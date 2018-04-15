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Эксклюзив Эха 12:00, 15 апреля 2018

На стихийной акции около мусорного полигона «Ядрово» в Подмосковье начались столкновения с полицией

Соответствующее видео опубликовано в группе под названием «Ядрово. Задыхаемся» в соцсети ВКонтакте. Местный житель Дмитрий Орлов в интервью «Эху» сказал, что пока обходится без задержаний.

Порядка пятидесяти человек сегодня утром перекрыли въезд на полигон, где в эти выходные открывают новую очередь свалки. Она должна заработать сегодня. Власти заявили, что на новом участке будут использоваться современные технологии, и туда будут поступать отходы только из ближайших районов.

Комментарии

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vilingrad 15 апреля 2018 | 12:12

Песец к кремлевским подкрадывается с неожиданной стороны- совсем не из пиндостана:)

nikchimzwet886 15 апреля 2018 | 12:30

vilingrad: Мы можем кончить в собственном говне.

kryymsdyk 15 апреля 2018 | 12:12

Ядровцы, вам покрышки на свалку привозят?

kryymsdyk 15 апреля 2018 | 12:14

Или вы все за крымнаш и государство? ну тогда нюхайте

buzukin939 15 апреля 2018 | 12:12

Ну шо, мля - вот так начинается подмосковный майдан? Свергнутый украинский президент жевал сопли. Неужели тут позволят и дальше бить местную власть по башке? Только дай попробовать запах крови - и тогда толпа как стая неотстрелянных бродячих сук со встроенными внутриматочными спиралями будет рвать всех на части - а свалка все равно так и будет вонять... Не родят девять девок дитя за месяц - каждому ясно. Но очень нужен майдан, майданище, с кровью... Ну сценарий такой для оранжевой революции - при внешних трудностях пятая колонна ударяет в спину, используя одураченную и по праву недовольную толпу. Психология, однако...

neon001 15 апреля 2018 | 12:18

buzukin939: кукловод пятой колонны из заграницы уже заплатил солнцу чтобы оно грело жарче и свалка воняла в разы сильнее. был минус и снег, а теперь +15.

wuwer 15 апреля 2018 | 12:30

buzukin939: ООО "Ядрово" было создано в 2008 году
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Про какой 1 месяц...и 9 месяцев вы рассуждаете?
Задача владельцев была рубить бабло в лёгкую, не напрягаясь.....а додуматься , что в результате их жадности может завестись новый подвид сапиенсов "слоники" не судьба...да и им наверное прикольно наблюдать, бегает тут кто-то.... чё -то орёт сквозь противогаз...зато намордников не надо...законодатели новой моды, блин

horseraddish 15 апреля 2018 | 12:40

buzukin939: Ну да,как что-то сразу кивают на "внешние трудности" - мол Родина в опасности.Только иногда до того доведут,что эти мантры не действуют и люди понимают,что для них опасность исходит не от "пендосов" или "гейропы",а от собственной власти.

buzukin939 15 апреля 2018 | 12:48

horseraddish: wuwer: neon001: А протестуй не протестуй - все равно получишь невозможность устранения вони к понедельнику - вот об этих девяти месяцах я и говорю. Што-то начали делать? Начали. Чего вам еще? Ну, смелее!

vladimirgornitsky 15 апреля 2018 | 12:13

"26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией, солдаты стреляли в народ."
Маяковский, "Рекволюция, поэтохроника".
И пошло. А ведь казалась власть незыблемой.
Правда, в итоге стало еще хуже...

kryymsdyk 15 апреля 2018 | 12:15

vladimirgornitsky: на этот раз Путин сам возглавит и сам сделает еще хуже

harra 15 апреля 2018 | 12:15

Представляю как папа омоновец или папа полицейский довольный собой что разогнал митинг приходит в дом рядом с ядрово и говорит дочери и жене.
- Седня разогнали этих уродов....
Ну чего молчите...
Ааа в противогаз дышите ))))

katamaran 15 апреля 2018 | 12:38

harra: Пехотинцев Путина привезут. Старый советский метод - русских разгоняют казахи, казахов разгоняют русские.

pergamsky Георгий Пичугин 15 апреля 2018 | 12:26

"на новом участке будут использоваться современные технологии"... Ну так постройте вначале их...

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