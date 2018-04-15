Обладательницей титула «Мисс Россия-2018» стала Юлия Полячихина из Чувашии

Финал конкурса состоялся минувшей ночью в Подмосковье. 18-летней студентке Юлии Полячихиной досталась корона из белого золота и драгоценных камней, 3 миллиона рублей, автомобиль и право представлять страну на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».