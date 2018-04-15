18-летняя Юлия Полячихина из Чувашии стала обладательницей титула «Мисс Россия-2018»
Финал состоялся минувшей ночью в Подмосковье. Выступая перед зрителями, девушка рассказала, что увлекается спортом. Она отметила, что во многом это помогло ей добиться успеха.
Теперь Юлия Полячихина сможет представлять Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».
Комментарии2
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mamiluk 15 апреля 2018 | 10:21
Почему-то вначале прочиталось Юлия "Прядильщица..."
ilja13 15 апреля 2018 | 10:53
Встала на доблестный путь "дорогостоящей" путаны. Ну ну. Советуем почитать Оноре де Бальзака "Блеск и нищета куртизанок". Очень поучительная там фабула, правда надо немного поразмыслить над написанным. Это может быть сложно....))) Но попытаться, тем не менее, можно....)))) Авось....