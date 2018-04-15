Эксперт: Нет поводов подвергать сомнению заявление МИД РФ о том, что Скрипали могли быть отравлены веществом BZ

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия] с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в РФ и СССР. Нет никаких поводов подвергать сомнению заявление МИД РФ о том, что Скрипали могли быть отравлены токсичным веществом BZ, такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по химическому оружию, инспектор ООН по Ираку (1994) Антон Уткин.

«ОЗХО распространила резюме своего отчета для публичного просмотра. Детальный же отчет был распространен среди государственных членов Конвенции. Поэтому, безусловно, Россия имела доступ к более подробному отчету. Если С.Лавров заявляет, что в пробе, которую анализировали, нашли следы вещества типа BZ, то это означает, что Россия пользовалась именно фактической информацией, другого способа, как Россия могла бы узнать о таких подробностях, нет. Таким образом, если Россия увидела эту информацию в детальном отчете, то означает, что это является фактом», — сказал он.

Уткин также отметил, что смертельные случаи от вещества BZ крайне редки, так как дозы должны быть очень высоки.

Эксперт пояснил, что BZ причиняет целый ряд различных симптомов, которые приводят к выведению человека из строя, наступает период, когда человек фактически теряет полную ориентацию, и «делает все наоборот, по сравнению с тем, что его просят или ему приказывают». «BZ — это вещество психохимическое, боевое отравляющее вещество, и оно служит для выведения живой силы врага из строя, то есть там нет цели умертвить. Смертельные дозы BZ очень высоки, поэтому смерть от этого вещества крайне редка», — сказал он.

В случае с отравлением Скрипалей, эксперт считает, что больше вопросов, чем ответов.

«Что было первично — попадание, например, BZ, а потом в их организм попали вещества типа «Новичок», или наоборот? Я не могу дать на них ответы, поскольку никакой информации о симптомах Скрипалей, ни о характере их поражения, от официальных лиц мы не слышали. Это те самые вопросы, на которые британская сторона должна дать ответы. Однако ответы она на них не дает. Это вызывает сомнения вообще в достоверности той версии, которую публикуют британские официальные лица. Чем больше будет технических подробностей, тем, судя по всему, будет все больше сомнений в британской версии», — заключил Уткин.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон обвиняет Россию и настаивает на том, что вещество «Новичок» производилось в России. Москва причастность к отравлению отрицает.