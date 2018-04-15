Прокуратура Ростовской области начала проверку после гибели рабочего на шахте в Ростовской области
Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства сообщает агентство «Интерфакс».
Обрушение на шахте «Дальняя» произошло сегодня в половине седьмого утра. Погиб один человек, почти девяносто были эвакуированы.
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evgeny_biolog 15 апреля 2018 | 11:02
"начала проверку после гибели рабочего"
А до гибели рабочего нельзя было начать проверку?