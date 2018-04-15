18-летняя Юлия Полячихина из Чувашии стала обладательницей титула «Мисс Россия-2018»

Финал состоялся минувшей ночью в Подмосковье. Выступая перед зрителями, девушка рассказала, что увлекается спортом. Она отметила, что во многом это помогло ей добиться успеха.

Теперь Юлия Полячихина сможет представлять Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».