Швейцарская лаборатория не подтвердила версию Сергея Лаврова об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей
Накануне глава российского МИДа сказал, что бывшего полковника ГРУ и его дочь отравили веществом ВZ, которое никогда не производилось в России. При этом он сослался на выводы лаборатории в Шпице.
Однако там сегодня заявили, что могут лишь подтвердить версию британских экспертов о том, что Скрипалей отравили веществом «Новичок».
Комментарии11
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bozk 15 апреля 2018 | 12:37
Вывсеврети. И русофобство конечно же.
olegleon 15 апреля 2018 | 12:46
bozk: ну если Эхо не соврёт, то .... даже Радио Свобода не стала врать
"В твиттер-аккаунте швейцарской лаборатории опубликовано несколько записей в качестве реакции на слова Лаврова. В частности, указано, что лаборатория не чувствует себя вправе давать комментарии, поскольку это прерогатива Организация по запрещению химического оружия. " (Радио Свобода)
zz682 15 апреля 2018 | 12:37
Как надо бомбить США. Да здравствует Мексика Караван мигрантов поднимается на грузовой поезд для следующего этапа путешествия Тультитлан, Мексика (Эн)паническое бегство мигрантов из стран Центральной Америки бросились следы субботу, когда первый паровозный гудок прозвучал. После нескольких дней в Мехико, это было время, чтобы продолжить свое путешествие на север к границе с США. Около 500 мигрантов, путешествующих в Караване, забрались на грузовой поезд недалеко от Мексиканского города Тултитлан. после пробирки в ООН верить США может только упоротый укурок
https://twitter.com/leylasantiago https://pbs.twimg.com/media/DaxfM74VMAAVkkN.jpg:large
mjau 15 апреля 2018 | 12:37
А ведь у Лаврова, наверное, папа, мама был , не врать учил...
anatolr 15 апреля 2018 | 12:39
Красиво дебилбл@ врет на "голубом глазу". Очевидно, же, что чем больше рашко-говняшковцев (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата) лжет, тем очевиднее вина государства, которое также носит креативное название Русь смердящая (во всех смыслах)
Anatoлий - сосед Госдепа
srk2658lu 15 апреля 2018 | 12:39
Лавров мечет икру...
kupa 15 апреля 2018 | 12:39
Вранье везде и на всех уровнях. И не надоело? А потом щеки дуют, что с ними никто не хочет разговаривать
naivnyk 15 апреля 2018 | 12:40
Эхо, эхо, не позорьтесь ! Там в заявлении сказано, что они НЕ КОММЕНТИРУЮТ заявления бритов, ибо доверяют им. НО никаких утверждений не делают)
snikkersnepper 15 апреля 2018 | 12:46
naivnyk:
Не в этом дело. Лавров сказал, что в анализах был А234 ("Новичок") И препарат BZ. Швейцары ответили, что подтверждают бритов, которые нашли A234. Эхо все утро форсит истерику, что швейцары опровергли Лаврова.
Слова Лаврова:
"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры. ... Кроме того, в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234".
Эхо продолжает врать в глаза, ничего не стесняясь.
vvs7651 15 апреля 2018 | 12:40
"Версия Лаврова" широко озвучена по нашим СМИ.
А про действительное положение дел из наших СМИ никто не узнает :(
jamaladdin63 15 апреля 2018 | 12:42
Только не говори Карло, что ты не виноват. Это оскорбляет мой разум. ( Майкл Карлеоне).