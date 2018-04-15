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Эксклюзив Эха 12:43, 15 апреля 2018

Эксперт: Нет поводов подвергать сомнению заявление МИД РФ о том, что Скрипали могли быть отравлены веществом BZ

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия] с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в РФ и СССР. Нет никаких поводов подвергать сомнению заявление МИД РФ о том, что Скрипали могли быть отравлены токсичным веществом BZ, такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по химическому оружию, инспектор ООН по Ираку (1994) Антон Уткин.

«ОЗХО распространила резюме своего отчета для публичного просмотра. Детальный же отчет был распространен среди государственных членов Конвенции. Поэтому, безусловно, Россия имела доступ к более подробному отчету. Если С.Лавров заявляет, что в пробе, которую анализировали, нашли следы вещества типа BZ, то это означает, что Россия пользовалась именно фактической информацией, другого способа, как Россия могла бы узнать о таких подробностях, нет. Таким образом, если Россия увидела эту информацию в детальном отчете, то означает, что это является фактом», — сказал он.
Уткин также отметил, что смертельные случаи от вещества BZ крайне редки, так как дозы должны быть очень высоки.

Эксперт пояснил, что BZ причиняет целый ряд различных симптомов, которые приводят к выведению человека из строя, наступает период, когда человек фактически теряет полную ориентацию, и «делает все наоборот, по сравнению с тем, что его просят или ему приказывают». «BZ — это вещество психохимическое, боевое отравляющее вещество, и оно служит для выведения живой силы врага из строя, то есть там нет цели умертвить. Смертельные дозы BZ очень высоки, поэтому смерть от этого вещества крайне редка», — сказал он.

В случае с отравлением Скрипалей, эксперт считает, что больше вопросов, чем ответов.

«Что было первично — попадание, например, BZ, а потом в их организм попали вещества типа «Новичок», или наоборот? Я не могу дать на них ответы, поскольку никакой информации о симптомах Скрипалей, ни о характере их поражения, от официальных лиц мы не слышали. Это те самые вопросы, на которые британская сторона должна дать ответы. Однако ответы она на них не дает. Это вызывает сомнения вообще в достоверности той версии, которую публикуют британские официальные лица. Чем больше будет технических подробностей, тем, судя по всему, будет все больше сомнений в британской версии», — заключил Уткин.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон обвиняет Россию и настаивает на том, что вещество «Новичок» производилось в России. Москва причастность к отравлению отрицает.

Комментарии

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domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 12:59

а ну да, это же эксперт, тот что надо эксперт, слопатыеды вы такие потешные

petrmarkov 15 апреля 2018 | 12:59

Это какой-то... понос.

kara 15 апреля 2018 | 13:00

Насколько я понял, Лавров не из отчёта узнал о BZ, да и как верить Уткину, если он гость у Соловьева?
Но,похоже, что не Новичок, даже самозванец(на роль создателя) Мирзоянов, кричал, что Новичок убивает.

kryymsdyk 15 апреля 2018 | 13:06

kara: Разучились делать, как и всё в России. "Формула та же, но не берёт" (с)

kryymsdyk 15 апреля 2018 | 13:09

kryymsdyk:
Тщательней надо, ребята, формулу нам дали СН3СОС2Н5 два часа на пару —, и не берет. Должна брать… Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам — силой помыть.

Может, излишне трясет в наших пульманах, может, с перепою сыплют мимо пробирки. Я же говорю — делаем только для себя. Тут особенно тщательно надо, ребята.

raffal 15 апреля 2018 | 13:01

.....министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в РФ и СССР.
__________________________________
А вот реакция швейцарской лаборатории на слова Лаврова:
Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings
....
Вывод: изоврался г-н Лавров, изоврался МИД России.

gen_dim 15 апреля 2018 | 13:16

raffal:а вот отцы-создатели говорят что Novichock это не вещество, то ли смесь, то ли линейка смесей...
т.е. нет у него формулы, нельзя его "идентифицировать". Не может быть СМЕСЬ ЧИСТОЙ. Может быть
чистая вода и чистый спирт, но не может быть чистой водки.

puteshestvennik 15 апреля 2018 | 13:39

gen_dim: Не совсем так. Отцы основатели говорят что Новичок это группа веществ - т.е. существуют разные его модификации. И это не смесь а бинарное ОВ - т.е. вещество которое получают, когда два безвредных по отдельности вещества реагируют и получается третье уже смертельное.

raffal 15 апреля 2018 | 14:09

gen_dim:
А я слышал иную версию. Эксперты по боевым ОВ из OPCW имеют технические возможности определить не только страну производителя, но и конкретную лабораторию. Дело в том, что, подобно отпечаткам пальцев, химики оставляют свои неповторимые следы.
Идёт следствие в режиме конфиденциальности уголовного дела.
Следственное заключение будет передано в суд, но уже для гласного, состязательного судебного процесса с принципом "перезумпции невиновности". Виноватого назовёт только суд в своём вердикте.

agamasat 15 апреля 2018 | 13:04

Ну да, сомнений не может быть, что Лавров сморозил какую-то чушь для внутреннего употребления в закуску к боярышнику и коксу.

vpu2011 15 апреля 2018 | 13:04

Нет поводов подвергать сомнению заявление МИД РФ
:-]

ha12raz 15 апреля 2018 | 13:05

Сколько дали ?
Наверно, немного.....подлецы и так рады стараться.

kryymsdyk 15 апреля 2018 | 13:05

Эксперт с погонами?

j_partizan 15 апреля 2018 | 13:08

Значит все-таки провокация западных спецслужб. Ожидаемо. А сколько их было до этого случая? И что-то мне подсказывает, что это не последние. Это война.

cypher 15 апреля 2018 | 14:14

j_partizan: Это не война, это незнание английского языка.
+ желание заработать 11-80

Вот твит швейцарской лаборатории, на которую якобы ссылается Лавров:
=Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.=
Перевод для необразованных кремлеботов, включая Лаврова:
= Только ОЗХО может комментировать это утверждение [Лаврова ]. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил Новичок. PD [Портон Даун] - как Spiez - это назначенная лаборатория OPCW. Стандарты в проверке настолько жесткие, что каждый может доверять выводам.=

alexandr400 15 апреля 2018 | 13:15

Не уймутся эксперты, не хотят признать правду. Скоро появятся версии с улюкаевским следом. Главное городить бред многоэтажный, а за ним будет похоронены все ростки правды. Браво.

salut__521 15 апреля 2018 | 13:29

Фамилия?!
-Уткин...
Звать?!
-Антон...
До свиданья, эспэрт. Домой! К мамкам, нянькам, куклам, танцам, тряпкам, фюрерам!..

cypher 15 апреля 2018 | 14:12

Нет никаких поводов подвергать сомнению заявление МИД РФ о том, что Скрипали могли быть отравлены токсичным веществом BZ, такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по химическому оружию, инспектор ООН по Ираку (1994) Антон Уткин.

Эхо, вы на таких ыкспердов годовой запас аргентинского кокса, наверно, израсходовали?!

Вот твит швейцарской лаборатории, на которую якобы ссылается Лавров:
=Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.=
Перевод для необразованных кремлеботов, включая Лаврова:
= Только ОЗХО может комментировать это утверждение [Лаврова ]. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил Новичок. PD [Портон Даун] - как Spiez - это назначенная лаборатория OPCW. Стандарты в проверке настолько жесткие, что каждый может доверять выводам.=

anji70 15 апреля 2018 | 14:13

Если эксперт летает как утка, крякает как утка и фамилия у него Уткин, но и его заявление — «утка».

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