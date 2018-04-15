Граждане Черногории выбирают сегодня президента республики

Сегодняшнее голосование станет третьими выборами президента в истории независимой Черногории. Избирательная комиссия страны зарегистрировала семерых кандидатов на пост главы государства, однако явных фаворитов, как это часто бывает, двое: лидирует в гонке, по данным опросов, Мило Джуканович — бывший черногорский премьер и лидер социал-демократов. Его кандидатуру, впрочем, поддержал и ряд других партий. Прозападного политика, сторонника дальнейшей интеграции Черногории в НАТО и ЕС, по данным прокуратуры страны, полтора года назад планировали убить люди, причастные к российской военной разведке. По данным силовиков, Кремль координировал подготовку государственного переворота в республике. Кандидат, выдвинутый оппозицией на сегодняшних выборах — некто Младен Боянич. Его поддерживает в полтора раза меньше избирателей. 56-летний политик в случае своего избрания обещает улучшить отношения с Россией. При этом Боянич одним из приоритетов называет скорейшее вступление Черногории в Евросоюз.

Оставшиеся кандидаты, по данным социологов, имеют слишком небольшие шансы преодолеть десятипроцентный барьер.