После гибели рабочего на шахте в Ростовской области началась прокурорская проверка
После гибели рабочего на шахте в Ростовской области началась прокурорская проверка. Авария произошла в половине седьмого утра. На шахте «Дальняя» произошло обрушение. На этом участке находились три человека. Двоим удалось выбраться.
Всего из шахты эвакуировали почти девяносто человек.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт