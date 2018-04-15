Обладательницей титула «Мисс Россия-2018» стала Юлия Полячихина из Чувашии
Финал конкурса состоялся минувшей ночью в Подмосковье. 18-летней студентке Юлии Полячихиной досталась корона из белого золота и драгоценных камней, 3 миллиона рублей, автомобиль и право представлять страну на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».
Комментарии4
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ugiazov 15 апреля 2018 | 11:38
Кто из спонсоров её первый трахает?
alo0000 15 апреля 2018 | 11:40
Ой, не вовЕмя! Папикам сейчас не до этого.
malorus_kiev139 15 апреля 2018 | 11:53
А в Израиле только такие конкурсы проходят. https://www.rbc.ru/society/29/06/2012/5703f9c09a7947ac81a698ca
makasrevich 15 апреля 2018 | 12:05
Посмотрим забанят ли модераторы негодяя ? ...скорее всего нет - они банят только портянок, а этот из их касты.