Франция, США и Великобритания внесли в Совбез ООН свой проект резолюции по Сирии...

Документ осуждает применение Дамаском химического оружия и требует независимого механизма расследования таких инцидентов. Как передает AFP, проект также призывает власти Сирии к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия. Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН был отклонен российский проект резолюции, где осуждался ракетный удар по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции.

Дамаск сохранил возможности производства химического оружия, но индустрии нанесен тяжелый удар, уверен представитель вооруженных сил США, генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

В Вашингтоне предупредили, что в случае новых химических атак со стороны режима Башара Асада, США могут повторить ракетный удар.