США, Великобритания и Франция внесли в Совбез ООН свою версию проекта резолюции по Сирии
Об этом сообщает Liberation. Авторы документа осуждают применение Сирией химического оружия и призывают обеспечить беспрепятственные поставки гуманитарной помощи, прекращение огня и участие Дамаска в мирных переговорах под руководством ООН. Также проект предполагает провести независимое расследование химических атак в Сирии.
Резолюция, предложенная Россией, накануне была отклонена.
Комментарии11
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deti_sgoreli_izza_karlika 15 апреля 2018 | 09:54
В ответ на агрессивную политику США Дональду Трампу запретят собирать в российских лесах валежник.
takao 15 апреля 2018 | 10:01
"Никогда не объясняйте заговором или глупостью то, что можно объяснить ХИЩЕНИЕМ"(с) Бритва Дрозденко.
Вводная. США наносит удар по Асаду. Очень массовый очень дорогим оружием - выпущено 103 Томагавка (за всю Бурю в Пустыне выпущено меньше 300). Один стоит 1,5 ляма зелени.
Наши заявляют, что почти все сбили. Фотографий сбитых ракет не предъявляют. США заявляют, что не сбили ни одной. Фотографий разрушений (их со спутника несложно сделать) тоже особо не предъявляют.
Все естественно предполагают ЗАГОВОР. Мое мнение - никаких 103 ракет не летело. Выпустили несколько для отчетности (которые и долетели по малозначимым объектам). Обе стороны распили бабки. И не жужжат.
(это версия М.Дрозденко)
mavreh 15 апреля 2018 | 10:07
takao: лжец всегда подозревает во лжи других.
Надо абсолютно не понимать и не знать американцев, чтобы такое заподозрить!
А правда состоит в том, что даже не заплатившему какой-нибудь копеечный налог в США никто руки не подаст!
А уж если человек соврал при исполнении служебных обязанностей - это 100% крах карьеры и , возможно, -тюрьма, если ложь повлекла последствия..
antimalin 15 апреля 2018 | 10:11
США, Великобритания и Франция внесли в Совбез ООН свою версию проекта резолюции по Сирии
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Лжецы и убицы внесли свою версию, что они не виноваты, и не убивали, и не распространяли фейки через подконтрольные ими СМИ
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 10:40
antimalin: кто поверит Рашке после Осетии, Крыма, Донбасса, боинга, мельдония и Скрипалей?
mordechai_blinchikov 15 апреля 2018 | 10:11
takao:
согласен , вофка с чубатым обо всем договорились, а концерт для вислоухих...
aleks12 15 апреля 2018 | 11:08
takao: пару снимков before/after
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/syria-strikes/?utm_term=.12bd555ca982
davi__koloradov 15 апреля 2018 | 10:11
Петушат рашку все, кому не лень. Бгг.
vlabumur 15 апреля 2018 | 10:15
В проекте резолюции говорится о гуманитарной помощи, мирных переговорах, прекращении режима огня и проведении независимого расследования сообщений о химических атаках. По информации издания, это первый случай, когда Совбезу предложен проект резолюции, в котором объединены сразу несколько аспектов более чем семилетнего конфликта.(с)
Вот это правильный проект.США, Франция и Великобритания молодцы.
bratmitka 15 апреля 2018 | 10:18
А был ли мальчик? Похоже никакого удара не было. А Путин и Трамп всех разыграли..
ivan127_4 15 апреля 2018 | 11:06
Похоже обвинить того, в кого направил смертоносные ракеты и озаботиться поддержкой тех, кто режет на камеру мирных жителей - вот основная задача демократических американцев.