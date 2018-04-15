Франция, США и Великобритания внесли в Совбез ООН свой проект резолюции по Сирии
Документ осуждает применение Дамаском химического оружия и требует независимого механизма расследования таких инцидентов. Как передает AFP, проект также призывает власти Сирии к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия. Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН был отклонен российский проект резолюции, где осуждался ракетный удар по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции.
Дамаск сохранил возможности производства химического оружия, но индустрии нанесен тяжелый удар, уверен представитель вооруженных сил США, генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
В Вашингтоне предупредили, что в случае новых химических атак со стороны режима Башара Асада, США могут повторить ракетный удар.
Комментарии22
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max3446 15 апреля 2018 | 09:06
Ставшая символом счастливого украинского пенсионера в агитационном ролике президента Порошенко жительница Чернигова Раиса Кузьменко заняла три тысячи гривен на лекарства и до сих пор ждет повышения пенсии.
Об этом говорится в сюжете украинского пропагандистского телеканала ТСН.
В холодильнике пенсионерки молоко и запасы консервации. Фруктов или мяса давно не было.
«За что мне жить? Я взяла бутылку молока, закипятила и мне этого хватает на неделю.
Домашнее, все на рынке покупается. Я тоже яблочки хочу, какую апельсинку», — говорит Раиса Кузьменко, пенсия которой составляет 1 900 гривен. Из этой суммы полторы тысячи женщине приходится отдавать за коммунальные услуги.
В телевизионном ролике в поддержку президента — Раиса Кузьменка стала образцом счастливого пенсионера.
«Я проработала 43 года. Наконец получила большую пенсию», — произносит пенсионерка в ролике.
patrik05 15 апреля 2018 | 09:10
Франция, США и Великобритания внесли в Совбез ООН свой проект резолюции по Сирии...
Глав государств Франции, США и Британии надо судить в Гааге, как военных преступников, а не в ООН резолюции от них принимать.
pyccokokc 15 апреля 2018 | 09:12
...это происходит в Москве, но и там люди находятся в каком то странном состоянии зомбирования и страха, страха криминала, страха беспредельщиков полиции и бескультурных приезжих, непонятное будущее, обреченность в связи с полной недосягаемостью покупки квартиры, а если и купили, то взяли в ипотеку и последующие много лет вокруг вас долговая тюрьма и боязнь резких изменений в будущем, это видно в глазах большинства жителей, это даже слышно в их голосе, голосе "солдат" верных своей стране.
neburzhui2 15 апреля 2018 | 09:23
Честно говоря, мне ни радость ни печаль по - поводу бомбардировки НЕПОНЯТНА.
И ракеты и ПВО оказываются какие-то СОЛОМЕННЫЕ. Ну прямо - игра "Зарница" :-))
Выпустили более 100 ракет. Жертв НЕТ ???
Разрушений особенных тоже ?
Мы все должны чувствовать себя дураками, перед которыми работают фокусники - иллюзионисты.
Вот тут начинаешь верить в теории мирового заговора. Что 300 богатейших семей управляют миром.
Вот оно и получается, что БУРЖУИ нам голову морочат.
" Мы все ротики открыли, а он сп-здил чемодан "...
shicotus_live 15 апреля 2018 | 09:34
Похоже, действительно сирийские ПВО смахнули 71 ракету из 103. А ключевые объекты, типа аэродромов, защитили на 100%. и, что характерно, нет сведений о погибших.
Так что можно констатировать. что разбойники из за океана и хи подельники утратили военную гегемонию. Теперь они уже не могут безнаказанно уничтожать суверенные страны.
Это фиаско, братан (с) )))
huyt 15 апреля 2018 | 09:38
patrik05: Да, тролль. Афганистан, куда Брежнев в 1979 году ввёл войска покажется лёгкой прогулкой на фоне сегодняшней сирийской авантюры. Карлик же обещал вывести войска из Сирии,заявлял что вывел, только выводит уже несколько раз. Самый эффективный способ борьбы с терроризмом это не участвовать в локальных конфликтах за пределами территории России в ст ранах, которые даже не граничат с РФ.
patrik05 15 апреля 2018 | 09:40
huyt:
Ты очень тупой старик, мне жалко твоих родных, наверняка ты им все мозги выхарил.
domtrubaiiiataji 15 апреля 2018 | 09:11
тролли слопатыедов, ссылаются на "пропагандистские" Украинские каналы, это вершина тупости, да еще и по теме, не имеющей никакого отношения к данной статье, не понятно зачем пригожину выделяют миллиарды на которые он вас содержит
pit_heap 15 апреля 2018 | 09:12
В представленном проекте осуждается недавний теракт в Восточной Гуте наличие которого поехало расследовать ОЗХО.Даже не дождавшись выводов экспертов США Франция и Британия уже решили все за них включив в проект положение об осуждении этой "хим.атаки".Хоть бы из приличия к ОЗХО подождали бы ее выводов
Кроме того положение проекта изначально обвиняет сирийские власти в том что они якобы скрыли химию и представляют собой"угрозу миру" а значит далее совбез должен дать разрешение на применение силы.
неудивительно что такая резолюция неприемлима хотя бы до выводов ОЗХО
neon999 15 апреля 2018 | 09:20
max3446: Можно по теме ? Или это словоизвержение, за небольшие деньги ?
anemon 15 апреля 2018 | 09:33
max3446: Точно то же самое ты можешь написать и о российской пенсионерке.
detul 15 апреля 2018 | 09:07
Так в чем провинилась перед продвинутыми демократиями ОЗХО ??? Неужели отдали на анализ пробы из Солсбери неправильным лабораториям ??? Или неправильно собирали пробы? А может совершили ужасное преступление - разослали тот доклад без правок со стороны Британии, Франции и США ??? Тогда действительно нужно создавать новый, независимый механизм расследования. Ну только чтобы этот механизм сначала отдавал свои результаты для корректировки в США, и уже потом публиковал их.
naivnyk 15 апреля 2018 | 09:09
А в чем разница между Российской и пиндоской резолюцией? Россия предложила ОЗХО, а пиндосы предложили некую "независимую" комиссию.
pyccokokc 15 апреля 2018 | 09:20
naivnyk:
Россия - это вор, убийца и беспрецедентный лжец. Лжец, каковых в природе больше не существует.
Ложь и есть в России та самая пресловутая национальная идея, та самая тайна Кибальчиша, пронизавшая в стране всё.
xoxlotvari 15 апреля 2018 | 09:25
pyccokokc: Ну зачем вы так убиваетесь ? Вы же так не убьетесь !
detul 15 апреля 2018 | 09:24
naivnyk: Независимая комиссия лучше. Поскольку ОЗХО своевольничает. ((( Посылает в Сирию экспертов без разрешения со стороны США, Британии и Франции, раздает на анализ пробы, так заботливо подготовленные британцами, черти-кому. Допускает утечку результатов анализа. .... Безусловно нужна новая структура, независимая от всех, кроме США !!!
skkul 15 апреля 2018 | 09:14
Лягушатники бы лучше с Гитлером так вовали, а не сдавались бы через неделю.
glotov 15 апреля 2018 | 09:16
Козлы рвутся наводить порядок на капустной грядке.
jeremey 15 апреля 2018 | 09:18
главы Франции, США и Великобритании - это преступная группировка, которая устраивает провокации и бомбит другие страны.
oneoretwo 15 апреля 2018 | 09:22
по ходу, идет полномасштабня холодная война цивилизованной части всей планеты с отрыжкой нквд, которая, захватив страну, использует все ее ресурсы для собственного обогащения и удержания захваченной власти, полностью игнорируя жизненные потребности и интересы населения рф....
na555 15 апреля 2018 | 09:33
Смысла нет, одна страна как всегда назло заблокирует, наложит в штаны (вето).
davi__koloradov 15 апреля 2018 | 09:38
Петушат рашку все, кому не лень. Бгг.