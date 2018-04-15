Акцию в защиту животных проведут сегодня в Иркутске

Зоозащитники требуют принять законопроект «Об ответственном обращении».

Митинг, шествие и концерт подготовили жители Иркутска, которых беспокоит судьба животных, в первую очередь бездомных. Акция согласована с администрацией города, сообщили агентству «ИрСити» в местной мэрии. Шествие пройдет до площади Труда, там возле цирка начнется митинг. Для участия в акции заявили 100 человек. Волонтерское движение настаивает на том, что закон «Об ответственном обращении с животными» необходимо принять как можно скорее. Ежедневно тысячи домашних животных оказываются на улице, где их ждет голод, холод и жестокость. Большинство брошенных питомцев не выживают в суровых северных условиях, особенно в морозы. Более того, кошки и собаки страдают от живодеров, которые издеваются над животными. В ряде случаев, используя огнестрельное и холодное оружие.

В рамках митинга организуют сбор помощи животным: можно принести еду, лекарства или пожертвовать деньги.