Западные страны внесли в Совет безопасности ООН проект резолюции по Сирии
Документ осуждает применение Дамаском химического оружия и призывает Башара Асада сотрудничать с организацией, которая расследует серьёзный инцидент.
Проект резолюции разработала Франция. Её поддержали США и Великобритания. Западные страны призывают создать независимый механизм по расследованию предполагаемого применения химического оружия в сирийском городе Дума. Инцидент, о котором стало известно в прошлые выходные, в проекте резолюции оговаривается отдельно. Применение химического оружия резко осуждается. Организации по его запрету рекомендовано в течение 30 дней представить выводы о том, уничтожила ли Сирия запасы этого вида оружия. Документ также требует обеспечить жителей гуманитарной помощью, при необходимости их эвакуировать.
Свой вариант проекта резолюции Франция, Великобритания и США распространили после того как Совбез ООН вчера отклонил документ, предложенный Россией. В нём осуждалось нанесение ракетных ударов трёх стран по военным и промышленным объектам в Дамаске и провинции Хомс. Помимо России проект резолюции поддержали Китай и Боливия. «Хулиганством в международных отношениях» назвал действия стран Запада постпред России Василий Небензя.
Переговоры по западному проекту резолюции в Совбезе ООН начнутся завтра. Обвинения в химической атаке в Думе сирийские власти отрицают. В Москве утверждения западных стран называют провокационными.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 12:07
делайте ставки, господа: пройдёт ли такая резолюция в совБезе ...
skripal_live 15 апреля 2018 | 12:08
Безоговорочная поддержка Китая – главный успех внешней политики России.
Кто дружит с Китаем, тот владеет миром. А идиот Трамп начал с ним торговую войну.
Россия и Китай вместе занимают пятую часть земной суши, а их население – почти треть населения Земли. Они обладают мощным ядерным арсеналом, высоко боеспособными Вооруженными силами.
Необходимо заключить договор о дружбе и военной взаимопомощи между Россией и Китаем, плоть до создания единого Союза.
И присоединить к нему Индию и Иран.
Тогда НАТО может самораспускаться…
johnbmw Евгений Большаков 15 апреля 2018 | 12:11
а сколько в долях мирового ВВП, не подскажите??? Желательно по отдельности!!!
danko_swenja 15 апреля 2018 | 12:12
johnbmw: головка??? Опущенная!!!!
eniro 15 апреля 2018 | 12:23
skripal_live: Идея неплохая. Вопрос: Зачем это Китаю и Индии?
art_ 15 апреля 2018 | 12:27
skripal_live: Владеть землей недостаточно. А морями кто владеет?
allpha00 15 апреля 2018 | 12:34
skripal_live: Вы - дурак. Безоговорочной поддержки Китая не существует. Ну и да, запад с его либеральными ценностями вас пугает до усрачки, ну, или внушает отвращение несоответствием принципам "духовных скреп", а перспектива цивилизационной ассимиляции Китаем нет?
Китаю нужна земля. Точка. Это не НАТО хочет кусок российских территорий оттяпать под свое население и экстенсивную выкачку ресурсов, а именно Китай.
dunai10 15 апреля 2018 | 12:46
allpha00: Китаю нужна земля. Точка. Это не НАТО хочет кусок российских территорий оттяпать под свое население и экстенсивную выкачку ресурсов, а именно Китай.
---------------------------------------------------------------------------------
И есть уже территориальные претензии Китая к России?
a_111111 15 апреля 2018 | 12:24
Опять непроходных резолюция