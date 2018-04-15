Сегодня в Российской футбольной Премьер Лиге завершается 25-й тур

Столичный Локомотив, разгромив накануне земляков-динамовцев, шансов преследователям не оставил. И Спартаку, и ЦСКА нужно сегодня побеждать. Красно-белые сыграют в гостях с Уралом. Подопечные Александра Тарханова, неплохо стартовав, после зимнего перерыва очки набирают с большим трудом. От зоны переходных матчей команду отделяет всего-ничего. Так что спартаковцам легко не будет. Игра на Екатеринбург Арене начнется в 14 часов.

Ну а в 16.30 в Уфе местная команда будет принимать ЦСКА. Еврокубковую эпопею москвичи завершили на мажорной ноте. Но и сил потратили достаточно. К тому же, не смогут помочь армейцам Дзагоев и Щенников. Даже не полетевшие в Уфу из-за травм.

Еще в одном матче дня Ростов дома сыграет в армейцами Хабаровска.