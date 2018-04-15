Великобритания, США и Франция предлагают Совету безопасности ООН новый проект резолюции по Сирии
Подготовленный Парижем документ предусматривает создание независимого механизма расследования химической атаки в городе Дума. В проекте содержится призыв к президенту Сирии Башару Асаду сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия.
В нем также говорится о необходимости беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи, — сообщает агентство Франс пресс.
Комментарии15
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danko_swenja 15 апреля 2018 | 11:34
Все мрази на сборе.
mymymy 15 апреля 2018 | 11:54
danko_swenja: Больные ублюдки из США, Великобритании и Франции.
Что они несут? У них полная атрофия мозга.
art_ 15 апреля 2018 | 12:06
mymymy: нет никакой атрофии мозга. они говорят, идите в суд. а где тот суд - сами ищите
master_superanalitik 15 апреля 2018 | 11:34
Американцы со своими "шестеркам" И Франции и Англии зря злят русского медведя. Зачем вам этот геморрой? Но одни должны знать, что всех русофобов ожидает судьба Маккейна.
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телеканалу CBS News рассказал, что в борьбе с раком головного мозга врачи дают ему очень плохой прогноз. Маккейн провел пять с половиной лет во вьетнамском плену, где подвергался пыткам. Но самой большой пыткой был гемморой, который русские не давали ему лечить. Он утверждал, что каждое утро к нему входил прищуривающийся надзиратель по фамилии Ли Си Цин требовал, чтобы заключённый кланялся ему, и, в ответ на отказ, наносил ему удар в висок. Маккейн Был освобожден в 1973 году, после подписания Парижских мирных соглашений.
Поэтому если бессовестные люди и засранцы не хотят повторить судьбу Маккейна, то должны уйти из Сирии, но только не из Украины, так как именно они должны платить свидомитам гроши.
srk2658lu 15 апреля 2018 | 12:26
master_superanalitik: //зря злят русского медведя. Зачем вам этот геморрой?//
Зря надеетесь на медведя. Капкан - простой способ утихомирить его. Санкции по Русалу убьют Дерипаску. Потом следующих по очереди. Впереди инфаркты и инсульты у наших олигархов. Сирию Расее не отдадут.
Как и Донбасс с Крымом.
nanarysix 15 апреля 2018 | 11:38
В нем также говорится о необходимости беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи, — сообщает агентство Франс пресс.
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Называйте вещи своими именами - оружие ИГил.
pergamsky Георгий Пичугин 15 апреля 2018 | 11:44
Во посыпались проекты резолюций... Видимо чувствительно им врезали сирийцы с нашими инструкторами...
nikto_nikak 15 апреля 2018 | 11:45
Небензя, а это вовсе не Россия, наложит вето...Олигархи попадут под санкции и Воронеж, вместе с Курском, Рязанью и наконец-то Мухосранском будет "разбомблен" верными запутинцами....
mymymy 15 апреля 2018 | 12:13
nikto_nikak: Ну, пока по Воронежу бомбит у бандерляндышей-минстециков с интеллектуально родными им российскими подпиндосниками.
art_ 15 апреля 2018 | 11:51
и все? асад против?
snikkersnepper 15 апреля 2018 | 11:56
1. "В проекте содержится призыв к президенту Сирии Башару Асаду сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия."
Вообще-то это именно Асад (то есть сирийское правительство) пригласило ОЗХО расследовать события в Думе. Как до этого приглашало на Шайрат и в Хан-Шейхун.
2. 22 ноября 2017 года эксперты ОЗХО посещают комплекс в Барзе и не находят там ничего. Это записывается в официальный отчет организации.
13 апреля 2018 года эксперты ОЗХО объявляют о своей поездке в Думу.
14 апреля фашисты бомбят Барзе. Причем пытаются нас уверить, что в три здания (их видео есть даже на этом сайте) прилетело аж 76 (семьдесят шесть) ракет.
15 апреля 2018 года журналисты Daily Mail осматривают развалины центра и не замечают (в том числем на себе) никаких следов ХО.
15 апреля ОЗХО начинает расследование в Думе.
15 апреля "подготовленный Парижем документ предусматривает создание независимого механизма расследования химической атаки в городе Дума".
То есть фашисты не просто лгут 24 часа в сутки. Они на ходу придумывают какую-то свою собственную виртуальную реальность, даже не пытаясь каким-то образом придать ей правдоподобность. Они прямо в глаза говорят, что черное - это белое, а если кто-то не согласен, начинают тупо мочить. Никаких других аргументов предложить они просто не в состоянии.
art_ 15 апреля 2018 | 11:59
Дейли мейл английская газета. ОЗХО орган ООН. А ООН независимый орган?
pppetrov 15 апреля 2018 | 12:08
Произошедшее на Собзее ООН по обсуждению атаки коалиции на Сирию отказ от принятия резолюции РФ и подготовка новой резолюции Коалицией косвенным образом вскрывает всю глупость предложения Явлинского по механизму урегулирования вопроса по Крыму - созвать международную конференцию. Что можно ожидать от такой "международной" конференции ? И что можно ожидать от политика, блистающего таким предложениями?
art_ 15 апреля 2018 | 12:12
pppetrov: Явлинский известен своим упрямым романтизмом - мягко выражаясь
semper_fidelis 15 апреля 2018 | 12:13
"Независимый" - от кого?
"Доступ к гуманитарной помощи" - много ли "гуманитарки" отправили в Сирию США, Франция и Великобритания? Так-то, жалоб на недоступность российской "гуманитарки" вроде не слыхать.
"Сотрудничать с ОЗХО" - а Асад не отрудничает? Или "сотрудничать" в их понимании - это признать применения, и тогда Сирию, может быть, пообещают больше не бомбить?