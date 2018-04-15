Минтранс России разрабатывает ответные меры на американские санкции
Об этом сообщил глава ведомства Максим Соколов. Детали он не уточнил. Два дня назад в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах на санкции США.
Этот документ, в числе прочего, предусматривает увеличение сборов для авиакомпаний при полётах над территорией России. Размер этих сборов утверждает Минтранс.
Комментарии18
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huyt 15 апреля 2018 | 09:50
Назло всему миру отморозим себе уши.
deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 09:52
huyt: Запретят Трампу ездить на трамваях в Омске.
akrayzler 15 апреля 2018 | 09:57
deti_sgoreli_izza_karlika: Слабо. Вот откажутся все с мигалками и пересядут на ладу. Вот тогда вражины забегаете. Пощады запросите.
jjtompson 15 апреля 2018 | 10:01
"Платон" - это тоже ответ на чьи-то санкции?
com30 15 апреля 2018 | 10:21
jjtompson:
Ну да, это последствие воровства крымнаш.
eternity88 15 апреля 2018 | 10:28
deti_sgoreli_izza_karlika: ладно трампу, они ведь ещё додумаются и нас обязать задом наперед двигаться.
dan24 15 апреля 2018 | 09:53
Минкомхоз не будет убирать снег у посольств стран антипутинской коалиции...
esol 15 апреля 2018 | 10:33
dan24: убирать будешь ты, холоп американский
poster6996 15 апреля 2018 | 09:55
Повысят стоимость билетов на столько, что даже Трамп их не смог бы купить.
piter_ug 15 апреля 2018 | 10:03
Надо обязать вату не ходить по земле, а передвигаться прыжками - на той же стороне Земли Америка, так у них будут постоянные землятресения.
a_m_59 15 апреля 2018 | 10:07
Ну какие такие ответные меры могут разработать минтранс и все другие мины, если все они своё личное бабло хранят в американских долларах....Пыль одна...
com30 15 апреля 2018 | 10:19
Ну это хоть похоже на ответку, а не на геноцид Воронежа.
gvzdk 15 апреля 2018 | 10:20
Как же заколебали эти моськи- мы то сами потом как будем летать?
sulla663 15 апреля 2018 | 10:35
gvzdk: Так вот он какой железный занавес-то. Вылетать за родные пределы, видимо, будут только те, кто сможет оплатить это не своими, а бюджетными российскими деньгами. Спрашивать, можно ли потратить бюджетные деньги, как всегда нет нужды, главное - иметь доступ сделать это технически.
sbk 15 апреля 2018 | 10:24
Так прекратят летать. Этого надо?
Идиотизм - как принцип жизни.
kvadrat48 15 апреля 2018 | 10:34
Ну подорожают билеты,так это отразится не на толстосумах. Основная масса пассажиров - но боку. Такая арифметика?
askol2016 15 апреля 2018 | 10:54
Видно, с транспортом в стране все в порядке. Поэтому можно сосредоточиться исключительно на мщении. Интересно, а как Китай воспримет резкое подорожание трансфера своих пассажиров и грузов в Европу и другие страны? Скажет Путину спасибо?
ilja13 15 апреля 2018 | 11:10
А запретить вообще перелёт самолётов авиакомпаний "недружественных государств" через территорию РФ - никак не рассматривается? Мокро стало в штанишках даже о ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО. Понятно.