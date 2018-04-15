Синоптики предупредили об ухудшении экологической обстановки в Москве
Синоптики предупредили об ухудшении экологической обстановки в Москве.
Погода, которая установилась в столичном регионе, способствует накоплению загрязняющих веществ, — рассказали в погодном центре «Фобос».
Комментарии1
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ed10075 15 апреля 2018 | 12:39
Москву сделали городом, не приходным для проживания. Временами и местами - опасным.