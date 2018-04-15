Столичному зоозащитнику Алексею Тихомирову грозит до двух лет тюрьмы по делу об угрозе убийством
Сам фигурант разбирательства уверен в его сфабрикованном характере.
Проблемы у зоозащитника Алексея Тихомирова начались еще в декабре после конфликта с жителями одного из многоквартирных домов на юго-востоке Москвы. Как написала у себя в Facebook журналистка Марина Ахмедова, Тихомиров ломом вскрывал замурованные на зиму отверстия подвалов, так как внутри регулярно оказывались запертыми бездомные кошки. В один из вечеров у зоозащитника произошла стычка с жителем дома: пострадали в результате оба, в травмпункте врачи зафиксировали ушибы. Как выяснилось спустя неделю, мужчина, который мешал Тихомирову вызволять кошек из подвалов, подал заявление в полицию. Следственные органы завели в отношении Алексея Тихомирова уголовное дело — он, якобы, размахивая ломом, угрожал оппоненту убийством.
Соответствующая статья уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание до двух лет тюрьмы.
Комментарии1
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captainobvious 15 апреля 2018 | 11:09
полагаю, в результате этой омерзительной сцены насилия искомые кошки испытали такой стресс, что согласно бытующей в Великобритании практике их оставалось только усыпить...