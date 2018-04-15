Президент Сирии оценил объем средств, необходимых для восстановления республики в 400 миллиардов долларов

Об этом Башар Асад сказал на встрече с российской делегацией, — сообщил один из участников встречи, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Он также привел слова Асада о том, что Сирия и Россия вместе должны противостоять агрессивной политике Запада, — сообщает агентство РИА.