Компания Facebook в 2018 году потратила едва ли не рекордную сумму на обеспечение безопасности своего основателя

Компания Facebook в минувшем году потратила едва ли не рекордную сумму на обеспечение безопасности своего основателя Марка Цукерберга – это следует из финансового отчета, опубликованного руководством социальной сети.

9 миллионов долларов или почти полмиллиарда рублей Facebook потратил на охрану Цукерберга в прошлом году. Эта сумма заметно выросла по сравнению с 2016-м: тогда безопасность основателя обошлась компании в 5 миллионов 800 тысяч долларов. Увеличение расходов менеджмент самой крупной в мире социальной сети объясняет ростом опасности и числа угроз для главы компании. Как напоминает CNN, официальная зарплата Марка Цукерберга как руководителя Facebook составляет 1 доллар. При этом работодатель полностью оплачивает все его поездки на частном самолете, включая обслуживание на борту, охрану в местах пребывания, а также обеспечение безопасности дома основателя социальной сети. Всего за последние три года компания потратила на Цукерберга порядка двадцати миллионов долларов.

Расходы на поездки и обеспечение безопасности главы другого технологического гиганта — Тима Кука из компании Apple — едва ли сопоставимы с аппетитами Цукерберга. На собственное начальство в Apple за прошлый год потратили чуть больше 300 тысяч долларов.