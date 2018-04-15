Швейцарская лаборатория не подтвердила версию Сергея Лаврова об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей

Накануне глава российского МИДа сказал, что бывшего полковника ГРУ и его дочь отравили веществом ВZ, которое никогда не производилось в России. При этом он сослался на выводы лаборатории в Шпице.

Однако там сегодня заявили, что могут лишь подтвердить версию британских экспертов о том, что Скрипалей отравили веществом «Новичок».