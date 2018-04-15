На стихийной акции около мусорного полигона «Ядрово» в Подмосковье начались столкновения с полицией
Соответствующее видео опубликовано в группе под названием «Ядрово. Задыхаемся» в соцсети ВКонтакте. Местный житель Дмитрий Орлов в интервью «Эху» сказал, что пока обходится без задержаний.
Порядка пятидесяти человек сегодня утром перекрыли въезд на полигон, где в эти выходные открывают новую очередь свалки. Она должна заработать сегодня. Власти заявили, что на новом участке будут использоваться современные технологии, и туда будут поступать отходы только из ближайших районов.
Комментарии14
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vilingrad 15 апреля 2018 | 12:12
Песец к кремлевским подкрадывается с неожиданной стороны- совсем не из пиндостана:)
nikchimzwet886 15 апреля 2018 | 12:30
vilingrad: Мы можем кончить в собственном говне.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 12:12
Ядровцы, вам покрышки на свалку привозят?
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 12:14
Или вы все за крымнаш и государство? ну тогда нюхайте
buzukin939 15 апреля 2018 | 12:12
Ну шо, мля - вот так начинается подмосковный майдан? Свергнутый украинский президент жевал сопли. Неужели тут позволят и дальше бить местную власть по башке? Только дай попробовать запах крови - и тогда толпа как стая неотстрелянных бродячих сук со встроенными внутриматочными спиралями будет рвать всех на части - а свалка все равно так и будет вонять... Не родят девять девок дитя за месяц - каждому ясно. Но очень нужен майдан, майданище, с кровью... Ну сценарий такой для оранжевой революции - при внешних трудностях пятая колонна ударяет в спину, используя одураченную и по праву недовольную толпу. Психология, однако...
neon001 15 апреля 2018 | 12:18
buzukin939: кукловод пятой колонны из заграницы уже заплатил солнцу чтобы оно грело жарче и свалка воняла в разы сильнее. был минус и снег, а теперь +15.
wuwer 15 апреля 2018 | 12:30
buzukin939: ООО "Ядрово" было создано в 2008 году
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Про какой 1 месяц...и 9 месяцев вы рассуждаете?
Задача владельцев была рубить бабло в лёгкую, не напрягаясь.....а додуматься , что в результате их жадности может завестись новый подвид сапиенсов "слоники" не судьба...да и им наверное прикольно наблюдать, бегает тут кто-то.... чё -то орёт сквозь противогаз...зато намордников не надо...законодатели новой моды, блин
horseraddish 15 апреля 2018 | 12:40
buzukin939: Ну да,как что-то сразу кивают на "внешние трудности" - мол Родина в опасности.Только иногда до того доведут,что эти мантры не действуют и люди понимают,что для них опасность исходит не от "пендосов" или "гейропы",а от собственной власти.
buzukin939 15 апреля 2018 | 12:48
horseraddish: wuwer: neon001: А протестуй не протестуй - все равно получишь невозможность устранения вони к понедельнику - вот об этих девяти месяцах я и говорю. Што-то начали делать? Начали. Чего вам еще? Ну, смелее!
vladimirgornitsky 15 апреля 2018 | 12:13
"26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией, солдаты стреляли в народ."
Маяковский, "Рекволюция, поэтохроника".
И пошло. А ведь казалась власть незыблемой.
Правда, в итоге стало еще хуже...
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 12:15
vladimirgornitsky: на этот раз Путин сам возглавит и сам сделает еще хуже
harra 15 апреля 2018 | 12:15
Представляю как папа омоновец или папа полицейский довольный собой что разогнал митинг приходит в дом рядом с ядрово и говорит дочери и жене.
- Седня разогнали этих уродов....
Ну чего молчите...
Ааа в противогаз дышите ))))
katamaran 15 апреля 2018 | 12:38
harra: Пехотинцев Путина привезут. Старый советский метод - русских разгоняют казахи, казахов разгоняют русские.
pergamsky Георгий Пичугин 15 апреля 2018 | 12:26
"на новом участке будут использоваться современные технологии"... Ну так постройте вначале их...