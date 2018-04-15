После гибели рабочего на шахте в Ростовской области началась прокурорская проверка. Авария произошла в половине седьмого утра. На шахте «Дальняя» произошло обрушение. На этом участке находились три человека. Двоим удалось выбраться.

Всего из шахты эвакуировали почти девяносто человек.