США намерены ввести новые санкции против Москвы из-за поддержки Россией режима Башара Асада
США намерены ввести новые санкции против Москвы из-за поддержки Россией режима Башара Асада. Такая формулировка содержится в материалах для прессы, которые в субботу вечером подготовил Белый дом, — сообщает РБК.
Официально американские власти пока не комментировали эту информацию.
Комментарии40
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
hastings 15 апреля 2018 | 11:35
Россия станет тверже!
master_superanalitik 15 апреля 2018 | 11:38
hastings:
Семь бед - один ответ! Есть прецедент и у России теперь развязаны руки. Россия должна отказаться от эмбарго на ядерные испытания и устроить демонстрационный ядерный взрыв где-нибудь поблизости от Англии и Франции.
cattt 15 апреля 2018 | 11:40
: hastings: Россия станет тверже! ==============
В твердолобости у нее нет конкурентов.
danko_swenja 15 апреля 2018 | 11:41
cattt: ты на красной площади себе насрал в шляпу?
domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 11:40
вот в этом, полностью поддерживаю слопатыедов, чем быстрее они устроят что-то подобное, тем быстрее с ними покончат
danko_swenja 15 апреля 2018 | 11:43
domtrubaiiiataji: стопоед хокло.
lezhin 15 апреля 2018 | 11:47
для начала следует прекратить экспорт сырой нефти(иначе нежели чем через шанхайскую биржу). Только полноценный дефолт доллара вразумит царёчков природы
ivanov356 15 апреля 2018 | 11:41
master_superanalitik: Вы в уличном туалете яму расчистили под казачий бункер?
mavreh 15 апреля 2018 | 11:42
master_superanalitik: тогда и нефть запретят продавать.
shmuel63 15 апреля 2018 | 11:44
master_superanalitik: Так уже устраивала- в Чернобыле. За пять лет до кончины СССР. Помогло?
tvitov66 15 апреля 2018 | 11:45
master_superanalitik: / Россия должна отказаться от эмбарго на ядерные испытания и устроить демонстрационный ядерный взрыв где-нибудь поблизости от Англии и Франции.
Я ОЧЕНЬ надеюсь что именно ты и подожжешь фитиль
xoxlotvari 15 апреля 2018 | 11:45
master_superanalitik: Согласен , надо по хохлам шарахнуть ,страшно смотреть как там живут и мучаются ! Больную лошадь пристрелить это не грех ,а милосердие ! Кстати эвтаназию поддерживают и многие европейские страны , поэтому возмущений со стороны гейропы не будет ,да и кормить всю эту рвань им не придется ,думаю даже спасибо скажут !)
hunterhead 15 апреля 2018 | 12:14
xoxlotvari: "Больную лошадь пристрелить это не грех ,а милосердие !"
Ты за что Лаврова так ненавидишь, портянка? :-D
honduras_on_kolyma 15 апреля 2018 | 11:46
master_superanalitik: // Россия должна отказаться от эмбарго на ядерные испытания и устроить демонстрационный ядерный взрыв где-нибудь поблизости от Англии и Франции. //
Ты - удило одноизвилинное, это раз.
В Кремле сидят посредственного ума троечники, но никак не дебилы, и это два.
Те самые троечники украли больше, чем кто-либо до них в истории человечества, и это всё они держат не на России и не в Сирии. Это три.
Запад наконец-то понял, что гопники понимают только язык силы и по этой причине Вован-Терпила кроме решительных протестов больше ни на что не рыпнется. Это четыре.
Учи матчасть, подросток умственный.
tag188 15 апреля 2018 | 11:42
hastings: Россия станет тверже!
==============
Несомненно, покойник всегда околевает...
astet 15 апреля 2018 | 11:43
hastings: такими темпами
недолго докатиться до санкций
на газ и нефть!
Впрочем с Путиным ничего не страшно:
будем садить картошку и лапти плести!
archibald_dandy_esquire 15 апреля 2018 | 12:22
astet: " будем садить картошку и лапти плести! "
наоборот - садить лапти и плести картошку - обычно указы самоназначенца чиновниками трактуются именно так.
dirizhabli 15 апреля 2018 | 12:25
hastings: Лишь после того, как всех россиян вышвырнут из ненавистной им Америки.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 11:36
Мы еще от старых санкций всю прелесть развития и мощи не ощутили, а они уже новые лепят.
tvitov66 15 апреля 2018 | 11:47
kryymsdyk: все санкции идут только на пользу нашей могучей энергетической супердержаве!
domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 11:37
вместо переговоров. о раздели сфер влияния в мире, новые санкции, да кремлевское животное стратех еще тот, всех переиграл однозначно
tag188 15 апреля 2018 | 11:40
Ну что, портянычи, началась у вас сплошная "непруха"? :))
Со свалками в подмосковье разобраться не успели, влетели с отравлением Скрипалей. Затем сразу получили порцию зубодробительных санкций. Не успели от санкций просохнуть, как приходится обтекать после ударов коалиции по Сирии. И теперь снова порция санкций.
Сплошны таким конвейером идет :))
y3emen1 15 апреля 2018 | 11:43
tag188: загоняют ёжика в угол
honduras_on_kolyma 15 апреля 2018 | 11:55
tag188: // Сплошны таким конвейером идет :)) //
Моя версия состоит в том, что Пыне дали время до 18-го марта как-то разрулить ситуёвину с его пересаживанием на царство.
Пыня не послушался умных и авторитетных пиплов, решил и дальше быть пoцлидepом-пересидентом, вот Запад после дедлайна и врубил шарманку.
То есть резкая эскалация давления на Пыню по всем фронтам это не случайность, а переход стратегического плана Анаконда на следующий этап.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 11:41
а ведь 5 лет назад в большие семерки принимали, по всем вопросам прислушивались, во всем шли навстречу. А крыса сама себя загнала в угол тупыми действиями, продиктованными страхом протестов 12 года.
ugiazov 15 апреля 2018 | 11:42
Я прям чувствую как от санкций становится лучше жить. Вот газ перестанут покупать, станет ещё лучше.
nikto_nikak 15 апреля 2018 | 11:43
Давно пора! Нечего ждать! Еще пару десятков воров с их конторками прищучить....
ansata 15 апреля 2018 | 11:45
С бедность он намерен бороться)) То, что ты Вова своими действиями делаешь в том числе с курсом национальной валюты, с рабочими местами, о медицине и образовании и говорить не хочу - мало кому удавалось. Такую страну ты изгадил...
y3emen1 15 апреля 2018 | 11:52
ansata: ВОТ! маленький, да удаленький.
slsde 15 апреля 2018 | 12:03
y3emen1: y3emen1: Макл клоп, да вонюч (народная мудрость ))))
antimalin 15 апреля 2018 | 11:48
США только укрепляют Россию своими санциями.
Но тупые американские бошки это не понимают.
В Вильнюсе своих гнидо-вошек профинансируют
sbk 15 апреля 2018 | 11:54
Опять санкции! Сколько ж можно?
Вместо лекарств - кора и подорожник, а теперь что остается?
bonhoeffer 15 апреля 2018 | 12:10
sbk:
Табакерка - лучшее средство от всех болезней нацлидера.
profi1962 15 апреля 2018 | 11:57
Гнать всех родственников этой воровской шайки (Думы, СФ, Правительства, ФСБ, МВД, СК, МЧС, Прокуратуры и блокировать счета в банках Европы и США. Проверить на какие средства все приобретено.
cereo 15 апреля 2018 | 11:58
АУ... железняк, поклонская, рогозин, чё у вас выходной??? горный тоже в кактыбеле?????
hz6691 15 апреля 2018 | 12:00
Это намного серьезнее чем томагавки.
flyholander 15 апреля 2018 | 12:04
пора уже эмбарго на нефть и газ вводить...времени до зимы много- Европа решит свои газовые проблемы...А вот путину всея Руси придется скорректировать майские президентские обещания своему электорату. К примеру- народ России против закрытия мусорных свалок, источника питания большинства населения России...
mr_samgin 15 апреля 2018 | 12:05
И так будет с каждой непокорной страной народом!
Тысячелетний Рейх США установлен!
ilja13 15 апреля 2018 | 12:10
А вот если эта властная шантропа задумает "ответные санкции", то что она собственно может предпринять? Как же нам тогда будет жить без Макдака, без пепси, без виски и джина, без Мальборо, про авто форды, к примеру, уже и не вопросов нету. Опять же под брэндом американских таблеток для похудания - как наши жирные тётки без них то теперь? Опять же американские брэнды корма для собак и кошек.....о ужас, о кошмар....)))) А уж как же жить без доллара США, в них же великий министр финансов всех времен и народов таки уничтоживший свищ на своей роже м-сье кудин и его подельница очаровательная Эльвира Сахипзадовна превратили рублевые резервы страны в валютное долговое обязательство, размер которого между прочим порядка 100 триллионов долларов США. Как жить таперича.
samkos 15 апреля 2018 | 12:40
Россия в санкциях, как новогодняя ёлка в огнях.