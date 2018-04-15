Зоозащитника в Москве обвиняют в угрозе убийством
Как написала в своем Фейсбуке журналист Марина Ахмедова, Алексей Тихомиров вскрывал вентиляционные отверстия в подвалах домов, где оказывались запертыми кошки. В конце прошлого года у него возник конфликт с жителями одного из домов. После стычки оппоненты Тихомирова подали заявление в полицию. Зоозащитнику теперь может грозить до двух лет лишения свободы.
Комментарии10
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j_partizan 15 апреля 2018 | 09:09
Мастерством подведения под уголовную статью быдляк овладел в совершенстве.
pionerka Зинаида Сацкая 15 апреля 2018 | 09:10
Не животных он защищал, а людей. От оскотинивания.
metlag 15 апреля 2018 | 09:14
pionerka: Этих бесполезно защищать. Скотами родились.
Но главное, что идиоты не понимают: кошек уничтожат - крыс получат.
golfinder 15 апреля 2018 | 09:22
pionerka: Скоты те кто с собаками гуляет и не убирает за ними. Негде пройти от собачьего говна. Ну и кто виноват догхантеры или долбанутые хозяева?
kitcat 15 апреля 2018 | 09:32
golfinder: Парень, ты психопат? Я тебе советую обратиться к психиатру, пока не поздно. Пока ты никого не убил. Владельцы должны убирать за собаками, это так. Но если для тебя кучка говна на газоне, - это причина оправдание убийства, то ты полный псих и тебе место в психушке в смирительной рубашке.
pionerka Зинаида Сацкая 15 апреля 2018 | 09:41
golfinder: В гниющей Европе везде специальные урны для пакетов с экскрементами животных. Эту картинку часто можно видеть. Животное присело на тротуаре по своей надобности, хозяин достал из кармана пакет, собрал с тротуара и положил в урну, на которой нарисована собака. Так что не собак надо убивать и людей унижать, а создать инфраструктуру гармоничного сосуществования любителей и нелюбителей собак. IMHO
ugas 15 апреля 2018 | 09:16
Все стали верующими, но агрессия растет прямо на глазах. Собак - убить! Кошек - заморить в подвалах. А совесть у вас пропала, как только вы православными стали? Или ее и не было никогда?
fueaqui 15 апреля 2018 | 09:21
Так любит животных, что людей готов убить. Если так, то пусть осудят - будет шанс подумать и расставить приоритеты.
golfinder 15 апреля 2018 | 09:27
Ни один нормальный не будет закрывать. Бывают еб.нутые на голову защитники которые разводят приносят их в бешенном количестве и вонь от них мягко говоря неприятная. Если это тот случай ,то я понимаю тех кто закрывает. Если несколько кошечек 2-3 то это конечно перебор.
neon999 15 апреля 2018 | 09:30
Явно на ЭМ не умеют находить самые важные события.
Но если уж взялись писать про подобную хрень - то давайте хотя бы немного понятнее:
что там за конфликт, что за угроза убийством ? И при чем тут кошки которые как-то телепортировались в вентиляционные отверстия ?