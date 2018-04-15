Около четверти жителей Великобритании (28%) поддержали решение правительства нанести удары по Сирии
Данные опроса приводит издание Индепендент. Против военных действий в Сирии выступили 36% британцев. Остальные не определились со своей позицией.
При этом Индепендент подчеркивает, что почти половина опрошенных высказались за создание бесполетной зоны в Сирии для защиты гражданского населения.
Комментарии27
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danko_swenja 15 апреля 2018 | 11:36
То что в газетах пишут, то они и говорят. А ещё они что бы больше арабов въехало и за брексит. Мей же не одекватка, поджигает весь народ.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 11:38
danko_swenja: Лондонским арабам как-то похер на Сирию, как российским миллиардерам в Лондоне похер на Россию
zmeelov_1 15 апреля 2018 | 11:43
Чисто эховская подача - в заголовок вынести меньшинство. А что две трети не поддерживают можно вскользь упомянуть... Ну подпиндосы, что с них взять.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 11:45
zmeelov_1: читать научись, валенок с педофильской аватаркой
taglit 15 апреля 2018 | 11:43
kryymsdyk: Российские СМИ выдали видео боев в Луганске 2015 года за бомбардировки силами США, Великобритании и Франции объектов в Сирии. Это заметил украинский блогер Мирослав Гай, о чем он и написал на своей Facebook-странице. "Придурки с федеральных каналов РФ выдали старое видео боев в Луганске за удары в Сирии. А главное, уже врут, что они сбили 50% томагавков. Вы, лишнехромосомные, даже унитазы в школах поставить не можете. Лепуны петухов, хр*новы. Томагавки они сбили! Целуйте ребра да ешьте блины с лопаты, скрепоносные боярышниковеды", - написал Гай.
alexey_x 15 апреля 2018 | 11:47
taglit: Блогер- это давно уже диагноз, нет же контроля над тем что они принимают перед стучанием по клавишам, а тем более хохлятский блогер
tvitov66 15 апреля 2018 | 11:50
"Индепендент подчеркивает, что почти половина опрошенных высказались за создание бесполетной зоны в Сирии" - а они знают толк в КАЧЕСТВЕННЫХ черенках!
serhio_25__ 15 апреля 2018 | 12:09
taglit: ""Российские СМИ выдали видео боев в Луганске 2015 года за бомбардировки"" - укропская пропаганда в конец обнаглела.
Вообще-то это АМЕРИКАНАСКИЕ СМИ ВЫДАЛИ обстрел Луганска градами укропскими карателями. Это NBC NEWS. Об это на уже уже вчера в комментах писали и давали ссылку на видео.
""видео боев в Луганске "" - какие бои в Луганске? Окстись пропагандон, это обстрел мирного города укропскими градами.
Неужели украинцы верят такой тупой лжи?
Ниже я дам ссылку на видео и найдите там что-то "российского сми".
serhio_25__ 15 апреля 2018 | 12:12
taglit: https://youtu.be/YS6LmEFLhU0
NBC NEWS теперь российское сми.
Сами кадры с 0.50 - 1.18.
Прошу не тереть ссылку, чтобы все увидели ложь УкропАгитПропа во всей красе.
j_partizan 15 апреля 2018 | 11:37
И в Британии народ, в основной своей массе, умнее своих лидеров.
tvitov66 15 апреля 2018 | 11:54
j_partizan: дык договаривай, ватан! Не стесняйся :) не то что у нас, где друзья нацЛидера исключительно талантливые долларовые миллиардеры, у нас, в ПУраше - где жены и дети чинуш и деПУтан абсолютно случайно самые успешные бизнесмены ... ЧО МОЛЧИШЬ? Это наша РОДИНА, ватан!
art_ 15 апреля 2018 | 11:37
а чего так?
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 11:39
Значит, 64% не против
zmeelov_1 15 апреля 2018 | 11:47
kryymsdyk: Чебурахнутый, это значит 72% не поддержали участие. Двоечник чебургенный
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 11:53
zmeelov_1: Читай текст внимательно, валенок. Против только 36 процентов.
zmeelov_1 15 апреля 2018 | 11:55
kryymsdyk: Чебурген тупоголовый, неопределившиеся всегда идут в зачёт большинства.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 12:10
zmeelov_1: у вас в копроборделе имени Пригожина?
puzanov 15 апреля 2018 | 11:40
Невелика поддержка у терезы с борюсиком...
vladimirgornitsky 15 апреля 2018 | 11:47
Недавно по смотрел "Темные времена". В 1940 году немало было в Англии людей, которые выступали за прекращение войны с Гитлером, хотели как-то договориться с ним, чтобы не подвергать Англию опасности. И не будь в Англии Черчилля, неизвестно, каким был бы сегодня мир.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 11:54
vladimirgornitsky: Ну на самом деле сценаристы немного преувеличили. За мир с Гитлером в Англии никто не был.
sedoievgeniy 15 апреля 2018 | 12:29
kryymsdyk: Так ВЫ еще и уроки истории прогуливали , что двоечником был? Хоть бы западную Википеди для ума почитали: Брита́нский сою́з фаши́стов политическое объединение, возникшее в Великобритании ставшее самой массовой британской фашистской организацией в межвоенный период. В сентябре 1935 года представитель БСФ присутствовал на съезде нацистской партии в Нюрнберге. Весной и осенью 1936 года Мосли дважды посещал Германию, где встречался с Гитлером. В конце 1935 года эмблемой БСФ вместо фасции стала молния в круге, что должно было означать действие в круге единства. В начале 1936 года Мосли изменил название своей организации стало звучать как «Британский союз фашистов и национал-социалистов». Но гораздо менее известен факт, что в 1933 Гитлера поддержал в критические первые месяцы глава Банка Англии, крупнейшего банка мира того времени – Монтегю Норман. До прихода Гитлера во власть, Банк Англии категорически отказывался давать кредиты , но уже в 1933-м необходимый экономике Германии кредит для запуска военной промышленности был получен. Норман дополнительно в 1934 г. прибыл в Берлин и лично общался с Гитлером. Глянь фото: //balalaika24.ru/history/kak-angliya-s-gitlerom-dogovarivalas, Герцог Виндзорский , герцогиня Виндзорская и фюрер Адольф Гитлер. 1937. Британская The Times писала: «Его Королевское Высочество улыбается и по-нацистски салютует толпам людей, собравшимися под его окнами рядом с гостиницей...», Гитлеровская Германия вышла из Лиги наций еще в октябре 1933 г. «Паутина иллюзий», то есть коллективная безопасность и Лига наций, для имперской Британии стали теперь бесполезными. Зато Гитлер для огромного числа англичан в 1938 г. был «расовым патриотом», и не только для консерваторов: «враг коммунизма... он выражал чувства, разделяемые англичанами — и стремился стать союзником Великобритании»
Учи уроки двоечник а то нашел хорошую страну Англию.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 12:42
sedoievgeniy: Даже Путин считает, что тогда был "Хороший Гитлер", а уж современники тем более могли заблуждаться в 1936 году. А уж как Сталин лобызался с Гитлером в десны до середины 1941 года.
alexey_x 15 апреля 2018 | 11:49
Скудноваты цифры, при чём на фоне скандала с якобы отравлением.
vaka257 15 апреля 2018 | 11:55
МИД России обвинил США в "злоупотреблении ролью доллара"!
Блин.Даже не знаю как здесь мудаков комментировать...
y3emen1 15 апреля 2018 | 11:55
это индепенденту лавров сказал? ну и ass!!!
andy66 15 апреля 2018 | 12:03
в нормально управляемых современных странах большинство граждан не интересуются внешней политикой... именно потому что живут тем что происходит внутри. Они занимаются СВОЕЙ страной. Большая часть англичан даже не знают что происходит в Сирии и с трудом находят на карте РФ... именно потому что это знание НИКАК не влияет на их жизнь внутри страны. А вот советское и российское население не имеет никакого смысла интересоваться внутренней политикой в стране - может прилететь в ответ (те, кто очень живо этим интересуются - давно взяты на карандаш государством и кочуют из одного автозака в другой). Внимание население специально переключается за рубеж - поэтому все россияне знают в мельчайших подробностях что происходит в Сирии, Украине, Англии, США... государство специально накачивает такой информацией (специально измененной, конечно). Жизнь россиян непосредственно зависит от графика боевых действий в Сирии - рубль скачет и заплаты населения вместе с ними. Государство точно знает - чем больше население информировано про то, что происходит снаружи - тем меньше интересуется тем что происходит внутри страны
ivan127_4 15 апреля 2018 | 12:11
36 - против, 28- за
Странно, а говорят что страна демократическая. В смысле, что там народ управляет, через честные выборы.