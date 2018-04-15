Полиция попыталась оттеснить активистов, вновь собравшихся сегодня у мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске

Об этом «Эху» рассказал местный житель Дмитрий Орлов.

Сегодня в социальных сетях в группах, посвященных протестам в Волоколамске, появились сообщения о том, что порядка 50-ти человек утром перекрыли въезд на полигон «Ядрово», где в эти выходные чиновники открывают новую очередь свалки. Они утверждают, что там будут использовать современные технологии. Старая часть, по словам властей, прекращает свою работу.