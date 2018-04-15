Франция, США и Великобритания внесли в Совбез ООН свой проект резолюции по Сирии
Документ осуждает применение Дамаском химического оружия и требует независимого механизма расследования таких инцидентов. Как передает AFP, проект также призывает власти Сирии к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия. Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН был отклонен российский проект резолюции, где осуждался ракетный удар по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции.
Комментарии22
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skkul 15 апреля 2018 | 08:34
Независимое это как?
На слово поверить ублюдочным " белым каскам"?
slesar_ev 15 апреля 2018 | 08:37
skkul: "Независимое это как?"
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независимые от совести и правды.
patrik05 15 апреля 2018 | 08:41
Проект также призывает власти Сирии к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия...
Охренеть не надо? Сами не дождавшись начали бомбардировки Сирии в тот день, когда туда прибыла комиссия Организации по запрещению химического оружия чтобы дать ответ - была химическая атака в принципе или её не было на свети и сами ещё кого-то призывают сотрудничать с ОЗХО? Такие совершенно наглые и безнадёжно тупые люди как англосаксы, живут ещё в Израиле и на Украине.
metlag 15 апреля 2018 | 08:57
patrik05: Опять портянки визжат в предчувствии жесткой выволочки вечером. Опять Небензя будет лысой головой о стол стучать.
Как жалко его.
mymymy 15 апреля 2018 | 09:02
metlag: При чем тут выволочка? Обычное вето, подобная "резолюция" только и стоит, чтобы на нее положить.
Уже одно утверждение, что "осуждает применение Дамаском химического оружия", когда еще нет подтверждения, что это сделал Дамаск, о многом говорит.
Весеннее обострение в этот раз крепко захватило США, Францию и Великобританию.
shicotus_live 15 апреля 2018 | 09:07
mymymy: Вот что интересно. Это самое ОЗХО получили Нобелевку за уничтожение химоружия в Сирии. Получается, они наврали? так верните бабло, мошенники))
metlag 15 апреля 2018 | 09:09
mymymy: Выволочка это и есть выволочка.
не каждая выволочка это ракетный обстрел.
Сегодня просто будут Небензю мордой по столу возить, как вчера.
У кого обострение неясно, но дерут Рашу в охотку. Может и правда весна сказывается.
mordechai_blinchikov 15 апреля 2018 | 09:05
patrik05-:Охренеть- не надо?
Кстати, если Запад пойдёт на беспрецедентный шаг и напрямую (без нашего посредничества) предложит Асаду почётную капитуляцию - при которой у него, допустим, сохранятся шансы остаться при власти (конечно, поднадзорно) по итогам реальных демократических выборов или, в случае проигрыша, безнаказанно покинуть страну с деньгами, то это запросто может выкинуть нас из политических процессов на Ближнем Востоке с вещичками - насовсем. В этом случае союзничество и с Ираном (с учётом его склонности к проституции) автоматически тоже встанет под вопрос. И далее бы мы решали с миром исключительно проблемы по Украине, пока Запад строил бы нефте-газовые трубы через Сирию, чтобы доставлять сырье в ЕС (дабы отрезать нас от его рынка), а Китай - доедал бы нашу страну с другой стороны. Для Запада прямая сделка с Асадом, имхо, идеальный козырь...(c)
skkul 15 апреля 2018 | 09:24
mordechai_blinchikov: Асад не идиот, чтобы верить англосаксонским ублюдкам. Примеров навалом.
vezdehod 15 апреля 2018 | 09:02
Россия. как настоящий Баран - его "Забодает".
ugas 15 апреля 2018 | 09:19
skkul: Ни в коем случае. Верить можно только ублюдкам из Кремля и мидовцам РФ.
slesar_ev 15 апреля 2018 | 08:35
Бандиты Трамп, микрон и Тереза Змей хотят заставить поверить в их ЛОЖЬ, зная что её отклонит Россия.
dirizhabli 15 апреля 2018 | 08:56
slesar_ev: Когда человек привыкает верить в ЛОЖЬ, которую ему преподносит 24 часа в сутки Кисель ТВ, он уже просто не в состоянии уловить истину и превращается в зомбированный овощ, неимоверно размножающийся в угоду коррумпированных властей.
slesar_ev 15 апреля 2018 | 09:34
dirizhabli: человек привыкает верить в ЛОЖЬ, которую ему преподносит 24 часа в сутки западные фейк-ньюс, он уже просто не в состоянии уловить истину и превращается в зомбированный овощ, неимоверно размножающийся в угоду коррумпированных властей США, Франции, Англии.
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согласен с Вами.
vlabumur 15 апреля 2018 | 08:39
Да не согласен я!
- Да, и что вы можете со своей стороны предложить?
- Да что тут предлагать? А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет! Взять всё, да и поделить!..
Собачье сердце.
good_dobrai 15 апреля 2018 | 08:50
США медленно но верно приближает нас к последней войне
После которой ни одного живого существа не останется на Земле!
vlabumur 15 апреля 2018 | 08:56
good_dobrai: После которой ни одного живого существа не останется на Земле!
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Ну это вряд ли.А вот исчезновение России,уже произошло.Мы страна изгой.
good_dobrai 15 апреля 2018 | 09:02
vlabumur:
Коль вы говорите и думаете так
То вы не русский а ч()удак!
detul 15 апреля 2018 | 08:52
Интересно, чем Англию, Францию и США не устраивает расследование, проводимое в рамках ОЗХО ? И если не устраивает, то что они понимают под словом "независимое"? ОЗХО и так ведет себя максимально лояльно по отношению к ним.
j_partizan 15 апреля 2018 | 08:52
Руководствуясь пиндосской логикой, только за попытки убийства лидеров Латинской Америки, Пиндосию уже надо было сравнять с землёй.
bmrt 15 апреля 2018 | 08:59
Ну и что? Постсовдепия (путинская РФ) заблокирует. Да, ещё и всесильная Боливия поднимет ручкуна СБ ООН.
Благодаря России , ООН и её СовБез превратились в пустую говорильню. Вспомним хотя бы малайзийский "Боинг", где погибло столько детей, где Чуркин заблокировал расследование по его убийству путинскими салдупами.
Но ещё не вечер...
vargor 15 апреля 2018 | 09:21
Ну вот же, наглецы! Сами устроили инсценировку с фейковой "химатакой" и запустили ракеты не дожидаясь расследования. Эксперты только приступают к работе в Сирии. Что если, не найдут ни одного пострадавшего и заявят, что следов химатаки не найдено Что тогда? А ничего. Бессовестным наглосаксам что в лоб, что полбу. Они уже отстрелялись.