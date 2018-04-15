США, Великобритания и Франция внесли в Совбез ООН свою версию проекта резолюции по Сирии

Об этом сообщает Liberation. Авторы документа осуждают применение Сирией химического оружия и призывают обеспечить беспрепятственные поставки гуманитарной помощи, прекращение огня и участие Дамаска в мирных переговорах под руководством ООН. Также проект предполагает провести независимое расследование химических атак в Сирии.

Резолюция, предложенная Россией, накануне была отклонена.