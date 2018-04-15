Специалисты Организации по запрещению химического оружия планируют начать сегодня работы в пригороде Дамаска Думе
В этом населенном пункте, как сообщалось, недавно произошла химическая атака, после чего накануне США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду сирийских объектов, которые контролирует правительственные силы. Дамаск и Москва информацию об атаке с применением хлора опровергали.
Комментарии6
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slesar_ev 15 апреля 2018 | 08:41
Трамповские или микроновские ракеты вполне могли доработать - начинить отравляющими веществами чтобы доставить к месту съёмок фейка.
patrik05 15 апреля 2018 | 08:44
Специалисты Организации по запрещению химического оружия планируют начать сегодня работы в пригороде Дамаска Думе...
Долго вы раскачиваетесь, поджидованные гомосексуалисты США, Франции и Британии, уже отбомбились из-за этой фальшивой "химатаки" и уже ничего не изменишь.
neburzhui2 15 апреля 2018 | 08:47
-Покойный перед смертью потел ?
- Потел.
Это хорошо ! :-))
vezdehod 15 апреля 2018 | 09:06
Вопрос в том...Какие это специалисты и из каких стран? Если из России, Сирии и Ирана - фуфло.
vlabumur 15 апреля 2018 | 09:02
Миссия ОЗХО
то что она найдет следы понятно. Но ведь Асад своими следы не признает. Свалит на боевиков. Опять тупик?
vik2014 15 апреля 2018 | 09:14
vlabumur: Да тут другой вопрос, зачем они вообще нужны? Ведь уже все решили и начали бомбить.