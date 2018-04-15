Саммит ЛАГ пройдет в Саудовской Аравии на фоне эскалации напряженности в Сирии

Лидеры арабского мира соберутся в воскресенье на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в саудовском городе Дахран, чтобы обсудить ближневосточную повестку в свете новых реалий. Им предстоит рассмотреть традиционные темы: палестино израильское урегулирование, кризисы в Сирии, Йемене и Ливии, борьбу с терроризмом, приняв во внимание обстоятельства, с которыми столкнулся регион, в частности после военной агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии.