Почти половина жителей Великобритании одобряют реакцию премьера Терезы Мэй на отравление Сергея Скрипаля в Солсбери
Об этом сообщает газета Индепендент. Около четверти опрошенных оценивают реакцию Мэй как неудовлетворительную.
Порядка 45% заявили, что не удовлетворены действиями главы британского МИДА Бориса Джонсона в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ.
Лондон пока не планирует новых ударов по Сирии. Однако Великобритания будет изучать такую возможность вместе с союзниками, если сирийский лидер Башар Асад снова использует химическое оружие против своего народа. Об этом заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, — передает агентство Reuters.
Комментарии2
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minerr 15 апреля 2018 | 12:37
Короче "Одобрямс", Совок он и в Англии совок.
zz682 15 апреля 2018 | 12:41
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