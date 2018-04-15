Великобритания, США и Франция предлагают Совету безопасности ООН новый проект резолюции по Сирии

Подготовленный Парижем документ предусматривает создание независимого механизма расследования химической атаки в городе Дума. В проекте содержится призыв к президенту Сирии Башару Асаду сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия.

В нем также говорится о необходимости беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи, — сообщает агентство Франс пресс.