Сразу в нескольких подмосковных городах накануне прошли митинги против свалок

Участники акций потребовали закрыть мусорные полигоны и отправить в отставку губернатора области Андрея Воробьева. В ходе выступлений некоторые из них напоминали, что 14 апреля – день рождения подмосковного руководителя. В общей сложности на протесты вышли несколько тысяч человек. Больше всего протестующих собралось в Волоколамске и Серпухове. Губернатор ни один из митингов не посетил. Накануне он, как следует из твиттера Воробьева, открывал в Красногорске месячник «Чистое Подмосковье».