депутатов и других высокопоставленных официальных лиц Соединенного Королевства. Лондон же вновь пригрозил Москве экономическими санкциями.
О том, что российские хакеры попытаются скомпрометировать высокопоставленных британских чиновников, премьеру страны Терезе Мэй доложили специалисты по кибербезопасности. Кибератака станет своеобразной «местью» Кремля за участие во вчерашней бомбардировке Сирии. Разведывательное агентство, Минобороны и Центр правительственной связи Великобритании находятся в режиме ожидания, и в случае необходимости, готовы дать пропорциональный ответ, — сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
Ранее это же издание писало о том, что Лондон рассматривает возможность проведения кибератаки на российские правительственные сайты, «распространяющие фейковые новости». Кроме того, британское правительство готовит новые ограничительные меры против ближайшего окружения Владимира Путина. Газета писала, в частности, о чиновниках, имеющих тайные счета в Великобритании.
Отношения с Лондоном у Кремля обострились задолго до субботней бомбардировки Сирии — поводом для начала конфликта стало отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии11
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master_superanalitik 15 апреля 2018 | 13:16
Американцы со своими "шестерками" из Франции и Англии зря злят русского медведя. Зачем вам этот геморрой? Но одни должны знать, что всех русофобов ожидает судьба Маккейна, которого Бог лишил разума.
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телеканалу CBS News рассказал, что в борьбе с раком головного мозга врачи дают ему очень плохой прогноз. Маккейн провел пять с половиной лет во вьетнамском плену, где подвергался пыткам. Но самой большой пыткой был гемморой, который русские не давали ему лечить. Он утверждал, что каждое утро к нему входил прищуривающийся надзиратель по фамилии Ли Си Цин требовал, чтобы заключённый кланялся ему, и, в ответ на отказ, наносил ему удар в висок. Маккейн Был освобожден в 1973 году, после подписания Парижских мирных соглашений.
Поэтому если бессовестные люди и засранцы не хотят повторить судьбу Маккейна, то должны уйти из Сирии, но только не из Украины, так как именно они должны платить свидомитам гроши. Именно братья-украинцы помогут России разорить страны Дикого Запада экономически. А мы хорошо знаем, то у свидомитов зимой даже снега не выпросишь. Где гроши для Украины, бессовестные люди и засранцы?!
prutkov100 15 апреля 2018 | 13:33
Для Англии есть самый простой выход , сделать морды ящиком , как это делают наши (авыдокажите) и влупить санкции на полную катушку . Кому после этого станет хуже ? Догадайтесь с первого раза .
estamp 15 апреля 2018 | 13:21
... готовит кибератаку ... Ее итогом якобы должна стать публикация компромата ...
Вай! А слово "кибератака" это
а. От непонимания?
б. Дань моде?
в. Что б всех кто станет потом задавать вопросы обвинить в "пособничестве врагу"?
Публикациями компромата человечество любило развлекаться еще даже до изобретения интернета и компьютеров
zapadnay 15 апреля 2018 | 13:36
estamp:
На каком месте в мировом рейтинге по коррупции стоит Великобритания и на каком Россия?
vsveter 15 апреля 2018 | 13:22
Не возможно скомпрометировать, если компромата нет.
Да и компрометировать английское правительство нужды нет.
Более позорного правительства во всей Европе не сыскать.
andy66 15 апреля 2018 | 13:23
то, что происходит в рФ - есть результат кибератаки прежде всего на собственное население и его мозги ...
yakutt86 15 апреля 2018 | 13:24
Лондон деградирует не по дням, а по часам.
skkul 15 апреля 2018 | 13:27
Какой компромат? Если криворотая Мэй-международный преступник, которая без санкции ООН бомбила суверенное государство.
И если бы европейцы имели бы яйца э, то давно бы мэй, микрон и псих были объявлены в международный розыск.
putin_itogy 15 апреля 2018 | 13:28
Вообще-то это - БАНДИТИЗМ ТЕРРОРИЗМ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ!!!
Страна изгой, во главе с террористом Вождём!
Валить их надо..
vsveter 15 апреля 2018 | 13:28
Вся история Британии, история воровства и грабежей.
Грабили колонии, пираты становились пэрами. Сегодня принимают воровские капиталы.
И не удивляет, законы этого воровского острова придумали лучшие граждане Англии - матерые пираты.
vaka257 15 апреля 2018 | 13:31
Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что не исключает «заморозки» государственных счетов России, если будут основания полагать, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. По ее словам, Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет по-прежнему оказывать противодействие «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из России....