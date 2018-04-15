Швейцарская химическая лаборатория не сомневается в том, что Скрипалей в Британии отравили веществом Новичок

Швейцарская химическая лаборатория не сомневается в том, что Сергея и Юлию Скрипалей в Британии отравили веществом Новичок. Так в лаборатории ответили на заявление главы российского МИДа о деле экс-полковника ГРУ и утверждения о другом веществе, которое есть у стран Запада.

С выводами британской лаборатории в Портон-Дауне швейцарские коллеги полностью согласны. Стандарты работы британцев настолько жёсткие, что не подлежат сомнению, говорится в твиттере швейцарского исследовательского центра. Химики подчеркнули: комментировать заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова может только Организация по запрещению химического оружия. Но в лаборатории швейцарского города Шпиц могут подтвердить то, что говорили 10 дней назад: они не сомневаются, что Портон-Даун верно идентифицировал вещество, которым отравили Скрипалей как Новичок. Накануне Лавров заявил, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили другим химикатом. Нервно-паралитическим веществом BZ. Он по словам главы российского МИДа в нашей стране не производится, а находится в арсенала западных стран. При этом Лавров сослался на полученные на условиях конфиденциальности выводы швейцарских экспертов из лаборатории в Шпице и удивился почему британские эксперты не упомянули их в итоговом докладе.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Они выжили после покушения. Лондон обвиняет Россию и настаивает на том, что вещество Новичок производилось в нашей стране. Москва причастность к отравлению отрицает.