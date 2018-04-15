"В Швейцарии не подтверждают версию главы российского МИДа об отравлении Сергея Скрипаля"

Заключение британской лаборатории о том, что бывшего полковника ГРУ отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок», не подлежит сомнению, — говорится в сообщении швейцарской химической лаборатории в Шпице, которую накануне упомянул Сергей Лавров. В минувшую субботу министр сказал, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили веществом BZ. При этом он сослался на лабораторию в Шпице. Лавров также подчеркнул, что ВZ не производили в России.