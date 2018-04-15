Компания Facebook в 2018 году потратила едва ли не рекордную сумму на обеспечение безопасности своего основателя
Компания Facebook в минувшем году потратила едва ли не рекордную сумму на обеспечение безопасности своего основателя Марка Цукерберга – это следует из финансового отчета, опубликованного руководством социальной сети.
9 миллионов долларов или почти полмиллиарда рублей Facebook потратил на охрану Цукерберга в прошлом году. Эта сумма заметно выросла по сравнению с 2016-м: тогда безопасность основателя обошлась компании в 5 миллионов 800 тысяч долларов. Увеличение расходов менеджмент самой крупной в мире социальной сети объясняет ростом опасности и числа угроз для главы компании. Как напоминает CNN, официальная зарплата Марка Цукерберга как руководителя Facebook составляет 1 доллар. При этом работодатель полностью оплачивает все его поездки на частном самолете, включая обслуживание на борту, охрану в местах пребывания, а также обеспечение безопасности дома основателя социальной сети. Всего за последние три года компания потратила на Цукерберга порядка двадцати миллионов долларов.
Расходы на поездки и обеспечение безопасности главы другого технологического гиганта — Тима Кука из компании Apple — едва ли сопоставимы с аппетитами Цукерберга. На собственное начальство в Apple за прошлый год потратили чуть больше 300 тысяч долларов.
Комментарии3
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danko_swenja 15 апреля 2018 | 12:16
Я столько в год не зарабатываю.
hardbone 15 апреля 2018 | 12:16
Сравнили кислое с длинным. Кук наемный менеджер, если с ним что-то случится Apple наймет такого же, но другого. Неисправный винтик в машине по извлечению прибыли заменят на исправный винтик со склада.
А Цукерберг владелец ключевого пакета в Facebook, который фактически сам решает на каких условиях самого себя нанимать в свою же компанию.
trans 15 апреля 2018 | 12:40
Не так и много он сам на себя тратит, особенно учитывая что он работает без зарплаты.