Сотрудница полиции в Челябинской области найдена мертвой в рабочем кабинете
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД. Что именно произошло, пока неизвестно.
Женщине было 35 лет. У нее остались дети.
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Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД. Что именно произошло, пока неизвестно.
Женщине было 35 лет. У нее остались дети.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии7
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askol2016 15 апреля 2018 | 10:42
Бандитская пуля?..
nikolashin2017 15 апреля 2018 | 10:44
В Еткульском районе застрелилась заместитель начальника отдела дознания местного ОВД. ЧП произошло прямо на рабочем месте.
Оригинал материала: https://chelyabinsk.74.ru/text/incident/420279813951488.html
askol2016 15 апреля 2018 | 10:58
nikolashin2017: значит, не выполнила план по раскрываемости.
stas_russkiy 15 апреля 2018 | 10:47
"...Что именно произошло, пока неизвестно."
"...По предварительным данным, майор полиции застрелилась в своем рабочем кабинете..."
https://dostup1.ru/accident/V-Chelyabinskoy-oblasti-mayor-politsii-zastrelilas-na-rabochem-meste_105763.html
https://www.chel.kp.ru/online/news/3084267/
evgeny_biolog 15 апреля 2018 | 10:51
А тот, кто её нашёл жив ещё?
svoboda21vek Руслан Харламов 15 апреля 2018 | 10:52
вещ.доками упоролась
neon999 15 апреля 2018 | 11:13
Раз «ничего не понятно» - наверное, свои же и прибили.
Может и изнасиловали походу. Не написали ведь в каком виде нашли тело - «берегут честь и тайну личной жизни» ?