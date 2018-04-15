Западные страны внесли в Совет безопасности ООН проект резолюции по Сирии

Документ осуждает применение Дамаском химического оружия и призывает Башара Асада сотрудничать с организацией, которая расследует серьёзный инцидент.

Проект резолюции разработала Франция. Её поддержали США и Великобритания. Западные страны призывают создать независимый механизм по расследованию предполагаемого применения химического оружия в сирийском городе Дума. Инцидент, о котором стало известно в прошлые выходные, в проекте резолюции оговаривается отдельно. Применение химического оружия резко осуждается. Организации по его запрету рекомендовано в течение 30 дней представить выводы о том, уничтожила ли Сирия запасы этого вида оружия. Документ также требует обеспечить жителей гуманитарной помощью, при необходимости их эвакуировать.

Свой вариант проекта резолюции Франция, Великобритания и США распространили после того как Совбез ООН вчера отклонил документ, предложенный Россией. В нём осуждалось нанесение ракетных ударов трёх стран по военным и промышленным объектам в Дамаске и провинции Хомс. Помимо России проект резолюции поддержали Китай и Боливия. «Хулиганством в международных отношениях» назвал действия стран Запада постпред России Василий Небензя.

Переговоры по западному проекту резолюции в Совбезе ООН начнутся завтра. Обвинения в химической атаке в Думе сирийские власти отрицают. В Москве утверждения западных стран называют провокационными.