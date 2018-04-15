Саммит ЛАГ пройдет в Саудовской Аравии на фоне эскалации напряженности в Сирии
Лидеры арабского мира соберутся в воскресенье на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в саудовском городе Дахран, чтобы обсудить ближневосточную повестку в свете новых реалий. Им предстоит рассмотреть традиционные темы: палестино израильское урегулирование, кризисы в Сирии, Йемене и Ливии, борьбу с терроризмом, приняв во внимание обстоятельства, с которыми столкнулся регион, в частности после военной агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии.
Комментарии9
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skkul 15 апреля 2018 | 08:43
Террористы обсудят борьбу с террори0мом...
metlag 15 апреля 2018 | 08:49
skkul: Откуда Эхо берет новости,ь о какой агрессии оно говорит?
Большинство стран ЛАГ целиком и полностью поддержали США.
andre_klimov 15 апреля 2018 | 09:01
metlag:
Действительно, цитировать чужие новости без указания первоисточника - неприлично.
detul 15 апреля 2018 | 08:56
Теперь войска Ассада ничто не сдерживает в наступлении на Идлиб.
kara 15 апреля 2018 | 08:59
так все таки агрессия?! у Эха модерация сбой сдала?
max3446 15 апреля 2018 | 09:00
На открытом уроке в сельской школе Винницкой области капитан полиции ранил лейтенанта на глазах у сорока учеников.
Полицейские рассказывали детям об особенностях своей работы и показывали приёмы самообороны. Во время инсценировки один из полицейских был нападающим, а другой показывал, как защититься от ножа. Он повалил коллегу на пол, а через мгновение раздался выстрел.
Школьники и учителя не сразу поняли, что выстрел был настоящий.
Раненый был госпитализирован. Известно, что пуля попала в живот.
Капитана полиции отстранили от службы. Правоохранители сообщили, что выстрел был произведен по неосторожности из-за нарушения инструкции по безопасности.
В полиции проводят служебную проверку. Стрелявшему грозит до двух лет ограничения свободы.
хуже обезьяны с гранатой может быть только какол с любым оружием
hysteria 15 апреля 2018 | 09:12
max3446: Видимо в детстве тебе каклы в ротик твой вонючий напихали своих стволов...что ты теперь попу рвешь здесь на эхе.
vlabumur 15 апреля 2018 | 09:08
Для участия в форуме в Саудовскую Аравию прибудут, как ожидается, представители 21 из 22 стран-членов лиги. В 2011 году организация приостановила членство Сирии из-за действий правительства в отношении участников протестов.
Многие аналитики считают, что на саммите хозяева мероприятия постараются убедить другие страны в необходимости оказания давления на Иран из-за действий Тегерана в регионе.(с)
neon999 15 апреля 2018 | 09:39
С каких пор Израиль в Лиге арабских государств ? Если нет - то какой смысл обсуждать
всерьез урегулирование конфликта в его отсутствие ? Очевидно, цели могут быть только пропагандистские.