Около четверти жителей Великобритании (28%) поддержали решение правительства нанести удары по Сирии

Данные опроса приводит издание Индепендент. Против военных действий в Сирии выступили 36% британцев. Остальные не определились со своей позицией.

При этом Индепендент подчеркивает, что почти половина опрошенных высказались за создание бесполетной зоны в Сирии для защиты гражданского населения.