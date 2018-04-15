Расходы на обеспечение безопасности главы компании Фейсбук за год выросли на 50%
Об этом сообщает телекомпания СNN. По ее данным, в целом, на безопасность и деловые поездки Марка Цукерберга за прошлый год Фейсбук потратил примерно 9 миллионов долларов.
В компании пояснили, что дополнительные траты связаны с угрозой личной безопасности Цукерберга.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
huyt 15 апреля 2018 | 09:53
Что-то скромно для миллиардера. какие-то 9 миллионов долларов. Вон друзья из кооператива "Озеро" так не мелочатся, они не то что сами, а собак возят на самолётах, а сами плавают на яхтах в компании проституток.
prutkov100 15 апреля 2018 | 10:23
У нас на охрану и кортеж какого нибудь дерьмового князька из мухосранска , тратят не меньше .