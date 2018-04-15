Кремль, по некоторым данным, при участии хакеров готовит компромат на членов британского правительства
Об этом стало известно премьеру Великобритании Терезе Мэй, — пишет газета Санди Таймс. По ее данным, таким образом Москва решила ответить на участие Лондона в ракетной атаке против Сирии. Издание отмечает, что Великобритания готовит пропорциональную ответную кибератаку.
По данным источника Санди Таймс, британское правительство также готовит меры против ближайшего окружения президента Владимира Путина. Речь идет о людях, имеющих тайные вклады в Великобритании.
Комментарии35
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sbk 15 апреля 2018 | 10:35
Неужели Тереза пару лет назад в метро прокатилась один раз за счет бюджета?!
deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 10:37
sbk: Бугага)))))) А бриты даже компромат собирать не будут на карлика. Блокнут все его ворованные у русни активы и звездец плешивому.
gordy 15 апреля 2018 | 10:39
"Великобритания готовит пропорциональную ответную кибератаку."
Будет помогать Навальному?
danko_swenja 15 апреля 2018 | 10:40
gordy: почему ты всегда копируешь сообщения, берёшь много место и пишешь глупости, и показываешь свой кретмнизм непревзойдённый? Почему? Хотя, можешь не отвечать. Хохлоботы не отвечают?
zz682 15 апреля 2018 | 10:41
danko_swenja: Как надо бомбить США. Да здравствует Мексика Караван мигрантов поднимается на грузовой поезд для следующего этапа путешествия Тультитлан, Мексика (Эн)паническое бегство мигрантов из стран Центральной Америки бросились следы субботу, когда первый паровозный гудок прозвучал. После нескольких дней в Мехико, это было время, чтобы продолжить свое путешествие на север к границе с США. Около 500 мигрантов, путешествующих в Караване, забрались на грузовой поезд недалеко от Мексиканского города Тултитлан. после пробирки в ООН верить США может только упоротый укурок
https://twitter.com/leylasantiago https://pbs.twimg.com/media/DaxfM74VMAAVkkN.jpg:large
mymymy 15 апреля 2018 | 10:54
zz682: Убогая отмазка Мэйки.
О проведении кибератак на Россию она заявила еще месяц назад, причем сначала ляпнула, а потом только ее мордой ткнули, что это вообще-то уголовное преступление даже по законам Великобритании.
Теперь вот придумала предлог - это, мол, на нас сначала нападут, а потом уже мы ответим.
Всё по гитлеровским методичкам.
Совсем "цивилизованный" мир с дуба рухнул.
sumars 15 апреля 2018 | 10:44
sbk: у Пыни так и свербит кому нить нагадить
archibald_dandy_esquire 15 апреля 2018 | 11:03
sumars:
@ Кремль ...готовит компромат на членов британского правительства @
это да, это по-рюзски:
"битому неймётся" (с)
pavelgen Павел Гендельман 15 апреля 2018 | 10:44
Уважаемый sbk! Не один раз! А туда и обратно! А еще ее угощал английский миллионер чаем! На лицо взятка!
С уважением.
Павел
danko_swenja 15 апреля 2018 | 10:46
pavelgen: шляпу сними, бородку подбрей, рубашку надень. Потом к приличным людям выходи.
dorin1987 15 апреля 2018 | 10:58
sbk: Сейчас тяжелая артилерия подкатит - летчик волошин и некий полуспившийся миша с фотошопчиками. Будет весело, как всегда с истериками РФ
captainobvious 15 апреля 2018 | 11:06
dorin1987: на тему летчика Волошина Вы бы поаккуратнее шутить-с изволили, всё таки человек уже в мире ином...
master_superanalitik 15 апреля 2018 | 11:01
sbk:
Англичане за всю историю англо-русских отношений сделали много пакостей России. И мы как истинные православные христиане готовы их простить, но только не за смерть поэта Александра Сергеевича Грибоедова. Время работает на Россию, и наступит такое время когда Россия проведет военный парад в Лондоне, естественно с согласия властей Англии.
anticolorad 15 апреля 2018 | 11:06
master_superanalitik: плохая привычка - бухать с утра. завязывай. здоровье угробишь.
sbk 15 апреля 2018 | 11:15
master_superanalitik: Блажен, кто верует.
danko_swenja 15 апреля 2018 | 10:36
Вот это правильно!!! Англичанка гадит.
ivanov356 15 апреля 2018 | 10:39
Сейчас про вертикаль что угодно преступное по ошибке придумай, всё равно в реальности окажется правдой.
nds 15 апреля 2018 | 10:39
Кремль - международный "хорёк". Чем больше трогаешь, тем сильнее вонь.
eliza_liza 15 апреля 2018 | 11:05
nds:
Тогда уж "скунс". Хотя, любого зверька жаль сравнивать с кремлевским. )
Привет, Наташа!
anemon 15 апреля 2018 | 10:40
Откройте российскому народу владельцев и суммы этих вкладов. Может, глаза откроются. А то на вечное правление уже готовы посадить покровителя этих разворовывателей бюджета.
danko_swenja 15 апреля 2018 | 10:43
anemon: артемом угомонись. Не показывай свою дурь. Бабью. Дубина есть дубина.
grashupfer 15 апреля 2018 | 10:55
danko_swenja: А знаешь, Свинтус, примечательно то, что все твои комментарии как-то слишком уж назойливо увенчаны чрезмерным сиянием ошеломляющщего идиотизма, поэтому не может не возникнуть предположение, что в вашей конторе начальство шибко злоупотребляет розгами, и ты, на самом-то деле будучи далеко не дурак, а просто храня накопленные обиды, вот этой своей насквозь долбанутой пургой исподтишка пытаешься сокрушить эффективность общего с твоими коллегами результата и сим же верша своеобразное отмщение злыдням-начальникам)
zztop1960 15 апреля 2018 | 10:57
anemon: Российскому народу пофиг , поставят его раком , будут иметь все кто захочет , а россияне будут терпеть и даже гордится , что их опускают , ведь им сказали что петухом быть круто , ради родины и её величия
vlabumur 15 апреля 2018 | 10:41
А у Кремля репутация такая,что никакой компромат его не спасет.
timwlad70 15 апреля 2018 | 10:43
Кремль, по некоторым данным, при участии хакеров готовит компромат на членов британского правительства
Об этом стало известно премьеру Великобритании Терезе Мэй, — пишет газета Санди Таймс. По ее данным, таким образом Москва решила ответить на участие Лондона в ракетной атаке против Сирии. Издание отмечает, что Великобритания готовит пропорциональную ответную кибератаку.
По данным источника Санди Таймс, британское правительство также готовит меры против ближайшего окружения президента Владимира Путина. Речь идет о людях, имеющих тайные вклады в Великобритании.
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Ну вот,об этом и говорилось.Система раб имеющий раба .
Горе побеждённым побеждённым рабам.Дураки умным не ровня.
В России все рыдают от проведённого в США памятного концерта в честь Хворостовского который никогда не жил в России,но бабло стричь приезжал регулярно.
art_ 15 апреля 2018 | 10:44
идите все в суд (с)
harra 15 апреля 2018 | 10:44
Ну Терезе нужно срочно выкинуть из дома все электронные приборы. (кофемолки, холодильники, телевизоры, стиральные машинки и микроволновки)...
Они стучат русским хакерам...)))
irinakingsize1 15 апреля 2018 | 10:47
Удивили кота сарделькой.
Это вовина работа: принюхиваться, приглядывать, прислушиваться.Он больше ничего не умеет. Кандидатской по экономике не верьте-про пользу упавших рублей,надеюсь, все слышали?
Борьба компроматов может принести большую пользу обеим сторонам.
Британия почистит перышки и отфильтрует антидемократический элемент. Народ более лучше будет смотреть за своими избранниками .
А наивные русские лапти, свято верующие в безгрешность царя-батюшки, наконец-то с цифирьками в руках от добрых британских партнеров смогут воочию убедиться, куда делись деньги, которых нет и почему-то нужно держаться.
zztop1960 15 апреля 2018 | 10:47
Спасибо Лаврову , теперь и у России есть своя " пробирка Пауэлла"
zztop1960 15 апреля 2018 | 10:51
У англичан ружья кирпичом не чистят... !!!!!!!!!!!!!
stas_russkiy 15 апреля 2018 | 10:53
Забыли озёрные про "кащеево" яйцо. То самое видео на котором некий плешивый недомерок развлекается с мальчиками в конспиративной квартире на улице Полянка. Именно в той самой квартире, в которой засняли "лицо похожее на генпрокурора". Но все у кого это видео есть, крепко держат "кащея" за его единственное яйцо... И опубликуют его только в крайнем случае...
venmud 15 апреля 2018 | 10:54
Доигрался член на скрипке, видно музыку любил.
v1nc 15 апреля 2018 | 10:58
Вот так гэбистская шваль из питерской подворотни продолжает испражняться и гадить и гадить цивилизации..
captainobvious 15 апреля 2018 | 11:03
это правильно, причем с обеих сторон. Поддерживаю! надувшийся гнойник следует вскрыть, чтобы вышел весь накопившийся за десятилетия гной.
ed10075 15 апреля 2018 | 11:09
Выложить компромат - это "коронка" нынешнего режима. Выложить в СМИ или на ТВ фото или видео, полученные оперативным путем без разрешения суда кадры, где неугодный политик занимается сексом (случаи со Скуратовым а так же с Пелевиной и Касьяновым), или просто ковыряет пальцем в носу (Владимир Рыжков), - это традиция.