Сирийский лидер Башар Асад похвалил советские системы ПВО, которые помогли отразить атаку западной коалиции

Во всяком случае, так утверждает депутат Госдумы Сергей Железняк. Он в составе российской делегации встретился с президентом Сирии. Железняк добавил, что Асад посчитал удар, нанесенный западной коалицией, актом агрессии. «Мы эту позицию разделяем», — добавил депутат (его слова приводит агентство ТАСС).