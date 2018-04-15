Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стал обладателем новой премии «Золотая арка»

Церемония прошла накануне в Москве эту премию решили присуждать за достижения в области искусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. «Нелюбовь» была также отмечена за лучшую режиссуру и победила в номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучшее музыкальное решение».

Награду за лучший сценарий разделили российский фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова и венгерская картина «О теле и духе» режиссера Ильдико Эньеди.