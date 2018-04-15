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10:00, 15 апреля 2018

В администрации США рассматривают возможные новые санкции против России из-за позиции Москвы по Сирии

Об этом свидетельствует формулировка, которая, по некоторым данным, содержится в материалах для прессы, распространенных пресс-службой Белого дома.

Для традиционного субботнего брифинга для журналистов был подготовлен материал, в котором приведена формулировка: «Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся ею поддержку режима Башара Асада». О наличие такой формулировки в своем twitter сообщил экс-советник санкционного бюро Минфина США Брайан О’Тул. Присутствие этих слов в материалах для брифинга подтвердила и британская газета Daily Mail. Новые возможные санкции объясняются тем, что поддержка Москвы «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа».

Химическая атака в Думе, в которой официальный Дамаск обвинили страны западной коалиции, явилась внешней причиной нанесенных накануне ударов по объектам в арабской республике. На прошедшем вечером в субботу экстренном заседании Совбеза ООН постпред США Ники Хейли в своем выступлении обвинила Москву в том, что Россия неоднократно блокировала резолюции по Сирии, в то время как Асад продолжал использовать химическое оружие. Вице-президент США Майк Пенс, накануне также обвинил Россию, в том, что она дезинформирует касательно итогов обстрела сирийских объектов.

Прежние санкции США в отношении России вводились в связи с ситуацией на Украине и из-за вмешательства в президентские выборы в Америке. 6 апреля перечень имен и юридических лиц из России в санкционном списке Минфина США значительно расширился.

Комментарии

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deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 10:09

Браво, США!!!!

Помните, как трясущий брылями ишак лавров, на открытии международного дискуссионного клуба «Валдай» призвал американскую сторону «не играть с огнём» в Сирии?
ПОИГРАЛИ ПЕНДОСЫ, И ЧО? Чего сделают кремлевские импотенты?

book_publisher 15 апреля 2018 | 10:11

Похоже, что у Конгресса и Минфина пластинку заело:
- Санкции... санкции... санкции... санкции...

arye_11 15 апреля 2018 | 10:14

book_publisher:
Да и в самом деле, а зачем Америке вводить какие-то санкции против России, если Россия на полном самообслуживании.
Так сама себе прикрутит гайки, что никакие внешние санкции за ними не угонятся

ivanov356 15 апреля 2018 | 10:25

Зачем санкции, если набиулина сама отдаёт десятками миллиардов(6трл) Америке российских деньги. А греф, шувалов и прочие, сами и законы придумают антироссийские, и людей быстренько до нищеты доведут, ну воронеж. Идёт каке-то представление, нам, одурманенными всякими излучениями, не понять.

gordy 15 апреля 2018 | 10:34

«Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России..."

Это дешевле, чем ракетами по Сирии дубасить?

shicotus_live 15 апреля 2018 | 10:29

Нашим олигархам и либералам давно пора понять, санкции были. есть и будут. За что, неважно. Хоть за переход улицы в неположенном месте. и провокации будут, типа Скрипаль-шоу и фантазий"белых касок" в думе.. У Запада в этом вопросе большой опыт. Тем более, что после американского ракетного пшика стало понятно. что военных рычагов в руках америкосов не осталось. значит, попробуют давить экономически. Пока это тоже херовенько получалось, но, как говорил один кавказских деятель, "попитка - не питка"

zmeelov_1 15 апреля 2018 | 10:42

shicotus_live: Подпиндосы не поймут ваще ничего. Они просто живут в другой реальности. Где геи с лесбо могут рожать в своих семьях, улучшая демографию вырождающегося западного Мира. А Россия и другие страны, составляющие почти 4/5 всей планеты - недоумки, которых можно и нужно уничтожать если не бомбами, то экономически. А когда получают в рыло по ответке истерят: а нас то за что? Ну педерасы, что с них взять

zztop1960 15 апреля 2018 | 10:26

book_publisher: А я помню как депутаты Госдумы ухохатывались над санкциями и просили их всех включить в санкционный список

prade 15 апреля 2018 | 10:27

book_publisher: "Похоже, что у Конгресса и Минфина пластинку заело"
Просто Путин не прекращает свои международные преступления, и США каждый раз отвечают одинаково. Кстати, во сколько обойдется России в этот раз поддержка Путиным друга Асада?

neburzhui2 15 апреля 2018 | 10:23

Санкции это хорошо. Чтобы привести всех в чувство. Чувство самосохранения. А Америка никогда России другом не будет.

kryymsdyk 15 апреля 2018 | 10:42

neburzhui2: Всегда была другом. При любом режиме. Четырежды спасала Америка Россию от голода. Во всех войнах была союзником и никогда противником.

zmeelov_1 15 апреля 2018 | 10:45

kryymsdyk: Спасала? Жрите коку поменьше. Бредите.

kryymsdyk 15 апреля 2018 | 10:47

zmeelov_1: вами, безграмотными, легко управлять. Любой дурачок сможет, типа Путина. Учи историю, болван.

kryymsdyk 15 апреля 2018 | 10:45

kryymsdyk: Даже в прошлой Крымской войне США были на стороне РИ. А вот в следующей уже не будут.

sosiobama 15 апреля 2018 | 10:26

deti_sgoreli_izza_karlika: А ты думаешь, что игра закончена?)) Наивный, всё только начинается. Могу теперь точно сказать, что пиндосов из Сирии теперь выкинут как ссаных котов, веришь?

metlag 15 апреля 2018 | 10:31

sosiobama: Уже выкинули, ты просто не знаешь.
Вчера вылезли из-под шконки, где у параши прятались во время обстрела, и выкинули.

deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 10:33

sosiobama: Не верю. Путин ввел войска туда еще в сентябре 2015. Два с половиной года не может выкинуть, несмотря на пачки погибших вагнеровцев.

sosiobama 15 апреля 2018 | 10:41

deti_sgoreli_izza_karlika: Два с половиной года российские ВКС мочили пиндосских головорезов и как видим вполне успешно. Как только последних террористов зачистят, нечего и пиндосам будет делать в Сирии.

lager23 15 апреля 2018 | 11:11

sosiobama: из-за таких шапкозакидателей как вы гибли сотни тысяч...несчастье есть учитель глупцов

edyunia 15 апреля 2018 | 10:34

sosiobama: \\веришь?\\
Я, например, не верю.

zztop1960 15 апреля 2018 | 10:31

deti_sgoreli_izza_karlika: И путинские мультики , с супер гравицапами не помогли , только портянки визжали от восторга

zmeelov_1 15 апреля 2018 | 10:51

zztop1960: Обкуренный, если б не мультики, пиндосня в Сирии ещё лет 5 назад устроила б там сценарий "Каддафи". Всоси и утрись. Пиндосня дрищит наши "гравицапы" сильнее Судного дня.

zztop1960 15 апреля 2018 | 10:13

На Путине поставили жирную точку , не намерен мир терпеть его ещё 6 или более лет , решили валить , как Каддафи ,и Хусейна

vilingrad 15 апреля 2018 | 10:15

Вовка уже и не реагирует- как соперник Тайсона: прижат в углу, машет башкой на каждую плюху, тихо сгибает колени перед нокаутом. А в глазках, как у бультика, которого каблуком по башке за говноедство на улице огрел хендлер, тихое недоумение: за что, хозяин? Поглядите последнюю фотку( мы жестко, мля, блаблабла..),- чисто обиженная сука:)

vaka257 15 апреля 2018 | 10:15

Санкций лишних не бывает,тем более,что они на пользу(Путин)...

nikvol 15 апреля 2018 | 10:16

Если Россия так и не начнет отвечать, то всё так и будет продолжаться.

anemon 15 апреля 2018 | 10:25

nikvol: Чем отвечать-то? Глазенки разуй и вокруг оглядись - где отвечалка?

nikvol 15 апреля 2018 | 10:47

anemon: Да легко - помните, как американцы талибам "Стингеры" в 80-х поставляли? Вот и России нужно было с самого начала, как только первые санкции приняли, поставлять оружие всем, кто воюет с американцами. Воюет Асад - поставить Асаду, воюют талибы - поставить талибам, воюет КНДР - поставить им. Американцы очень не любят получать гробы со своими солдатами, сделали бы выводы.

testmeter 15 апреля 2018 | 10:30

nikvol: Тебе ж уже ответили. Вполне патриотично. Будешь теперь отечественный боярышник пить и кору дуба заваривать вместо импортных лекарств

curhatuy6 15 апреля 2018 | 10:38

nikvol: РФ ответит. Ох, как ответит. Просто песня - "Ах Воронеж, гААААродок! БеспокОООойнАААя я. БеспокоООО... Ой, ой, ой,,,,,,,,"

tag188 15 апреля 2018 | 10:20

А когда один геополитический гений влазил в Сирию, то думал, что это заставит мир с ним считаться, вести переговоры и на этом фоне можно будет ставить миру условия об отмене ранее введеных санкций.
А здесь не то что старые санкции не отменяют, а еще новые вводят.
Всех-всех переиграл, чё скажешь...

nikchimzwet886 15 апреля 2018 | 10:23

Во как!! Мы Америка самая крутая, а против того.кто нам не нравится мы введём санкции.

testmeter 15 апреля 2018 | 10:33

nikchimzwet886: Будешь продолжать срать исподтишка у соседей, так вряд-ли кому-нибудь понравишься. Вяликий...

sosiobama 15 апреля 2018 | 10:48

testmeter: Рагуль, опять россияне тебе в шаровары насрали?))

putkaput001 15 апреля 2018 | 10:25

Загнать кремлёвскую инфернальную нечисть обратно в ад-первостепенная задача всего прогрессивного человечества !

lager23 15 апреля 2018 | 10:57

Пройдёт срок, и никто не вспомнит Вову добрым словом...он просер@ет самое ценное, что у нас есть - ВРЕМЯ!
Никчёмная упёртая посредственность.... порок возомнивший себя Богом

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