Почти половина жителей Великобритании одобряют реакцию премьера Терезы Мэй на отравление Сергея Скрипаля в Солсбери

Об этом сообщает газета Индепендент. Около четверти опрошенных оценивают реакцию Мэй как неудовлетворительную.

Порядка 45% заявили, что не удовлетворены действиями главы британского МИДА Бориса Джонсона в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ.

Лондон пока не планирует новых ударов по Сирии. Однако Великобритания будет изучать такую возможность вместе с союзниками, если сирийский лидер Башар Асад снова использует химическое оружие против своего народа. Об этом заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, — передает агентство Reuters.