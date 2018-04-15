Сирийский лидер Башар Асад похвалил советские системы ПВО, которые помогли отразить атаку западной коалиции
Во всяком случае, так утверждает депутат Госдумы Сергей Железняк. Он в составе российской делегации встретился с президентом Сирии. Железняк добавил, что Асад посчитал удар, нанесенный западной коалицией, актом агрессии. «Мы эту позицию разделяем», — добавил депутат (его слова приводит агентство ТАСС).
Комментарии20
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skripal_live 15 апреля 2018 | 12:11
Из сотни "умных ракет" Трампа перехитрить советские "Буки" удалось только 30-ти. Да и эти обещали вернуться и отомстить пиндосам за свой позор...
eniro 15 апреля 2018 | 12:15
skripal_live:Погугли:" Опубликованы спутниковые снимки результатов удара США по Сирии"
art_ 15 апреля 2018 | 12:20
eniro: они все попали, но пво все их сбили
barmental123 15 апреля 2018 | 12:22
skripal_live:
Асад и Путин - лжецы.
Что там они отразили - не понятно. Полно фотографий пазрушенных целевых объектов.
По сути они ни одной ракеты не перехватили.
К тому-же после этого еще и Израиль нанес ракетные удары - что-то они не говорят, что отрозили их.
Путин вообще Россию опозорил на долгие годы.
chapter_2 15 апреля 2018 | 12:13
Если бы советские системы ПВО были бы похуже, то живодёр Б.Асад сгинул бы скорее. Жаль, что советские системы ПВО используются для ненадлежащих целей.
nikchimzwet886 15 апреля 2018 | 12:26
chapter_2: По поводу живодёра Асада. Если в Дамаске работают несколько заводов. производящие химические боеприпасы, то эти заводы должны быть уничтожены, не зависимо от того, опрыскивает или нет Асад их содержимым мирное население. Тогда боевая операция США должна быть поддержана. То есть, ещё раз: мирные рабочие на заводе делают зарин, наливают его в снаряды, а затем Асад, время от времени приказывает эти снаряды взрывать над рабочими кварталами Дамаска. Ну живодёр!
А если там уже давно ничего такого нету, а просто Асад не нравится США и союзникам, то он имеет право защищаться и использовать советские установки ПВО.
yakov18 15 апреля 2018 | 12:13
Асад похвалил системы ПВО СССР и России которые в очередной раз мастерски не сбили НИ ОДНОЙ крылатой ракеты-слава оружию СССР которое помогло Израилю более 40 лет назад победить арабские полчища и сейчас помогает США их союзникам выполнять боевые задачи в Сирии.Троекратное УРА!!!!
xoxlotvari 15 апреля 2018 | 12:19
yakov18: Ну если бы пиндосские ржавые трубы на хохлятских движках и эстонской электроникой могли пролететь хотя бы километр ,то обязательно бы сбили ! А так они сами попадали ,одни в море ,другие в пустыне ,хорошо что при старте не взорвались ,а то опять бы Россию обвиняли клоуны !)
vaka257 15 апреля 2018 | 12:15
Раз сказал Железняк,то верю безоговорочно...
ockovtiratel 15 апреля 2018 | 12:39
vaka257: Путин, Лавров, Асад и Железняк-когорта кристальных лжецов
ivan127_4 15 апреля 2018 | 12:20
Америка - бумажный тигр.
Одни понты, не более.
nikto_nikak 15 апреля 2018 | 12:24
Железняк? А кто это матрос или металлоломщик? Не знаю такого...
vaka257 15 апреля 2018 | 12:28
Телеканал CNN опроверг заявления сирийского режима о том, что некоторые объекты, по которым западная коалиция нанесла удары в ночь на 14 апреля, уцелели. Спутниковые снимки, оказавшиеся в распоряжении телеканала, доказывают обратное: цели получили значительный урон.
В субботу Пентагон опубликовал карту с обозначением трех сирийских целей, по которые были атакованы коалицией. CNN продемонстрировал эту карту двум компаниям спутниковой съемки — DigitalGlobe и Planet.com...
mmakarov14 15 апреля 2018 | 12:35
бла бла бла
trans 15 апреля 2018 | 12:36
Железняк, а когда своих дочерей заберешь из Великобритании, патриот путинский.....
ulagai 15 апреля 2018 | 12:36
Лучше посмотреть видео пьяной железяки,выползающей из кабака.Чем слушать его враньё.
don_ballon 15 апреля 2018 | 12:38
Асад заявил о 30 сбитых ракетах. Путин-о 71. Министр обороны США-о 100% попаданий в цель. Ни одна не сбита. Как говорится, врут все, но угадайте, кто сильнее. Впрочем, верить Путину и Асаду-себя не уважать. Они врут как дышат.
jetsam 15 апреля 2018 | 12:42
читаю историю warII. не ту, где мы то шапками закидываем, то "не знали, неготовы, отстали.." -
отчеты наших рот\полков\дивизий и немецких, которые против них...
врут и те и те...
типа мы - наше соединение сбило 100, уничтожило 200 танков потеряли 100 танков и 100 самолетов...
типа они - наше соединение сбило 200, уничтожило 150 танков потеряли 20 танков и 20 самолетов...
:)
самыми "честными", вроде, были фины - у них всего 2х-кратное завирание.
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ирано-иракская война. шла 8 лет. ежемесячно, по сводкам, и те и другие полностью уничтожали все танки противника :)
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и т.д. и т.п.
в данном случае можно сказать с уверенностью - сколько ракет выпущено. а вот сколько сбито - на словах можно и 100%, но где осколки сбитых? не вижу даже 800метровых.
samkos 15 апреля 2018 | 12:46
Информация о якобы "сбитых" ракетах - для внутреннего потребления ватников. Если бы сбили хоть одну, сто раз показали бы обломки.
anemon 15 апреля 2018 | 12:48
Врать у наших научился.