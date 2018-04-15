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09:30, 15 апреля 2018

В Швейцарии не подтверждают версию главы российского МИДа об отравлении Сергея Скрипаля

Заключение британской лаборатории о том, что бывшего полковника ГРУ отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок», не подлежит сомнению, — говорится в сообщении швейцарской химической лаборатории в Шпице, которую накануне упомянул Сергей Лавров. В минувшую субботу министр сказал, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили веществом BZ. При этом он сослался на лабораторию в Шпице. Лавров также подчеркнул, что ВZ не производили в России.

Комментарии

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domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 09:50

печальная лошадь, очередной раз спи..ла, ну кто бы мог подумать

echo_shar 15 апреля 2018 | 10:03

domtrubaiiiataji:
ОЗХО в своем докладе по результатам расследования ни о каких Новичках не пишет. Пишет, что было использовано нервно-паралитич. в-во. Ни страны производства, ни названия определить не смогли.

zztop1960 15 апреля 2018 | 10:06

echo_shar: Это не вода , это H2O ! ( Лавров)

pit_heap 15 апреля 2018 | 10:09

domtrubaiiiataji: А зачем так дешево передергивать? Лавров рассказал о применении в Солсбери отравляющих веществ BZ и А234. А34 это и есть новичок,Так что Лавров не отрицал что его там нет.Лавров сказал и о других компонентах которые определила швейцарская лаборатория, но в отчет ОЗХО они не попали. А то что Портон Даун нашел А324 это никто и не отрицал, только остальные химикаты забыли назвать.Журналисты такие журналисты.
Вот слова Лаврова:"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток", - заявил Лавров на Ассамблее по внешней и оборонной политике в субботу.
Кроме того, в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234, процитировал Лавров."

"По оценке специалистов, установленная высокая значительная концентрация А234 неминуемо привела бы к летальному исходу", - заявил он.

art_ 15 апреля 2018 | 10:17

pit_heap: подробности для химиков, а тут война, панимаешь..

mikegolubchik 15 апреля 2018 | 10:56

pit_heap: Лавров рассказал о применении в Солсбери отравляющих веществ BZ и А234. А34 это и есть новичок
---------------
А Лавров сказал: "Термин «Новичок» не содержится в полном тексте доклада Организации по запрещению химоружия". Вот в том числе и так создается вранье. Формально в докладе "Novichok" нет и значит как бы понеслась говорить обтекаемые фразы которые создают нужное и при этом ложное впечатление.

А когда ловят начинаются отскоки. а мы же мол сказали именно о термине и именно что вот такого дословно термина нет.

mikegolubchik 15 апреля 2018 | 10:59

echo_shar: Кстати по этим вот обтекаемым фразам для последующего отскока уже давно распознается где Лавров скрывает правду.

Как только я услышал от Лаврова фразу "Термин «Новичок» не содержится в докладе" я зразу понял что а вот сам новичок в докладе есть даже не читая доклада.

igorrrpadlowitchs 15 апреля 2018 | 10:06

domtrubaiiiataji: будь лавров Буратино у него бы нос был до горизонта!

pavelmistery 15 апреля 2018 | 09:52

Опять Лавров соврал, не удивлен даже

huyt 15 апреля 2018 | 09:55

pavelmistery: Ихтамнет, вывсеврете,авыдокажите, онизаблудились - это в лавровском лживом стиле.

ivar1964 15 апреля 2018 | 09:52

Не могут в российском МИДе не врать! Ну, не получается! Что бы ни говорили, а получается вранье! Потому, что убеждены, то вокруг одни "Дебилы, бля!"

midnightblues 15 апреля 2018 | 09:54

ivar1964: Они очень много пьют
А тетка из на коксе

ipalla 15 апреля 2018 | 10:03

midnightblues: ИХ тетка- главный НАШ дипломат, так сказать дипломатическое лицо или лицо нашей дипломатии:))

midnightblues 15 апреля 2018 | 10:32

ipalla: Не моей
я не дикарь,простите
она несчастная -ее посадили на порошок,чтобы иметь штатного клоуна

pro_hanov 15 апреля 2018 | 09:54

Как и в истории со сбитым боингом - вбрасывается масса версий, чтобы уйти от ответственности. Не завидую Лаврову - тяжёлая у него задача: отмыть чёрного кобеля.

ppvngavr 15 апреля 2018 | 09:57

Настало время ВВП (Воровства, Вранья и Подлости). Начали врать для "быдла", понимая, что с него спроса не будет!

art_ 15 апреля 2018 | 10:00

что скажет на это начальник транспортного цеха?

ipalla 15 апреля 2018 | 10:00

Какое-то запоздало "прозрение" у наших дипломатов...Странно

zodiak_slon 15 апреля 2018 | 10:01

чё,неужели ЦЕЛЫЙ МИНИСТР вот так тупо врёт и подставляется? а как же репутация ? перед державами же стыдоба какая ! что, банальный врун что-ли? ой как нехорошо то.

curhatuy6 15 апреля 2018 | 10:43

zodiak_slon: Какая репутация??? Чего нет, того уже нет. И вранье можно выдавать хоть транспортными фурами:)))

mexxanikk 15 апреля 2018 | 10:03

"В Швейцарии не подтверждают версию главы российского МИДа об отравлении Сергея Скрипаля"
Если бы Лавров врал, то швейцарцы сейчас бы выражали бурное возмущение и всячески открещивались от утверждений Лаврова.
Но они просто не комментируют, а в условиях западной несвободы слова это красноречиво указывает на то, что Лавров прав.
Запад выстраивает современную политику на основе лжи, фейков, развешивания ярлыков, и охоты на ведьм. Эта палка о двух концах, и закончит Запад также, как закончил Советский Союз.
Не может система развиваться в условиях лживых фактов, она по любому развалится....

kryymsdyk 15 апреля 2018 | 10:36

mexxanikk: шо Запад загнивает, мы уже 100 лет слышим. 5 денежных реформ пережили.

yuryr 15 апреля 2018 | 10:04

Неужели кто-то из нормальных людей сомневался в том, что лавров врал насчет информации из Швейцарии ("портянки", естественно, не в счет)?

zztop1960 15 апреля 2018 | 10:10

yuryr: А когда они не врали ? Это традиция , со времён СССР

com30 15 апреля 2018 | 10:29

yuryr:
Лавров просто очень доверчивый,
на слово поверил трендежу диспетчера Карлоса. ))

nds 15 апреля 2018 | 10:04

Задача министра Лаврова - упираться во лжи до упора. Ему за это платят. Все, что он говорит, можно игнорировать.

marktretiy 15 апреля 2018 | 10:06

Когда-то был приличным человеком. Потом ему пришлось сделать выбор. И оказалось, что приличным человеком он лишь казался.

skitalez44 15 апреля 2018 | 10:06

Надо МИД переименовать в министерство вранья

aluksejsilver 15 апреля 2018 | 10:07

Охренеть как эхо новости подаёт!!! Они говорят - «Будучи лабораторией, назначенной ОЗХО, мы не можем независимо комментировать это» . НЕТ У НИХ КОММЕНТОВ.

mikegolubchik 15 апреля 2018 | 10:42

aluksejsilver: Они сказали что не могут комментировать слова Лаврова. Но повторили еще раз в том что это был новичок у них нет никаких соменений:

"Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock"

vlabumur 15 апреля 2018 | 10:08

А Лавров?
++++++++++++++++++++++++++++
А он попросту соврал!
: – Поздравляю вас, гражданин, соврамши!
Михаил Булгаков.

bratmitka 15 апреля 2018 | 10:08

Эхо завралось. Швейцарская лаборатория не подтвердила и не опровергла заявление Лаврова. В пресс релизе лишь ноу комментс. О Новичке вообще ни слова.
Эхо врет своим хомячкам, это что-то новенькое.

aleks12 15 апреля 2018 | 10:23

bratmitka: Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings.
https://twitter.com/SpiezLab/status/985243574123057152

mikegolubchik 15 апреля 2018 | 10:38

bratmitka: Там не только лаборатория сказа нет комментариев. Они сказали что полностью раскрывать они не могут, но вот то что сказал Лавров - вранье.

Эксперты лаборатории в Шпице (Швейцария), на мнение которых ссылался глава МИДа Сергей Лавров, заявили, что выводы их британских коллег из Портон-Дауна об отравлении Сергея Скрипаля ядом типа «Новичок» не подлежат сомнению.

gригорьич 15 апреля 2018 | 10:09

Из Лаврова уже Песков сыпется, но врет как дышит

com30 15 апреля 2018 | 10:25

Нарком ин.дел опять сп*здел.

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