Z Архив новостей новости
5 11 6 1010
12:30, 15 апреля 2018

Швейцарская лаборатория не подтвердила версию Сергея Лаврова об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей

Накануне глава российского МИДа сказал, что бывшего полковника ГРУ и его дочь отравили веществом ВZ, которое никогда не производилось в России. При этом он сослался на выводы лаборатории в Шпице.

Однако там сегодня заявили, что могут лишь подтвердить версию британских экспертов о том, что Скрипалей отравили веществом «Новичок».

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

bozk 15 апреля 2018 | 12:37

Вывсеврети. И русофобство конечно же.

olegleon 15 апреля 2018 | 12:46

bozk: ну если Эхо не соврёт, то .... даже Радио Свобода не стала врать
"В твиттер-аккаунте швейцарской лаборатории опубликовано несколько записей в качестве реакции на слова Лаврова. В частности, указано, что лаборатория не чувствует себя вправе давать комментарии, поскольку это прерогатива Организация по запрещению химического оружия. " (Радио Свобода)

zz682 15 апреля 2018 | 12:37

Как надо бомбить США. Да здравствует Мексика Караван мигрантов поднимается на грузовой поезд для следующего этапа путешествия Тультитлан, Мексика (Эн)паническое бегство мигрантов из стран Центральной Америки бросились следы субботу, когда первый паровозный гудок прозвучал. После нескольких дней в Мехико, это было время, чтобы продолжить свое путешествие на север к границе с США. Около 500 мигрантов, путешествующих в Караване, забрались на грузовой поезд недалеко от Мексиканского города Тултитлан. после пробирки в ООН верить США может только упоротый укурок
https://twitter.com/leylasantiago https://pbs.twimg.com/media/DaxfM74VMAAVkkN.jpg:large


mjau 15 апреля 2018 | 12:37

А ведь у Лаврова, наверное, папа, мама был , не врать учил...

anatolr 15 апреля 2018 | 12:39

Красиво дебилбл@ врет на "голубом глазу". Очевидно, же, что чем больше рашко-говняшковцев (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата) лжет, тем очевиднее вина государства, которое также носит креативное название Русь смердящая (во всех смыслах)

Anatoлий - сосед Госдепа

srk2658lu 15 апреля 2018 | 12:39

Лавров мечет икру...

kupa 15 апреля 2018 | 12:39

Вранье везде и на всех уровнях. И не надоело? А потом щеки дуют, что с ними никто не хочет разговаривать

naivnyk 15 апреля 2018 | 12:40

Эхо, эхо, не позорьтесь ! Там в заявлении сказано, что они НЕ КОММЕНТИРУЮТ заявления бритов, ибо доверяют им. НО никаких утверждений не делают)

snikkersnepper 15 апреля 2018 | 12:46

naivnyk:

Не в этом дело. Лавров сказал, что в анализах был А234 ("Новичок") И препарат BZ. Швейцары ответили, что подтверждают бритов, которые нашли A234. Эхо все утро форсит истерику, что швейцары опровергли Лаврова.

Слова Лаврова:
"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры. ... Кроме того, в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234".

Эхо продолжает врать в глаза, ничего не стесняясь.

vvs7651 15 апреля 2018 | 12:40

"Версия Лаврова" широко озвучена по нашим СМИ.
А про действительное положение дел из наших СМИ никто не узнает :(

jamaladdin63 15 апреля 2018 | 12:42

Только не говори Карло, что ты не виноват. Это оскорбляет мой разум. ( Майкл Карлеоне).

Самое обсуждаемое

Блоги

Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй «Сейчас во всем мире говорят о беспрецедентном политическом скандале. Но в эпицентре этого скандала — живые люди. Это наша семья, которой сейчас очень нужно быть вместе»...

5 305 6 45829 08.04
Kскандалы, шпионаж, великобритания, рф, общество, события
Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 296 6 18643 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 112 6 11103 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 213 6 20307 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 287 6 27888 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 117 6 12504 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 119 6 12677 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7319 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 159 6 19131 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 567 6 68299 14.04
Kрф, сирия, события
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12614 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Новости

Швейцарская химическая лаборатория не сомневается в том, что Скрипалей в Британии отравили веществом Новичок Так в лаборатории ответили на заявление главы российского МИДа о деле экс-полковника ГРУ и утверждения о другом веществе, которое есть у стран Запада…

5 73 6 9204
Новости

Хейли: Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии Это произойдет в случае, если сирийский лидер Башар Асад опять применит химическое оружие…

5 41 6 5230
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Это настоящий геноцид мусульман США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир. Этого мы не можем позволить…

5 89 6 11667 14.04
Kсша, сирия, политика, мнения
Блоги

Эксперты ОЗХО подтвердили, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Доклад (англ.)...

5 180 6 24372 12.04
Блоги

+ Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по угрозе международному миру и безопасности…

5 357 6 51054 10.04
8читать ;смотреть
Kсирия, рф, конфликты, оружие, политика, оон, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Швейцарская лаборатория не стала подтверждать слова Лаврова о веществе, которым пытались отравить Скрипаля и его дочь Министр иностранных дел России накануне утверждал, что специалисты исследовательского центра установили ряд возможных веществ…

5 37 6 28817
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 108 6 164108 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 60 6 44454 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 751 6 254809 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 250 6 201163 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6890480
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3407854

Сегодня в эфире