Лаборатория в Швейцарии не подтвердила слова Лаврова о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ

Лаборатория в швейцарском городе Шпиц не подтвердила слова Сергея Лаврова о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ. Накануне министр иностранных дел России сослался на выводы химиков из этого центра, заверив, что для инцидент в Солсбери использовалось вещество из арсенала стран НАТО.

Однозначные выводы о принадлежности или классе вещества, примененного при отравлении бывшего российского разведчика и его дочери может сделать лишь ОЗХО. Так отреагировали на интерпретацию выводов собственных специалистов российским министром в Шпице. В Твиттер-аккаунте исследовательского центра отмечается, что нет оснований ставить под сомнение выводы коллег из британского Портон Даун. Там определили яд как принадлежащий к группе «Новичок». Накануне Сергей Лавров указал на результаты исследования в швейцарском центре радиологического и химико-биологического анализа, которые, на его взгляд, могут заставить сделать иные выводы, нежели те, что были сделаны в Лондоне.

В лаборатории Шпица подчеркнули, что официально комментировать заявление Лаврова может только организация по запрещению химического оружия. ОЗХО в апреле опубликовала доклад, в открытой части которого говорилось, что британские правоохранительные органы тип нервно-паралитического вещества идентифицировали верно. Происхождение вещества эксперты ОЗХО не выясняли.

Название «Новичок» или BZ в открытой части доклада ОЗХО не упоминались. Было отмечено, что подробная информация о формуле этого вещества содержится в закрытой части выводов Организации по запрещению химического оружия.

Нет никаких поводов подвергать сомнению слова министра Сергея Лаврова. Такое мнение в интервью «Эху» высказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

По словам Уткина, для того, чтобы сделать окончательные выводы, не хватает данных о симптомах отравления и состоянии, в котором Скрипали находятся сейчас.