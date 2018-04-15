Тереза Мэй получила от спецслужб информацию о готовящихся российских кибератаках с компроматом на членов правительства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила от британских спецслужб информацию о готовящихся российских кибератаках с компроматом на членов ее правительства. Во всяком случае, об этом сообщает The Sunday Times. Издание отмечает, что вероятная публикация материалов будет преподнесена как своего рода «месть» за участие Лондона в ударах по Сирии.

Некие хакеры, возможно связанные с Кремлем, готовятся скомпрометировать политическую элиту Соединенного королевства — министров, депутатов парламента и членов кабинета. Доклады от спецслужб с предупреждениями об этом Мэй регулярно получает со времени отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Как пишет The Sunday Times Великобритания не станет спокойно наблюдать за этим и уже готовит свой собственный пропорциональный «кибер-контрудар». Этим занимаются специальное правительственное агентство и Министерство обороны. Якобы уже и определены цели в России. Возможно, речь может идти о людях из ближнего круга Владимира Путина и о тех, кто держит свои тайные активы в Великобритании. Источник газеты на Даунинг Стрит заявил изданию, что меры против «российских олигархов» будут введены уже скоро. В середине марта о том, что Лондон рассматривает вопрос о проведении кибератак на российские объекты в качестве реакции на инцидент в Солсбери писала британская газета The Times.

Ранее посольство России в Лондоне в ответ сообщения о возможных угрозах со стороны британских хакеров направило официальный запрос в Форин Офис. Тогда в тексте запроса говорилось, что Москва крайне серьезно воспринимает любую возможность совершения кибератак.