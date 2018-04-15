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Эксклюзив Эха 13:00, 15 апреля 2018

Лаборатория в Швейцарии не подтвердила слова Лаврова о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ

Лаборатория в швейцарском городе Шпиц не подтвердила слова Сергея Лаврова о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ. Накануне министр иностранных дел России сослался на выводы химиков из этого центра, заверив, что для инцидент в Солсбери использовалось вещество из арсенала стран НАТО.

Однозначные выводы о принадлежности или классе вещества, примененного при отравлении бывшего российского разведчика и его дочери может сделать лишь ОЗХО. Так отреагировали на интерпретацию выводов собственных специалистов российским министром в Шпице. В Твиттер-аккаунте исследовательского центра отмечается, что нет оснований ставить под сомнение выводы коллег из британского Портон Даун. Там определили яд как принадлежащий к группе «Новичок». Накануне Сергей Лавров указал на результаты исследования в швейцарском центре радиологического и химико-биологического анализа, которые, на его взгляд, могут заставить сделать иные выводы, нежели те, что были сделаны в Лондоне.

В лаборатории Шпица подчеркнули, что официально комментировать заявление Лаврова может только организация по запрещению химического оружия. ОЗХО в апреле опубликовала доклад, в открытой части которого говорилось, что британские правоохранительные органы тип нервно-паралитического вещества идентифицировали верно. Происхождение вещества эксперты ОЗХО не выясняли.

Название «Новичок» или BZ в открытой части доклада ОЗХО не упоминались. Было отмечено, что подробная информация о формуле этого вещества содержится в закрытой части выводов Организации по запрещению химического оружия.

Нет никаких поводов подвергать сомнению слова министра Сергея Лаврова. Такое мнение в интервью «Эху» высказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

По словам Уткина, для того, чтобы сделать окончательные выводы, не хватает данных о симптомах отравления и состоянии, в котором Скрипали находятся сейчас.

Комментарии

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roaswen 15 апреля 2018 | 13:06

это кремлядская гопота привыкла врать в рашке для рашки без последствий для себя. а тут - облом-с )) лошадь, аууу ))

gordy 15 апреля 2018 | 13:10

Лавров демонстрирует подозрительно обширные знания номенклатуры отравляющих веществ?

takao 15 апреля 2018 | 13:11

Враньё о том, что швейцарцы якобы опровергли выводы британцев об отравлении Скрипалей "Новичком", наши СМИ распространили по всем каналам ТВ и радиовещания.

Опровержение самих швейцарцев этой лжи Лаврова - оно только в нашем ИНЕТе. СМИ об этом помалкивают. Как и о диспетчере Карлосе, о капитане Григорьеве и еще многих наших феках, которыми пудрят и компостируют бошки Токарей и Руматофф..Смайл.

Стараясь понять портянок, возвращаюсь к понятию пост-правды: Феномен ПОСТ-ПРАВДЫ - не столь важно, являются ли твои слова правдой. Важно то, насколько они похожи на правду. Заключается этот феномен в воздействии на эмоции потребителя информации в обход его разума. Пост-правду в отличие от обычной лжи невозможно опровергнуть, потому что она и не пытается опираться на факты. Известный психологический прием заключается в том, что портянка гораздо проще верит информации, которая укладывается в его мировоззрение, и даже если ложь очевидна, неудобные факты просто отвергаются и отбрасываются.

Есть и др. способы легитимации пост-правды: сделать нас соучастниками, взывая к гражданской ответственности. "Говорить правду сейчас не в наших интересах, ведь она может быть использована для развала страны!". То есть, не важно, как там было на самом деле.. И портянки в этой игре не жертвы обмана, а соучастники: они верят, потому что хотят верить.

lakao4_otkrilo_ebalo_3 15 апреля 2018 | 13:30

takao: takao: ...ЗАКАНЧИВАЮ... На ближайшие дни:

"Новости" от БЫДЛОПЕЙСсателя ГРЫДЛО- Такавки
От 10.04.2018. 23:34

1) Столовой ложкой, на четвереньках,
"Внедрить" глубоко, в свою же в ЖОПУ
Суперфосфату...ну, хоть маленько..
Потом пиздеть об этом на всю ГЕЙропу...

2) Разбавить КОНФИДОРчик креплёным РИБАВом...
Найти местечко,где БОРЩЕВИК зачах в прошедшем годе...
И вылить под корни,раствор целебный, при всём народе
Назло крестьянам ватным - имею на это святое ПРАВО...

3) Чушню берёзовую перепилить,переколоть,перелопатить,
Уложить в "КВАДРИК" (куба четыре), облить бензином...
Проехать в поле и сжечь всё нахер, без предоплаты...
Потом усраться со старшим сыном на этом месте говном козлиным...

4) Давно известно:весна - НЕ осень,весна покажет,
Кто, где, когда мне на крыльцо ГОВНА насрало...
Мастифа - падлу,за срач повсюду пусть бог накажет:
Мурло собачье пусть превратит он в "СВИНОЕБАЛО"...
Говно собачье БОРЩЕВИКУ "не в жилу"...
Зачем дурьё такава его копило?
Видать в башке такавки уже всё сгнило....

1*) По 200граммов фитоспорина,под каждый корень
Я вылил БОРЩЕВИКУ,чтоб рост его был к лету - ускорен...

3*) Отдельно,участок опытный, я обработал на перспективу
(Я выполнял лишь от Бори Джонса с Терезкой их ДИРЕКТИВУ)
Лигногуматом "калийно-фосфорным" с клеймом от фирмы "НОВИЧОК"
Надеюсь к осени (заместо "квадрика")я отфарцую ГРУЗОВИЧОК!

ХУЦПА.

P.S. Всем хорошего настроения, доброй весны и исполнения желаний.
ХУЦПА.


alexandro_1961 15 апреля 2018 | 13:34

Совсем совесть потеряли. BZ - психохимическое ОВ, совершенно из другого класса, с совершенно иной симптоматикой, ничего общего с нервно-паралитическими ОВ не имеющее. Никакой антидот типа атропина его не возьмет, и одного этого достаточно для опровержения этого бреда. Они бы еще иприт приплели.

mymymy 15 апреля 2018 | 13:12

gordy: Это как в песне: Я не сказала Да, милорд, - Вы не сказали нет.
Жалкие всхлипы оправдания лаборатории.

alehan22274 15 апреля 2018 | 13:20

mymymy: изоврался лавров в конец, какое жалкое зрелише:((

mymymy 15 апреля 2018 | 13:27

alehan22274: И у вас тоже всхлипы жалкие.
Что, новых методичек вам не подвезли? Не уважают вас.

andre5 15 апреля 2018 | 13:22

«We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.»

А Лаваруша уже дрейфует в направлении переквалификации в министра внутренней дезинформации (ибо во вне уже слишком зашкварился), иначе, не подставился бы так топорно очередной брехнёй.

andy66 15 апреля 2018 | 13:34

суть постоянной чекистской лжи в том чтобы заставать весь мир опровергать эту ложь. Лгать всегда легче, чем опровергать и оправдываться... Чтобы опровергать - нужно анализировать и искать аргументы, а чтобы лгать - ничего этого не нужно. Опровергающий ложь - ограничен правдой, лгущий - не ограничен ничем. Таким образом, чекисты навязывают всему миру свою повестку дня...

Правильное поведение - перестать вообще обращать внимание на то, что мелют чекисты.

domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 13:10

что? печальная лошадь очередной раз спи..ла? быть такого не может, ну кто бы мог подумать, а с виду приличный человек, даже очки носит

josepp 15 апреля 2018 | 13:12

И не опровергла. Значит, Лавров попал в точку.

ura_123 15 апреля 2018 | 13:19

josepp: Попал,конечно попал пальцем в небо! В самую его серединку)))
Ежели ты вдруг не понял прочитанное,то швейцарская лаборатория ОПРОВЕРГЛА слова Лаврова.
Не выдавай желаемое за действительное,несмотря на методические пособия разосланные получателям президентских грантов в 11,80.

jetsam 15 апреля 2018 | 13:30

josepp: ну ык, она не опровергла и тот факт,
что на BZ стояла личная подпись путена и резолюция "трави петрушка"
и что? путена срочно в гаагу, а мей заставим извиняться?

cypher 15 апреля 2018 | 13:46

josepp: опровергла, 11-рублёвый, опровергла.

вот твит этой швейцарской лаборатории:
=Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.=
Перевод для необразованных кремлеботов, включая Лаврова:
= Только ОЗХО может комментировать это утверждение [Лаврова ]. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил Новичок. PD [Портон Даун] - как Spiez - это назначенная лаборатория OPCW. Стандарты в проверке настолько жесткие, что каждый может доверять выводам.=

Кто ж виноват, что Лавров, как и 11-рублёвые не умеют читать по-английски!

deputat181 15 апреля 2018 | 13:57

josepp: Нет никаких поводов подвергать сомнению слова министра Сергея Лаврова. Такое мнение в интервью «Эху» высказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин. Антон Уткин -руководитель Московского филиала Швейцарской лаборатории. Он то плавал, он то знает.

nokola 15 апреля 2018 | 13:13

Люди в кремле окончательно забыли о таком понятии, как стыд.

natogrek 15 апреля 2018 | 13:54

nokola: Им свое благополучие дороже, чем какой-то стыд

odobryam_s 15 апреля 2018 | 13:16

«– Они, они! – козлиным голосом запел длинный клетчатый, во множественном числе говоря о Степе, – вообще они в последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки!
– Машину зря гоняет казенную! – наябедничал и кот, жуя гриб.»


М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»


ura_123 15 апреля 2018 | 13:16

"Поздравляю вас соврамши,товарищ!" (С)

salut__521 15 апреля 2018 | 13:18

Лавруша, я вас за брехню разжаловал. Отныне вы не брандмейстер Лавруша, а простой топорник Вруша.

venmud 15 апреля 2018 | 13:20

Всеобщее презрение вызывают олигархи (запрещенные в РФ), чьи богатства, спрятанные в Лондоне после такого выпендрежа Лаврова, арестуют.

puteshestvennik 15 апреля 2018 | 13:22

Плохо дело, если уж министр иностранных дел так откровенно впрягается это по-моему может означать что убивали по прямому приказу.

zollendorf 15 апреля 2018 | 13:24

Слышал в Боливии и Венесуеле самые профессиональные эксперты по ОВ.
А, Господин (прошу прощенья) товарич Лавров, может там попробовать.

skkul 15 апреля 2018 | 13:25

Но и не опровергла.
Позвонили откуда следует.

cypher 15 апреля 2018 | 13:53

skkul: да лжёте. Опровергла.
Позвоните куда следует, начните хоть английский штоле учить...

вот твит этой швейцарской лаборатории:
=Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.=
Перевод для необразованных кремлеботов, включая Лаврова:
= Только ОЗХО может комментировать это утверждение [Лаврова ]. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил Новичок. PD [Портон Даун] - как Spiez - это назначенная лаборатория OPCW. Стандарты в проверке настолько жесткие, что каждый может доверять выводам.=

beobachter 15 апреля 2018 | 13:25

Теперь очередь Захаровой вылить ведро дерьма на швейцарскую лаборатирию. На ЭМ лить не будет, т.к. может мгновенно получить свои помои взад. А швейцарцы далеко, их СМИ тоже, да и язык не русский. Так что ждём...

jetsam 15 апреля 2018 | 13:27

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago:
We have no doubt that Porton Down has identified Novichock.
PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW.
The standards in verification are so rigid that one can trust the findings
---
Только ОЗХО может прокомментировать это утверждение.
Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад:
мы не сомневаемся, что Портон Даун определил Новичок.
---
или «У нас нет сомнений, что в Портон-Дауне идентифицировали „Новичок“».
=========
т.е. лаборатория не подтвердила и не опровергла. (надо учесть - это твитт и место ограничено)

jetsam 15 апреля 2018 | 13:46

вот как это "чуток правят":
яндекс "Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова о химикате BZ"
риа: Швейцарская лаборатория ушла от ответа на заявление Лаврова о химикате BZ‍
ТАСС Лаборатория в Швейцарии заявила, что не может комментировать сведения РФ по химвеществу
РТ Эксперт прокомментировал реакцию швейцарской лаборатории на слова Лаврова о веществе BZ
---
по заголовкам видно, что лаврова & BZ никто не опровергал :)
то что швейцарцы подтвердили версию бритов - ни гу-гу.
ответ швецарии, судя по заголовкам, нам не нправится, что означает "соврамши лавров".

komandarm___68 15 апреля 2018 | 13:31

Читаешь новости, сформированные на ехе, и веришь им? Дбл, блд...)))

cypher 15 апреля 2018 | 13:56

komandarm___68: есть твиттер швейцарской лаборатории.
Правда, кремлеботы не знают что такое твиттер, не умеют читать по-английски. И гугл-переводчиком тоже не умеют пользоваться.
Держи на пропитание 11-80, нищеброд.

cypher 15 апреля 2018 | 13:43

вот твит этой швейцарской лаборатории:
=Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.=
Перевод для необразованных кремлеботов, включая Лаврова:
= Только ОЗХО может комментировать это утверждение [Лаврова ]. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил Новичок. PD [Портон Даун] - как Spiez - это назначенная лаборатория OPCW. Стандарты в проверке настолько жесткие, что каждый может доверять выводам.=

Таким образом, мы собсна доказали, что Лавров наш - не "каждый", он - лишнехромосомный .

gogiagiorgi 15 апреля 2018 | 14:00

Лаборатория в Швейцарии не подтвердила слова Лаврова о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ
-----------------
Откуда знает Лавров, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ?!

goshan31 15 апреля 2018 | 14:09

Упс!, и снова господин соврамши..

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