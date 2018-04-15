Самолет авиакомпании Air China экстренно приземлился из-за нападения пассажира на бортпроводника

Это был внутренний рейс. Самолет направлялся в Пекин. По предварительным данным, во время полета один из пассажиров набросился на члена экипажа. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке.

Подозреваемый задержан. Его отправили в следственный изолятор.