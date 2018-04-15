В Черногории стартовали президентские выборы

От них зависит продолжит ли республика евроатлантический путь или возьмёт курс на сближение с Россией.

В выборах участвует семь кандидатов. Но уже всем ясно, что борьба развернётся между двумя ключевыми претендентами. Это бывший премьер и в прошлом президент Черногории, лидер правящей коалиции Мило Джуканович, под его руководством страна получила независимость и вступила в НАТО, и кандидат от оппозиции Младен Боянич. Его называют просербским политиком, который выступает против присутствия страны в военном альянсе. По своим взглядам он близок к пророссийской партии Демократический фронт. Хотя ни в этой, ни в другой политической организации не состоит. Боянич недавно заявил, что в случае победы намерен улучшать отношения с Москвой, он также критикует антироссийские санкции, пишет КоммерсантЪ.

Джукановича по данным прокуратуры Черногории полтора года назад пытались убить люди, причастные к российской военной разведке. В стране едва не произошёл переворот, который якобы координировали в Кремле. Выборы в Черногории аналитики называют барометром борьбы за сферы влияния между Востоком и Западом. Опросы показывают, что у Джукановича все шансы победить уже в первом туре. За него больше половины избирателей, тогда на стороне Боянича около 35 процентов. Если никто из кандидатов не сможет набрать нужного числа голосов второй тур пройдёт через две недели.

В Черногории президент в основном выполняет представительские функции. Поскольку это парламентская республика.

Президента изберут на пятилетний срок.