В администрации США рассматривают возможные новые санкции против России из-за позиции Москвы по Сирии

Об этом свидетельствует формулировка, которая, по некоторым данным, содержится в материалах для прессы, распространенных пресс-службой Белого дома.

Для традиционного субботнего брифинга для журналистов был подготовлен материал, в котором приведена формулировка: «Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся ею поддержку режима Башара Асада». О наличие такой формулировки в своем twitter сообщил экс-советник санкционного бюро Минфина США Брайан О’Тул. Присутствие этих слов в материалах для брифинга подтвердила и британская газета Daily Mail. Новые возможные санкции объясняются тем, что поддержка Москвы «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа».

Химическая атака в Думе, в которой официальный Дамаск обвинили страны западной коалиции, явилась внешней причиной нанесенных накануне ударов по объектам в арабской республике. На прошедшем вечером в субботу экстренном заседании Совбеза ООН постпред США Ники Хейли в своем выступлении обвинила Москву в том, что Россия неоднократно блокировала резолюции по Сирии, в то время как Асад продолжал использовать химическое оружие. Вице-президент США Майк Пенс, накануне также обвинил Россию, в том, что она дезинформирует касательно итогов обстрела сирийских объектов.

Прежние санкции США в отношении России вводились в связи с ситуацией на Украине и из-за вмешательства в президентские выборы в Америке. 6 апреля перечень имен и юридических лиц из России в санкционном списке Минфина США значительно расширился.