США намерены ввести новые санкции против Москвы из-за поддержки Россией режима Башара Асада. Такая формулировка содержится в материалах для прессы, которые в субботу вечером подготовил Белый дом, — сообщает РБК.

Официально американские власти пока не комментировали эту информацию.