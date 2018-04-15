Минтранс России разрабатывает ответные меры на американские санкции

Об этом сообщил глава ведомства Максим Соколов. Детали он не уточнил. Два дня назад в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах на санкции США.

Этот документ, в числе прочего, предусматривает увеличение сборов для авиакомпаний при полётах над территорией России. Размер этих сборов утверждает Минтранс.