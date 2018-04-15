В Швейцарии не подтверждают версию главы российского МИДа об отравлении Сергея Скрипаля
Заключение британской лаборатории о том, что бывшего полковника ГРУ отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок», не подлежит сомнению, — говорится в сообщении швейцарской химической лаборатории в Шпице, которую накануне упомянул Сергей Лавров. В минувшую субботу министр сказал, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили веществом BZ. При этом он сослался на лабораторию в Шпице. Лавров также подчеркнул, что ВZ не производили в России.
Комментарии36
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domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 09:50
печальная лошадь, очередной раз спи..ла, ну кто бы мог подумать
echo_shar 15 апреля 2018 | 10:03
domtrubaiiiataji:
ОЗХО в своем докладе по результатам расследования ни о каких Новичках не пишет. Пишет, что было использовано нервно-паралитич. в-во. Ни страны производства, ни названия определить не смогли.
zztop1960 15 апреля 2018 | 10:06
echo_shar: Это не вода , это H2O ! ( Лавров)
pit_heap 15 апреля 2018 | 10:09
domtrubaiiiataji: А зачем так дешево передергивать? Лавров рассказал о применении в Солсбери отравляющих веществ BZ и А234. А34 это и есть новичок,Так что Лавров не отрицал что его там нет.Лавров сказал и о других компонентах которые определила швейцарская лаборатория, но в отчет ОЗХО они не попали. А то что Портон Даун нашел А324 это никто и не отрицал, только остальные химикаты забыли назвать.Журналисты такие журналисты.
Вот слова Лаврова:"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток", - заявил Лавров на Ассамблее по внешней и оборонной политике в субботу.
Кроме того, в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234, процитировал Лавров."
"По оценке специалистов, установленная высокая значительная концентрация А234 неминуемо привела бы к летальному исходу", - заявил он.
art_ 15 апреля 2018 | 10:17
pit_heap: подробности для химиков, а тут война, панимаешь..
mikegolubchik 15 апреля 2018 | 10:56
pit_heap: Лавров рассказал о применении в Солсбери отравляющих веществ BZ и А234. А34 это и есть новичок
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А Лавров сказал: "Термин «Новичок» не содержится в полном тексте доклада Организации по запрещению химоружия". Вот в том числе и так создается вранье. Формально в докладе "Novichok" нет и значит как бы понеслась говорить обтекаемые фразы которые создают нужное и при этом ложное впечатление.
А когда ловят начинаются отскоки. а мы же мол сказали именно о термине и именно что вот такого дословно термина нет.
mikegolubchik 15 апреля 2018 | 10:59
echo_shar: Кстати по этим вот обтекаемым фразам для последующего отскока уже давно распознается где Лавров скрывает правду.
Как только я услышал от Лаврова фразу "Термин «Новичок» не содержится в докладе" я зразу понял что а вот сам новичок в докладе есть даже не читая доклада.
igorrrpadlowitchs 15 апреля 2018 | 10:06
domtrubaiiiataji: будь лавров Буратино у него бы нос был до горизонта!
pavelmistery 15 апреля 2018 | 09:52
Опять Лавров соврал, не удивлен даже
huyt 15 апреля 2018 | 09:55
pavelmistery: Ихтамнет, вывсеврете,авыдокажите, онизаблудились - это в лавровском лживом стиле.
ivar1964 15 апреля 2018 | 09:52
Не могут в российском МИДе не врать! Ну, не получается! Что бы ни говорили, а получается вранье! Потому, что убеждены, то вокруг одни "Дебилы, бля!"
midnightblues 15 апреля 2018 | 09:54
ivar1964: Они очень много пьют
А тетка из на коксе
ipalla 15 апреля 2018 | 10:03
midnightblues: ИХ тетка- главный НАШ дипломат, так сказать дипломатическое лицо или лицо нашей дипломатии:))
midnightblues 15 апреля 2018 | 10:32
ipalla: Не моей
я не дикарь,простите
она несчастная -ее посадили на порошок,чтобы иметь штатного клоуна
pro_hanov 15 апреля 2018 | 09:54
Как и в истории со сбитым боингом - вбрасывается масса версий, чтобы уйти от ответственности. Не завидую Лаврову - тяжёлая у него задача: отмыть чёрного кобеля.
ppvngavr 15 апреля 2018 | 09:57
Настало время ВВП (Воровства, Вранья и Подлости). Начали врать для "быдла", понимая, что с него спроса не будет!
art_ 15 апреля 2018 | 10:00
что скажет на это начальник транспортного цеха?
ipalla 15 апреля 2018 | 10:00
Какое-то запоздало "прозрение" у наших дипломатов...Странно
zodiak_slon 15 апреля 2018 | 10:01
чё,неужели ЦЕЛЫЙ МИНИСТР вот так тупо врёт и подставляется? а как же репутация ? перед державами же стыдоба какая ! что, банальный врун что-ли? ой как нехорошо то.
curhatuy6 15 апреля 2018 | 10:43
zodiak_slon: Какая репутация??? Чего нет, того уже нет. И вранье можно выдавать хоть транспортными фурами:)))
mexxanikk 15 апреля 2018 | 10:03
"В Швейцарии не подтверждают версию главы российского МИДа об отравлении Сергея Скрипаля"
Если бы Лавров врал, то швейцарцы сейчас бы выражали бурное возмущение и всячески открещивались от утверждений Лаврова.
Но они просто не комментируют, а в условиях западной несвободы слова это красноречиво указывает на то, что Лавров прав.
Запад выстраивает современную политику на основе лжи, фейков, развешивания ярлыков, и охоты на ведьм. Эта палка о двух концах, и закончит Запад также, как закончил Советский Союз.
Не может система развиваться в условиях лживых фактов, она по любому развалится....
kryymsdyk 15 апреля 2018 | 10:36
mexxanikk: шо Запад загнивает, мы уже 100 лет слышим. 5 денежных реформ пережили.
yuryr 15 апреля 2018 | 10:04
Неужели кто-то из нормальных людей сомневался в том, что лавров врал насчет информации из Швейцарии ("портянки", естественно, не в счет)?
zztop1960 15 апреля 2018 | 10:10
yuryr: А когда они не врали ? Это традиция , со времён СССР
com30 15 апреля 2018 | 10:29
yuryr:
Лавров просто очень доверчивый,
на слово поверил трендежу диспетчера Карлоса. ))
nds 15 апреля 2018 | 10:04
Задача министра Лаврова - упираться во лжи до упора. Ему за это платят. Все, что он говорит, можно игнорировать.
marktretiy 15 апреля 2018 | 10:06
Когда-то был приличным человеком. Потом ему пришлось сделать выбор. И оказалось, что приличным человеком он лишь казался.
skitalez44 15 апреля 2018 | 10:06
Надо МИД переименовать в министерство вранья
aluksejsilver 15 апреля 2018 | 10:07
Охренеть как эхо новости подаёт!!! Они говорят - «Будучи лабораторией, назначенной ОЗХО, мы не можем независимо комментировать это» . НЕТ У НИХ КОММЕНТОВ.
mikegolubchik 15 апреля 2018 | 10:42
aluksejsilver: Они сказали что не могут комментировать слова Лаврова. Но повторили еще раз в том что это был новичок у них нет никаких соменений:
"Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock"
vlabumur 15 апреля 2018 | 10:08
А Лавров?
++++++++++++++++++++++++++++
А он попросту соврал!
: – Поздравляю вас, гражданин, соврамши!
Михаил Булгаков.
bratmitka 15 апреля 2018 | 10:08
Эхо завралось. Швейцарская лаборатория не подтвердила и не опровергла заявление Лаврова. В пресс релизе лишь ноу комментс. О Новичке вообще ни слова.
Эхо врет своим хомячкам, это что-то новенькое.
aleks12 15 апреля 2018 | 10:23
bratmitka: Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.
https://twitter.com/SpiezLab/status/985243574123057152
mikegolubchik 15 апреля 2018 | 10:38
bratmitka: Там не только лаборатория сказа нет комментариев. Они сказали что полностью раскрывать они не могут, но вот то что сказал Лавров - вранье.
Эксперты лаборатории в Шпице (Швейцария), на мнение которых ссылался глава МИДа Сергей Лавров, заявили, что выводы их британских коллег из Портон-Дауна об отравлении Сергея Скрипаля ядом типа «Новичок» не подлежат сомнению.
gригорьич 15 апреля 2018 | 10:09
Из Лаврова уже Песков сыпется, но врет как дышит
com30 15 апреля 2018 | 10:25
Нарком ин.дел опять сп*здел.