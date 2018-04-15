В администрации США рассматривают возможные новые санкции против России из-за позиции Москвы по Сирии
Об этом свидетельствует формулировка, которая, по некоторым данным, содержится в материалах для прессы, распространенных пресс-службой Белого дома.
Для традиционного субботнего брифинга для журналистов был подготовлен материал, в котором приведена формулировка: «Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся ею поддержку режима Башара Асада». О наличие такой формулировки в своем twitter сообщил экс-советник санкционного бюро Минфина США Брайан О’Тул. Присутствие этих слов в материалах для брифинга подтвердила и британская газета Daily Mail. Новые возможные санкции объясняются тем, что поддержка Москвы «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа».
Химическая атака в Думе, в которой официальный Дамаск обвинили страны западной коалиции, явилась внешней причиной нанесенных накануне ударов по объектам в арабской республике. На прошедшем вечером в субботу экстренном заседании Совбеза ООН постпред США Ники Хейли в своем выступлении обвинила Москву в том, что Россия неоднократно блокировала резолюции по Сирии, в то время как Асад продолжал использовать химическое оружие. Вице-президент США Майк Пенс, накануне также обвинил Россию, в том, что она дезинформирует касательно итогов обстрела сирийских объектов.
Прежние санкции США в отношении России вводились в связи с ситуацией на Украине и из-за вмешательства в президентские выборы в Америке. 6 апреля перечень имен и юридических лиц из России в санкционном списке Минфина США значительно расширился.
Комментарии36
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deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 10:09
Браво, США!!!!
Помните, как трясущий брылями ишак лавров, на открытии международного дискуссионного клуба «Валдай» призвал американскую сторону «не играть с огнём» в Сирии?
ПОИГРАЛИ ПЕНДОСЫ, И ЧО? Чего сделают кремлевские импотенты?
book_publisher 15 апреля 2018 | 10:11
Похоже, что у Конгресса и Минфина пластинку заело:
- Санкции... санкции... санкции... санкции...
arye_11 15 апреля 2018 | 10:14
book_publisher:
Да и в самом деле, а зачем Америке вводить какие-то санкции против России, если Россия на полном самообслуживании.
Так сама себе прикрутит гайки, что никакие внешние санкции за ними не угонятся
ivanov356 15 апреля 2018 | 10:25
Зачем санкции, если набиулина сама отдаёт десятками миллиардов(6трл) Америке российских деньги. А греф, шувалов и прочие, сами и законы придумают антироссийские, и людей быстренько до нищеты доведут, ну воронеж. Идёт каке-то представление, нам, одурманенными всякими излучениями, не понять.
gordy 15 апреля 2018 | 10:34
«Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России..."
Это дешевле, чем ракетами по Сирии дубасить?
shicotus_live 15 апреля 2018 | 10:29
Нашим олигархам и либералам давно пора понять, санкции были. есть и будут. За что, неважно. Хоть за переход улицы в неположенном месте. и провокации будут, типа Скрипаль-шоу и фантазий"белых касок" в думе.. У Запада в этом вопросе большой опыт. Тем более, что после американского ракетного пшика стало понятно. что военных рычагов в руках америкосов не осталось. значит, попробуют давить экономически. Пока это тоже херовенько получалось, но, как говорил один кавказских деятель, "попитка - не питка"
zmeelov_1 15 апреля 2018 | 10:42
shicotus_live: Подпиндосы не поймут ваще ничего. Они просто живут в другой реальности. Где геи с лесбо могут рожать в своих семьях, улучшая демографию вырождающегося западного Мира. А Россия и другие страны, составляющие почти 4/5 всей планеты - недоумки, которых можно и нужно уничтожать если не бомбами, то экономически. А когда получают в рыло по ответке истерят: а нас то за что? Ну педерасы, что с них взять
zztop1960 15 апреля 2018 | 10:26
book_publisher: А я помню как депутаты Госдумы ухохатывались над санкциями и просили их всех включить в санкционный список
prade 15 апреля 2018 | 10:27
book_publisher: "Похоже, что у Конгресса и Минфина пластинку заело"
Просто Путин не прекращает свои международные преступления, и США каждый раз отвечают одинаково. Кстати, во сколько обойдется России в этот раз поддержка Путиным друга Асада?
neburzhui2 15 апреля 2018 | 10:23
Санкции это хорошо. Чтобы привести всех в чувство. Чувство самосохранения. А Америка никогда России другом не будет.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 10:42
neburzhui2: Всегда была другом. При любом режиме. Четырежды спасала Америка Россию от голода. Во всех войнах была союзником и никогда противником.
zmeelov_1 15 апреля 2018 | 10:45
kryymsdyk: Спасала? Жрите коку поменьше. Бредите.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 10:47
zmeelov_1: вами, безграмотными, легко управлять. Любой дурачок сможет, типа Путина. Учи историю, болван.
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 10:45
kryymsdyk: Даже в прошлой Крымской войне США были на стороне РИ. А вот в следующей уже не будут.
sosiobama 15 апреля 2018 | 10:26
deti_sgoreli_izza_karlika: А ты думаешь, что игра закончена?)) Наивный, всё только начинается. Могу теперь точно сказать, что пиндосов из Сирии теперь выкинут как ссаных котов, веришь?
metlag 15 апреля 2018 | 10:31
sosiobama: Уже выкинули, ты просто не знаешь.
Вчера вылезли из-под шконки, где у параши прятались во время обстрела, и выкинули.
deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 10:33
sosiobama: Не верю. Путин ввел войска туда еще в сентябре 2015. Два с половиной года не может выкинуть, несмотря на пачки погибших вагнеровцев.
sosiobama 15 апреля 2018 | 10:41
deti_sgoreli_izza_karlika: Два с половиной года российские ВКС мочили пиндосских головорезов и как видим вполне успешно. Как только последних террористов зачистят, нечего и пиндосам будет делать в Сирии.
lager23 15 апреля 2018 | 11:11
sosiobama: из-за таких шапкозакидателей как вы гибли сотни тысяч...несчастье есть учитель глупцов
edyunia 15 апреля 2018 | 10:34
sosiobama: \\веришь?\\
Я, например, не верю.
zztop1960 15 апреля 2018 | 10:31
deti_sgoreli_izza_karlika: И путинские мультики , с супер гравицапами не помогли , только портянки визжали от восторга
zmeelov_1 15 апреля 2018 | 10:51
zztop1960: Обкуренный, если б не мультики, пиндосня в Сирии ещё лет 5 назад устроила б там сценарий "Каддафи". Всоси и утрись. Пиндосня дрищит наши "гравицапы" сильнее Судного дня.
zztop1960 15 апреля 2018 | 10:13
На Путине поставили жирную точку , не намерен мир терпеть его ещё 6 или более лет , решили валить , как Каддафи ,и Хусейна
vilingrad 15 апреля 2018 | 10:15
Вовка уже и не реагирует- как соперник Тайсона: прижат в углу, машет башкой на каждую плюху, тихо сгибает колени перед нокаутом. А в глазках, как у бультика, которого каблуком по башке за говноедство на улице огрел хендлер, тихое недоумение: за что, хозяин? Поглядите последнюю фотку( мы жестко, мля, блаблабла..),- чисто обиженная сука:)
vaka257 15 апреля 2018 | 10:15
Санкций лишних не бывает,тем более,что они на пользу(Путин)...
nikvol 15 апреля 2018 | 10:16
Если Россия так и не начнет отвечать, то всё так и будет продолжаться.
anemon 15 апреля 2018 | 10:25
nikvol: Чем отвечать-то? Глазенки разуй и вокруг оглядись - где отвечалка?
nikvol 15 апреля 2018 | 10:47
anemon: Да легко - помните, как американцы талибам "Стингеры" в 80-х поставляли? Вот и России нужно было с самого начала, как только первые санкции приняли, поставлять оружие всем, кто воюет с американцами. Воюет Асад - поставить Асаду, воюют талибы - поставить талибам, воюет КНДР - поставить им. Американцы очень не любят получать гробы со своими солдатами, сделали бы выводы.
testmeter 15 апреля 2018 | 10:30
nikvol: Тебе ж уже ответили. Вполне патриотично. Будешь теперь отечественный боярышник пить и кору дуба заваривать вместо импортных лекарств
curhatuy6 15 апреля 2018 | 10:38
nikvol: РФ ответит. Ох, как ответит. Просто песня - "Ах Воронеж, гААААродок! БеспокОООойнАААя я. БеспокоООО... Ой, ой, ой,,,,,,,,"
tag188 15 апреля 2018 | 10:20
А когда один геополитический гений влазил в Сирию, то думал, что это заставит мир с ним считаться, вести переговоры и на этом фоне можно будет ставить миру условия об отмене ранее введеных санкций.
А здесь не то что старые санкции не отменяют, а еще новые вводят.
Всех-всех переиграл, чё скажешь...
nikchimzwet886 15 апреля 2018 | 10:23
Во как!! Мы Америка самая крутая, а против того.кто нам не нравится мы введём санкции.
testmeter 15 апреля 2018 | 10:33
nikchimzwet886: Будешь продолжать срать исподтишка у соседей, так вряд-ли кому-нибудь понравишься. Вяликий...
sosiobama 15 апреля 2018 | 10:48
testmeter: Рагуль, опять россияне тебе в шаровары насрали?))
putkaput001 15 апреля 2018 | 10:25
Загнать кремлёвскую инфернальную нечисть обратно в ад-первостепенная задача всего прогрессивного человечества !
lager23 15 апреля 2018 | 10:57
Пройдёт срок, и никто не вспомнит Вову добрым словом...он просер@ет самое ценное, что у нас есть - ВРЕМЯ!
Никчёмная упёртая посредственность.... порок возомнивший себя Богом