Расходы на обеспечение безопасности главы компании Фейсбук за год выросли на 50%

Об этом сообщает телекомпания СNN. По ее данным, в целом, на безопасность и деловые поездки Марка Цукерберга за прошлый год Фейсбук потратил примерно 9 миллионов долларов.

В компании пояснили, что дополнительные траты связаны с угрозой личной безопасности Цукерберга.