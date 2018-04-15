Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стал обладателем новой премии «Золотая арка»
Церемония прошла накануне в Москве эту премию решили присуждать за достижения в области искусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. «Нелюбовь» была также отмечена за лучшую режиссуру и победила в номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучшее музыкальное решение».
Награду за лучший сценарий разделили российский фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова и венгерская картина «О теле и духе» режиссера Ильдико Эньеди.
Комментарии2
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mavreh 15 апреля 2018 | 11:44
Фильм хороший, но очень мрачный.
У Звягинцева походу депрессия никогда не кончается.
Больше его фильмы смотреть не буду.
malorus_kiev139 15 апреля 2018 | 11:56
А этот жидёнок ещё коптит?