Тереза Мэй получила от спецслужб информацию о готовящихся российских кибератаках с компроматом на членов правительства
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила от британских спецслужб информацию о готовящихся российских кибератаках с компроматом на членов ее правительства. Во всяком случае, об этом сообщает The Sunday Times. Издание отмечает, что вероятная публикация материалов будет преподнесена как своего рода «месть» за участие Лондона в ударах по Сирии.
Некие хакеры, возможно связанные с Кремлем, готовятся скомпрометировать политическую элиту Соединенного королевства — министров, депутатов парламента и членов кабинета. Доклады от спецслужб с предупреждениями об этом Мэй регулярно получает со времени отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Как пишет The Sunday Times Великобритания не станет спокойно наблюдать за этим и уже готовит свой собственный пропорциональный «кибер-контрудар». Этим занимаются специальное правительственное агентство и Министерство обороны. Якобы уже и определены цели в России. Возможно, речь может идти о людях из ближнего круга Владимира Путина и о тех, кто держит свои тайные активы в Великобритании. Источник газеты на Даунинг Стрит заявил изданию, что меры против «российских олигархов» будут введены уже скоро. В середине марта о том, что Лондон рассматривает вопрос о проведении кибератак на российские объекты в качестве реакции на инцидент в Солсбери писала британская газета The Times.
Ранее посольство России в Лондоне в ответ сообщения о возможных угрозах со стороны британских хакеров направило официальный запрос в Форин Офис. Тогда в тексте запроса говорилось, что Москва крайне серьезно воспринимает любую возможность совершения кибератак.
Комментарии8
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art_ 15 апреля 2018 | 11:09
нужно всем идти в суд (с)
zz682 15 апреля 2018 | 11:14
art_:Как надо бомбить США. Да здравствует Мексика Караван мигрантов поднимается на грузовой поезд для следующего этапа путешествия Тультитлан, Мексика (Эн)паническое бегство мигрантов из стран Центральной Америки бросились следы субботу, когда первый паровозный гудок прозвучал. После нескольких дней в Мехико, это было время, чтобы продолжить свое путешествие на север к границе с США. Около 500 мигрантов, путешествующих в Караване, забрались на грузовой поезд недалеко от Мексиканского города Тултитлан. после пробирки в ООН верить США может только упоротый укурок
https://twitter.com/leylasantiago
https://pbs.twimg.com/media/DaxfM74VMAAVkkN.jpg:large
astet 15 апреля 2018 | 11:15
zz682: а что?
Вполне возможно.
Путин - мстительная сука!
danko_swenja 15 апреля 2018 | 11:14
art_: англичанка гадит.
kapitonovih_36 15 апреля 2018 | 11:15
старая карга мей соврем рюхнулась...скоро выпрыгнет из окна с криком "Русские идут!!!"
naivnyk 15 апреля 2018 | 11:09
Если чисты, то что бояться? А если РЫЛО в пушку, то извиняйте)
cattt 15 апреля 2018 | 11:12
naivnyk: Вы, пригожинские, наврете, а потом отмывайся от вашей лжи!
estamp 15 апреля 2018 | 11:15
с компроматом на членов правительства
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Ну... членам британского правительства не о чем беспокоиться. Они же сплошь джентльмены. На них нет и не может быть компромата. А грязную ложь они с легкостью развенчают.
Или?