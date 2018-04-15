Сразу в нескольких подмосковных городах накануне прошли митинги против свалок
Участники акций потребовали закрыть мусорные полигоны и отправить в отставку губернатора области Андрея Воробьева. В ходе выступлений некоторые из них напоминали, что 14 апреля – день рождения подмосковного руководителя. В общей сложности на протесты вышли несколько тысяч человек. Больше всего протестующих собралось в Волоколамске и Серпухове. Губернатор ни один из митингов не посетил. Накануне он, как следует из твиттера Воробьева, открывал в Красногорске месячник «Чистое Подмосковье».
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sasass 15 апреля 2018 | 08:37
Подмосковный народ может побить столичный народ за производство мусора в непотребном количестве....)))
skkul 15 апреля 2018 | 08:41
sasass: Подмосковный народ 5 дней в неделю ездит в Москву на работу, так что этот мусор и их наполовину.
anemon 15 апреля 2018 | 09:11
skkul: Респект вашему обожаемому солнцеликому вождю, работа только в Москве осталась.
skkul 15 апреля 2018 | 09:19
anemon: Да я гляжу ваш сисястый фюрер тоже на собранные со школоты миллионы не открыл ни одного производства в Подмосковье...
huyt 15 апреля 2018 | 09:34
skkul: Собянин с Воробьевым обратились в соседние регионы, требуют чтобы те складировали московский мусор у себя . Регионы согласились. а вот жители регионов против. Воробьев с Собяниным хотят превратить соседние регионы в филиалы московских мусорных свалок
perestarok 15 апреля 2018 | 08:42
sasass: "Подмосковный народ может побить столичный народ за производство мусора в непотребном количестве....)))"
Свалки стали вонять из-за жадности торговцев пищевыми продуктами. Цены высокие, спрос падает и много продуктов портится. Их выбрасывают на свалки. Вот продукты разлагаются и воняют. Мусор от ремонта квартир, выброшенной старой бытовой техники, одежды практически не воняет.
student_ru_ru 15 апреля 2018 | 09:00
perestarok: Свалки стали вонять из-за жадности торговцев пищевыми продуктами.
Торгаши торгашами, но вообще-то на то и существует власть, чтобы разруливать непонятки и мудро предвидеть последствия, а не только для того, чтобы её мудрость восхваляло придворное ТВ.
perestarok 15 апреля 2018 | 09:08
student_ru_ru: " но вообще-то на то и существует власть"
Власть не может всего предвидеть. Ей тогда надо держать людей на свалках. Все страны через это проходили. Где-то в середине прошлого века журналист опубликовал фотографию, проявленную рейнской водой. А потом начали уже принимать меры. И там не предвидели и у нас тоже. Но там запретили выбрасывать продукты на свалки. А мы учимся капитализьму ещё только.
student_ru_ru 15 апреля 2018 | 09:20
perestarok: Правильно, всего не может. Но раз так - то и оракулом на все времена быть не должна и должна меняться, а не статуем быть. А если её некому постоянно держать за задницу, чтоб она не расслаблялась и работала, то она элементарно расслабляется и перестаёт работать. А зачем?
midnightblues 15 апреля 2018 | 09:23
perestarok: Власть надо держать в состоянии госпитализации в Кащенко.Это наемные слуги и население может делать с ними что угодно.Когда я жил в России мы именно так и поступали в поселке.
Просто менталитет рабов распустил этих персонажей
vlabumur 15 апреля 2018 | 09:28
perestarok:
Власть не может всего предвидеть.
++++++++++++++
Или не хочет.
dirizhabli 15 апреля 2018 | 09:12
sasass: А народ то здесь при чем, если власть, вместо того, чтобы строить мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия и делать многое другое, что делает жизнь населения страны более комфортной, вбухивает деньги на Олимпиады, ЧМ и более всего, себе "на карман".
skkul 15 апреля 2018 | 08:37
Это всё здорово, а мусор то куда девать в итоге?
midnightblues 15 апреля 2018 | 09:38
skkul: На Рублевку свезти
max3446 15 апреля 2018 | 08:39
Сколько платили за участие в митинге? По слухам всего 100 рублей. Вот так низко либерастня оценивает своих адептов. Хотя сами поди миллионы получили на педалирование фейковой проблемы с мусором
ma1nbrain 15 апреля 2018 | 08:59
max3446: я тоже считаю, что для путинского патриота мусор-это наоборот благо, главная скрепа. Поэтому больше мусора вокруг, больше. Без мусора патриот чувствует себя некомфортно.
oleg_andreevich 15 апреля 2018 | 08:46
Месячник "Чистое Подмосковье". Это как выставка достижений МЧС в "Зимней вишне".
lenin3 15 апреля 2018 | 09:04
oleg_andreevich: тогда, скорее, МЕСЯЧНЫЕ"Чистое Подмосковье"...
zztop1960 15 апреля 2018 | 09:04
Были оранжевые революции, революции роз и т.д. , а в России будет " революция помоек"