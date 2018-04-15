На стихийной акции около мусорного полигона «Ядрово» в Подмосковье начались столкновения с полицией

Соответствующее видео опубликовано в группе под названием «Ядрово. Задыхаемся» в соцсети ВКонтакте. Местный житель Дмитрий Орлов в интервью «Эху» сказал, что пока обходится без задержаний.

Порядка пятидесяти человек сегодня утром перекрыли въезд на полигон, где в эти выходные открывают новую очередь свалки. Она должна заработать сегодня. Власти заявили, что на новом участке будут использоваться современные технологии, и туда будут поступать отходы только из ближайших районов.