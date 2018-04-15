Полиция попыталась оттеснить активистов, вновь собравшихся сегодня у мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске
Об этом «Эху» рассказал местный житель Дмитрий Орлов.
Сегодня в социальных сетях в группах, посвященных протестам в Волоколамске, появились сообщения о том, что порядка 50-ти человек утром перекрыли въезд на полигон «Ядрово», где в эти выходные чиновники открывают новую очередь свалки. Они утверждают, что там будут использовать современные технологии. Старая часть, по словам властей, прекращает свою работу.
Комментарии9
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deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 13:08
Да пох – пусть подыхают. Раз эти людишки такой ведомый скот – им кремлевские воры детей травят и сжигают – а они только горазды просто горло драть на площади – пусть остаются за бортом. Права надо отстаивать на словах только один раз, при первом диалоге. А сколько уже времени разговоры разговаривают? Гордые люди уже давно бы жизни своих детей отстояли битами и покрышками.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 13:11
Этих дней не смолкнет слава... Когда-нибудь в учебники истории помоечные бунты войдут как начало, первые предвестники освобождения и очищения России
ura_123 15 апреля 2018 | 13:12
Собралась пятая колонна национал предателей... Тут Сирия в опасности,а у них понимаешь, мусорные полигоны на уме!
ura_123 15 апреля 2018 | 13:14
ura_123: Кстати,в Кремле не пахнет...
alle_op 15 апреля 2018 | 14:18
ura_123: "Кстати,в Кремле не пахнет..."
Кремлевско-думская падаль так же не останется без лекарств и продуктов питания. Зарубежных, качественных.
vsveter 15 апреля 2018 | 13:33
ura_123: У вас галлюцинации. Не там ищите пятую колонну. Ищите на ЭХЕ, среди тех, кто вас лайкает.
dictvena 15 апреля 2018 | 13:13
Народ все стерпит...
neon999 15 апреля 2018 | 13:19
Изложение с позиций - словно неразумное стадо животных беспричинно бесится, а добрые пастухи - наводят порядок. Ни слова о том, что людей уже долго травят, и эти "пастухи" наживают миллиарды, которые им выделялись на переработку мусора.
Другими словами - Эхо Москвы отмазывает бандитов.
motooppic 15 апреля 2018 | 13:45
Не нравится-не нюхай. Мусор то куда то надо девать, поэтому не надо оппозиционировать по любому поводу!