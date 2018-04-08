Митинг против застройки стадиона «Красная стрела» прошел на севере Москвы

В акции участвовали около пятисот местных жителей, сказал «Эху Москвы» председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Собравшиеся потребовали отреставрировать стадион «Красная стрела» и остановить застройку других спортивных сооружений Москвы.