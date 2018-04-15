Авария на шахте в Ростовской области
По данным источника агентства Интерфакс, погиб один человек. Официально в МЧС говорят лишь об одном пострадавшем. Из шахты «Дальняя» эвакуировали почти девяносто человек.
На месте происшествия продолжают работать спасатели.
Комментарии3
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deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 10:11
Аварии, гниение, разруха, смерти - логичный итог правления путинской системы.
prutkov100 15 апреля 2018 | 10:21
deti_sgoreli_izza_karlika: Продолжение правления бедоносца .
vaka257 15 апреля 2018 | 10:27
Ни дня без происшествий и обязательно со смертельным исходом...