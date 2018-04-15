В Тольятти болельщики хоккейного клуба «Лада» проведут митинг против исключения команды из КХЛ

По мнению активистов, это решение руководства турнира было несправедливым.

Болельщики, требующие вернуть «Ладу» в КХЛ, выйдут на площадь перед дворцом спорта «Волгарь». Как пишут тольяттинские СМИ, фанаты признают, что шансов что-либо изменить практически нет. Тем не менее, они надеются, что руководство Самарской области все же смогут что-либо сделать для того, чтобы будущее тольяттинского хоккея было более счастливым. Восемь лет назад в городе уже проходил аналогичный митинг в защиту «Лады, когда руководство КХЛ в первый раз исключило команду из лиги. Тогда, правда, формальной причиной стало отсутствие у клуба вместительной ледовой арены, и через четыре года его вернули обратно.

Теперь же КХЛ исключила «Ладу» из своего состава как худшую команду специально разработанного рейтинга. В нем учитываются, в частности, спортивные достижения, наличие госфинансирования и телевизионный спрос. По тем же критериям из КХЛ была исключена ханты-мансийская «Югра».

В прошедшем сезоне в КХЛ «Лада» не вышла в плей-офф Кубка Гагарина, заняв в своей конференции предпоследнее место.