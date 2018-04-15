Президент Сирии оценил объем средств, необходимых для восстановления республики в 400 миллиардов долларов
Об этом Башар Асад сказал на встрече с российской делегацией, — сообщил один из участников встречи, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
Он также привел слова Асада о том, что Сирия и Россия вместе должны противостоять агрессивной политике Запада, — сообщает агентство РИА.
Комментарии14
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zemlak 15 апреля 2018 | 12:36
давайте все, кто голосовал за путина - собирайте деньги его другу башару. а кто не голосовал за путана, тот скидываться не должен.
xoxlotvari 15 апреля 2018 | 12:42
zemlak: Ага ,вот лично по моему мнению ( я голосовал за Путина ) ,тот кто не голосовал за Путина ,тому и Путин ничего не должен !) Чемодан, вокзал , и нахер , если вас чего то не устраивает ,воздух чище будет !
ajsenev 15 апреля 2018 | 12:43
xoxlotvarНе переживай, Асад, У российского лидера щедрая душа - поможет. Всё равно у нас в нищете 20 миллионов живет, ну, станет 30. Ерунда, зато авторитет какой в мире будет.i:
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 12:44
ajsenev: Неужели Путин даст?
hastings 15 апреля 2018 | 12:42
zemlak: Россия своего сирийского друга в беде не бросит и страну ему восстановим, будет лучше прежнего, Западу на зависть!
riots 15 апреля 2018 | 12:37
Ну, нормально. Россиянам ради братского режима предложат затянуть пояса ?
eslichestno 15 апреля 2018 | 12:38
Ничего, Россия заплатит. От лекарств откажется, народ изведет, но другу Башару поможет.
astet 15 апреля 2018 | 12:38
Путин, помоги брату вурдалаку!
Для россиян "денег нет" - это понятно.
Но для подельника по военным преступлениям
тебе же не жалко
такой ничтожной суммы?
wuwer 15 апреля 2018 | 12:39
"Деньги давай, да!"
Гуляй рванина...
mmakarov14 15 апреля 2018 | 12:40
аппетит у башарчика не куёвый но начнем с его личных сбережений
bozk 15 апреля 2018 | 12:41
Российским пенсионерам затянуть пояса!
zemlak 15 апреля 2018 | 12:43
кстати, асад какой-то.... не логичный. с одной стороны - мы отбили атаку старым советским оружием. с другой стороны - дайте нам 400млрд долл (не рублей!) и 10-15 лет... получается одно из двух:
вариант А - разводит путина на бабло
вариант Б - отбиться ему всё0таки не удалось
cite 15 апреля 2018 | 12:45
Для нас, это новая высота, после чечни. Справимся без вопросов, проси больше асад!))
krestianin_067rus Михаил Никитин 15 апреля 2018 | 12:46
На что это морда людоедская намекает? Что россияне еще и тут впрягаться должны? :((( может, дешевле оставить как есть?