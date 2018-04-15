Четыре человека погибли в результате дорожной аварии в Новой Москве
По предварительным данным, водитель ВАЗа не справился с управлением. Его машина перевернулась и загорелась.
Как уточняет агентство ТАСС, это произошло накануне поздно вечером в поселении Новофёдоровская. Погибли водитель и его пассажиры.
Комментарии2
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deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 10:35
Так вот ты какой Русский мир... качественные дороги, дисциплинированные водители, безвзяточный контроль ГИБДД.
galina6837 15 апреля 2018 | 10:58
deti_sgoreli_izza_karlika:
и качественный автопром