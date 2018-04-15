Авиакомпания American Airlines изменила маршруты рейсов, следующих через Россию
Это связано с ростом напряженности из-за ситуации в Сирии, сообщает телеканал СNBC.
Как ожидается, меры коснутся трех рейсов, связывающих США и Китай. По данным телеканала, изменения могут привести к задержкам рейсов.
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kryymsdyk 15 апреля 2018 | 12:45
Неужели будут Рашу бомбить, сверхдержаву без канализации?